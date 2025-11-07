Пока Европа говорила о необходимых шагах Грузии для защиты демократии, в Тбилиси готовили новые аресты политических оппонентов. Генпрокуратура обвиняет лидеров оппозиции в саботаже и содействии вражеской деятельности иностранного государства. Некоторым грозит до 15 лет тюрьмы. Оппоненты власти видят в этих действиях попытку укрепить автократию и получить козыри для переговоров с Европой.

Новые обвинения против оппозиции

На следующий день после публикации отчета Еврокомиссии, в котором подчеркивалась необходимость прекращения преследования оппонентов, генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе объявил о возбуждении новых уголовных дел против восьми лидеров оппозиции. Среди них — экс-президент Михаил Саакашвили, а также члены партий «Сильная Грузия —Лело», «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение».

Обвинения охватывают широкий спектр действий: от политических заявлений и публикаций в соцсетях до якобы передачи иностранным государствам ложной информации, которая могла привести к введению санкций. По словам Гваракидзе, некоторые лидеры оппозиции «в ущерб государственным интересам» предоставляли иностранным силам сведения о нефтяных поставках и военной ситуации в стране, а также списки сотрудников публичного сектора.

«После начала боевых действий на территории Украины, с целью предотвращения возможного военного конфликта с Российской Федерацией, власти Грузии, учитывая национальные интересы безопасности, избрали политику отказа от экономических санкций против агрессора и поддержания мира в стране. В связи с этим некоторые лидеры оппозиционных партий (Элене Хоштария, Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе) в ущерб государственным интересам Грузии предоставляли иностранным представителям информацию о импорте нефтепродуктов в Грузию, а также о ситуации в военной сфере страны, распространяя ложные сведения, что якобы воздушное пространство Грузии использовалось для поставок иранских боевых беспилотников в РФ», — было сказано на брифинге.

Генпрокурор отметил, что эти действия якобы создали основания для международных санкций против около 300 граждан Грузии, включая политиков, государственных служащих и предпринимателей. При этом правящая партия неоднократно утверждала, что международные санкции не работают.

Кроме того, прокуратура утверждает, что после поражения на парламентских выборах 2024 года семь лидеров оппозиции «под предлогом фальсификации результатов» призывали к радикализации протестов и революции.

Обвинения распределены следующим образом:

Михаил Саакашвили — призывы к свержению власти (до 3 лет лишения свободы).

Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — саботаж (от 2 до 4 лет).

Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе и Элене Хоштария — саботаж и содействие иностранному государству (от 7 до 15 лет).

Прокуратура требует применить меру пресечения в виде залога лишь для лидеров «Лело», остальные обвиняемые уже находятся под стражей. Все, за исключением Михаила Саакашвили и Элене Хоштария, отбывают срок за неявку на допрос временной следственную комиссию под руководством Теи Цулукиани. Они должны были выйти на свободу к концу декабря.

Реакция фигурантов

Реакция обвиняемых на новые уголовные дела была моментальной. Они заявили о политической мотивации преследований и готовности продолжить политическую борьбу.

Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария заявила, что арест не остановит ее активность, включая работу по санкциям против власти:

«Большое спасибо прокуратуре за то, что оценили мой труд. Да, я интенсивно работала над санкциями «Русской мечты» и продолжу работать».

Лидер партии «Ахали» и «Коалиции за перемены» Ника Гварамия охарактеризовал обвинения как проявление паники правящей партии и подчеркнул роль оппозиции после парламентских выборов 2024 года:

«Решающей оказалась наша единая и непоколебимая позиция — отказаться признать нелегитимный парламент. Это подорвало режим и сделало его нелегитимным и непризнанным снаружи, и ненавистным внутри».

После предъявления обвинений лидер партии «Сильная Грузия — Лело» Мамука Хазарадзе заявил, что дело против него является попыткой создать юридическое основание для запрета его партии в Конституционном суде:

«То, что здесь написано, абсурд. <...>. Это попытка создать некое основание для запрета нашей партии в Конституционном суде. По сути, это PR-кампания, потому что все, что здесь написано — ложь».

Напомним, обвинения прокуратуры появились вскоре после обращения 88 депутатов «Грузинской мечты» в Конституционный суд с требованием ликвидировать три ключевые оппозиционные силы — «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и «Сильная Грузия — Лело».

«Ответ на отчет Еврокомиссии»

В оппозиции возбуждение уголовных дел рассматривают не только как юридическую меру, но и как политический сигнал — попытку подавить демократическое сопротивление и окончательно установить диктатуру в Грузии.

«Бидзина Иванишвили решил посадить политику в тюрьму», — заявил член партии «Лело» Тазо Датунашвили.

По его словам, новые обвинения служат «исчезновению политиков с поля зрения» и «убийству политического процесса».

Тем временем, в оппозиции заявляют, что намерены создать «единый фронт демократического сопротивления», ссылаясь на исторический опыт борьбы с коммунистическим режимом.

Некоторые представители оппозиции связывают действия властей с отчетом Еврокомиссии о регрессе Грузии на пути к членству в ЕС.

«Грузинская мечта» отвечает на отчет ЕС: «Нам все равно», — написала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X.

В «Коалиции за перемены» считают, что так «Мечта» пытается показать стране и всему миру, что «здесь нет шансов на изменения».

Политические аналитики называют происходящее «спецоперацией по захвату заложников», готовящихся к возможному обмену с Европой.

«Я уверен, что это нужно ему [Иванишвили] для торговли, чтобы на каком-то этапе достичь соглашения с Западом. Это может быть ответом на отчет Еврокомиссии, а если добавится информация о возможных санкциях, это может стать и превентивной мерой», — заявил бывший дипломат Зураб Парджиани оппозиционному телеканалу «ТВ Пирвели».

Эту же точку зрения разделяет политолог Георгий Рухадзе. По словам эксперта, Иванишвили еще больше закручивает гайки внутри страны, когда поступают жесткие сигналы извне.

«Он [Иванишвили] пытается показать Западу, что может действовать внутри страны еще жестче, и чем сильнее внешнее давление, тем больше репрессий», — говорит он.

«Чудовищно»

Международное сообщество резко осудило новые обвинения против грузинской оппозиции, назвав их политически мотивированными и опасными для демократии в стране.

Американский конгрессмен Джо Уилсон заявил, что даже по меркам «Грузинской мечты» происходящее — «чудовищно». По его словам, подобное поведение отражает тактику покровителей правящей партии в Москве и Пекине.

«Антиамериканский режим «Грузинской мечты» предает собственный народ в интересах Москвы, Тегерана и Пекина», — подчеркнул Уилсон.

С жестким заявлением выступила и Европейская партия либералов и демократов (ALDE Party). В официальном обращении организация предупредила, что под управлением «Грузинской мечты» страна стремительно скатывается к автократии.

«Мир не должен молчать. Демократия подвергается полномасштабной атаке», — сказано в заявлении.

Постоянный докладчик Европарламента по Грузии, депутат Раса Юкневичене, назвала фигурантов новых уголовных дел «героями не только Грузии, но и всей Европы».

«Режим «Грузинской мечты» действует агрессивно и бесконтрольно, в состоянии полного отчаяния», — написала евродепутат на платформе X.

