Тбилисский суд приговорил поэта Звиада Ратиани к двум годам тюрьмы

Известный грузинский поэт и переводчик Звиад Ратиани приговорён к двум годам лишения свободы. Решение огласил судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили.

«Штраф не был бы соразмерным наказанием за это преступление», – заявил он, комментируя приговор.

Ратиани грозило от четырёх до семи лет тюрьмы по обвинению в нападении на полицейского. Суд переквалифицировал обвинение и признал его виновным по статье, предусматривающей сопротивление сотруднику полиции с целью воспрепятствования исполнению им служебных обязанностей или принуждения к явно незаконным действиям, совершённое с применением насилия или угрозой его применения.

Перед оглашением приговора поэт заявил:

«Какое бы решение ни было принято сегодня, моё будущее всё равно легче и желаннее, чем у тех, кто служит этой несправедливости делом или молчанием».

Ратиани назвал свой поступок – пощёчину полицейскому – символическим актом. По его словам, его вдохновили педагог Нино Даташвили и журналист Мзия Амаглобели, которые были арестованы ранее.