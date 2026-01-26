Журналистка телекомпании «Формула» заявляет о незаконном вмешательстве в её работу

Журналистка телекомпании «Формула» Нано Чакветадзе обвинила сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел в препятствовании её деятельности. Она утверждает, что во время работы в СГБ ей запретили съёмку, отобрали телефон и удалили отснятые кадры, однако впоследствии ей удалось их восстановить. В пресс-центре Службы государственной безопасности на данный момент комментариев по этому поводу не дают.

Нано Чакветадзе работала у СГБ после распространения информации об обнаружении в автомобиле у здания ведомства тела мужчины, который, как выяснилось позже, оказался сотрудником Антикоррупционного агентства СГБ.

Грузинской службе Радио Свобода Нано Чакветадзе рассказала, что пришла к зданию СГБ одна:

«Со мной не было ни оператора, ни водителя. Я пришла одна, с телефоном, микрофоном для телефона и штативом. Съёмку начала с противоположной стороны дороги».

По её словам, вскоре после начала съёмки к ней подошли правоохранители и в «грубой форме» запретили ей снимать.

«Я сказала, что могу показать документы, пресс-карту, что я журналист. Они ответили: понятно, но всё равно снимать нельзя. Я попросила: объясните, как я, находясь по другую сторону дороги, мешаю следственным действиям», - говорит Чакветадзе.

После этого ей пригрозили задержанием, утверждает журналистка: «Пять–шесть человек окружили меня, отобрали телефон и удалили отснятые кадры».

По словам журналистки, на данный момент жалоба по факту воспрепятствования журналистской деятельности не подана, однако, вероятно, телекомпания отреагирует на произошедшее в ближайшее время.

26 января, в автомобиле у здания Службы государственной безопасности был обнаружен мёртвый мужчина, как позже выяснилось, сотрудник Антикоррупционного агентства СГБ.