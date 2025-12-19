Одного из лидеров оппозиционного объединения «Коалиция за перемены» и партии «Гирчи – Больше свободы» Зураба Джапаридзе освободили из 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави – он полностью отбыл семимесячный срок заключения.

Родственники, друзья и журналисты ожидали освобождения Джапаридзе к десяти часам утра по тбилисскому времени, однако его выпустили из исправительного учреждения раньше запланированного времени.

Тбилисский городской суд приговорил Зураба Джапаридзе к семи месяцам лишения свободы в июне – за неявку на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента. По аналогичному обвинению к тюремным срокам были приговорены и другие оппозиционные политики.

«Комиссия Цулукиани» была создана правящей партией «Грузинская мечта» для изучения деятельности правительства «Единого национального движения» в период президентства Михаила Саакашвили (2004–2012). Сам Джапаридзе начал активную политическую деятельность уже после 2012 года.

За месяц до окончания срока, в ноябре 2025 года, Зурабу Джапаридзе предложили предусмотренную законом процедуру условно-досрочного освобождения, однако он от неё отказался.

В ноябре прокуратура возбудила новое уголовное дело против Зураба Джапаридзе и ещё семи оппозиционных политиков. Джапаридзе предъявлены обвинения по статьям «саботаж» и «помощь во враждебной деятельности иностранному государству» – ему грозит до 15 лет лишения свободы.