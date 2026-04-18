Зрители освистали гимн России на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси

В Тбилиси на чемпионате Европы по дзюдо зрители освистали гимн России во время церемонии награждения Тимура Арбузова. В финале россиянин одержал победу над грузинским спортсменом Тато Григалашвили.

Во время исполнения российского гимна в зале звучали выкрики «Россия — оккупант».

Ограничения в отношении российских спортсменов большинство международных федераций ввели в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила участие россиян в турнирах с национальной символикой в 2025 году.

По итогам соревнований в Тбилиси российская сборная завоевала две золотые медали. В командном зачёте лидирует сборная Грузии — в её активе три золотые и две серебряные награды.

18 апреля грузинский дзюдоист Лука Маисурадзе завоевал золото, победив в финале сербского спортсмена Неманью Майдова. Чемпионами Европы ранее стали Этери Липартелиани (до 57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (до 73 кг). Серебряные медали в актив сборной Грузии принесли Георгий Сардалашвили (до 60 кг) и Тато Григалашвили (до 81 кг).

Турнир завершится 19 апреля.