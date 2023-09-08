Жозеп Боррель: «Европа никогда не оставит Грузию»

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в ходе двухдневного визита в Тбилиси отверг предположение, высказанное одним из журналистов на его совместной пресс-конференции с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили, что отказ ЕС предоставить стране статус кандидата в члены Европейского Союза «будет воспринят грузинским народом как оставление Грузии Европой».

Глава европейской дипломатии призвал ни при каких условиях не верить, что Европа когда-либо оставит Грузию: «Не вы нас умоляете принять, а мы хотим вас принять» – подчеркнул Боррель, но тут же добавил, что для дальнейшего продвижения по пути интеграции в ЕС Тбилиси необходимо выполнить 12 рекомендаций Европейской комиссии, которые были обнародованы ещё в прошлом году, когда Тбилиси получил от Брюсселя «европейскую перспективу».

Жозеп Боррель констатировал, что грузинское руководство пока выполнило лишь три рекомендации, а реформы в области судебной системы, защиты прав человека, медиаплюрализма и прекращения поляризации до сих пор не осуществлены в полной мере.

Впрочем, верховный представитель ЕС одновременно дал понять: до октября, когда Брюссель опубликует промежуточный доклад о выполнении Грузией европейских рекомендаций, тем более до декабря, когда Европейская Комиссия примет решение о статусе, «ещё есть время».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил обиду, что в прошлом году ЕС предоставила Украине и Молдове статус полноценного кандидата, а Грузии всего лишь «перспективу», несмотря на успехи в осуществлении проевропейских реформ.

«Наша страна была лидером по реформам в тройке Грузия, Украина, Молдова», – подчеркнул глава правительства.

Отвечая на эту претензию, Жозеп Боррель напомнил грузинскому лидеру: у всех государств «есть свои особенности и они разные». Верховный представитель ЕС тут же раскритиковал грузинское руководство за восстановление прямых авиарейсов с Россией, но похвалил за строгое соблюдение западных санкций против Москвы.