Зурабишвили о визите в Украину: «Я могу приехать уже завтра»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью «Украинской правде» заявила, что готова посетить Киев.

«Я всегда была готова приехать и сегодня тоже готова. Так что, если вы передадите сообщение, я могу приехать уже завтра», – сказала она.

На вопрос журналиста, почему президент Украины Владимир Зеленский пока не пригласил её посетить страну, она сказала, что это, предположительно, связано с «не совсем удовлетворительными отношениями между правительственными кругами».

«Поэтому, в некотором смысле, я чувствую последствия этого, но опять-таки готова, и я уверена, что у нас будет такая возможность. Я надеюсь, что такой случай появится на Крымской платформе», – заявила она.

На вопрос, будет ли правильным введение Украиной санкций против грузинских чиновников на фоне того, что «грузинские власти дрейфуют в сторону России», Зурабишвили ответила:

«Я думаю, что для президента страны было бы очень и очень странно способствовать введению санкций против власти своей страны.

Какими бы ни были мои взгляды – а в некоторых случаях я выступаю против принятых решений, – я бы, безусловно, не сделала бы этого, поскольку считаю, что это было бы губительно для страны.

Моя главная обеспокоенность состоит в том, чтобы страна шла в том направлении, в котором она всегда хотела идти, и это очень близко. И именно благодаря украинцам и украинской борьбе против российской агрессии».

Зурабишвили находилась с официальным визитом в Киеве в 2019 году. После начала полномасштабного вторжения России Украину не посещали ни президент, ни премьер Грузии.