Звиаду Ратиани ужесточают режим заключения из-за «повышенного риска»

Поэту Звиаду Ратиани, приговорённому к 2 годам лишения свободы за нападение на полицейского, ужесточают условия содержания в тюрьме – администрация определила ему отбывание наказания в условиях строгого режима. Об этом он написал в письме из заключения министру юстиции Грузии Паате Салия.

«6 апреля Пенитенциарный департамент письменно уведомил меня о том, что мне, как «осуждённому с повышенным риском опасности», полузакрытый режим содержания заменили на закрытый... Что могло стать причиной изменений, какое видение, какое откровение им явилось, что они вдруг разглядели ранее незамеченные риски и, пусть и с опозданием, но устранили их... По всей видимости, целью департамента было ещё больше ограничить мои и без того ограниченные свидания, и это неудивительно, поскольку их враждебное отношение ко мне, признаюсь, не является односторонним», - пишет Звиад Ратиани в письме.

Адвокат поэта Кети Чутлашвили сообщила грузинской службе Радио Свобода, что ужесточению условий содержания не предшествовали никакие обстоятельства, у заключённого не было даже конфликтов.

«Причина не обоснована, проще говоря – это приказ из одного предложения, изданный директором, в котором цитируется статья закона Никакого конфликта не было, ничто этому не предшествовало. Период отбывания наказания проходил нормально. Это стало неожиданностью как для нас, так и для Звиада», - говорит Чутлашвили.

Сам Звиад Ратиани так объясняет ужесточение условий:

«С сотрудниками тюрьмы, с которыми мне приходилось и приходится общаться, у меня не было не только конфликтов, но даже малейших недоразумений. Они не давали для этого повода... Я подумал, что тюрьма переполнена до предела, и им ничего не остаётся, кроме как ужесточать режим для части заключённых, чтобы таким образом сократить общее количество свиданий».

Адвокат поясняет, что протокол, на основании которого поэту присвоен статус повышенного риска, считается секретным документом, однако суд имеет право с ним ознакомиться.

Адвокат отмечает, что Звиада Ратиани не будут переводить в другое пенитенциарное учреждение – ему установят дополнительные ограничения в «Глданской тюрьме», сократят количество и продолжительность свиданий. Те же правила будут распространяться и на телефонные звонки.

«Учреждение не меняется. У заключённых с низким уровнем риска один режим, а при повышенном риске – другой», - говорит Кети Чутлашвили.

Поэт Звиад Ратиани был задержан 23 июня 2025 года в Тбилиси, у парламента, на акции протеста против «Грузинской мечты».

По данным прокуратуры, около 22:30 Звиад Ратиани подошёл к трём полицейским, стоявшим на проспекте Руставели, и спросил, нравится ли им, что женщина находится в тюрьме (имелись в виду журналистка Мзия Амаглобели и на тот момент ещё находившаяся под стражей Нино Даташвили). Затем он спросил, кто из них является начальником, и ударил Темура Мешвелашвили, начальника управления патрульной полиции Дидубе-Чугурети. Звиад Ратиани был задержан на месте.

9 октября 2025 года Тбилисский городской суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. 16 февраля 2026 года апелляционный суд оставил решение без изменений.