Задержанного в Абхазии Илью Колерова передали «компетентным органам России»

Генеральная прокуратура самопровозглашённой республики Абхазия сообщила о задержании и передаче российской стороне для привлечения к уголовной ответственности гражданина РФ Ильи Колерова, 1966 года рождения.

В сообщении указано, что Колеров «на родине обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые с использованием служебного положения, в особо крупном размере)».

Отмечается, что Колеров был задержан 16 марта, а уже 17 марта передан «представителям компетентных органов Российской Федерации для дальнейшего этапирования и проведения следственных действий».

О том, что абхазская Генпрокуратура рассмотрела и удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче Ильи Колерова для привлечения к уголовной ответственности, сообщалось в декабре 2025 года. Тогда же стало известно, что он скрывается от правоохранительных органов.

Позиция Колерова относительно предъявленных ему обвинений публично не заявлялась.

Илья Колеров в 1990-х годах был владельцем одной из крупнейших в Москве сетей частных бензоколонок «Илья Колеров и Ко». В 1994 году, в знак протеста против применения военной силы в Чечне, он заявил об отказе платить налоги, а в 1996 году продал бизнес из-за конфликта с московскими властями.