События 4 октября в Тбилиси открыли серию новых арестов: власти обвиняют участников в попытке свержения власти. Более 20 человек уже находятся под следствием, ожидается рост числа задержанных. Под угрозой те, кто продолжают непрерывные демонстрации на проспекте Руставели — власти обещают призвать их к ответу. В «Грузинской мечте» объявили о «нулевом сочувствии» к протестующим.

23 задержанных

После короткой паузы Тбилисский городской суд вновь принялся за рассмотрение новых дел участников протестов. 8 октября первыми перед судом предстали четверо граждан Грузии — Торнике Мчедлишвили, Давид Стуруа, Або Навериани и Эка Шашвиашвили, участвовавшие в событиях 4 октября, которые власти называют «пятой попыткой майдана», а сами демонстранты — «мирным свержением власти». Их обвиняют в участии в групповом насилии, а также в попытке группой захватить и заблокировать объект стратегического и особого значения. Суд в качестве меры пресечения отправил их под стражу.

На данный момент МВД идентифицировало 23 человека, которым будут предъявлены обвинения. 13 из них были задержаны сразу после событий, двое объявлены в розыск, а на следующий день еще пятеро присоединились к списку задержанных. Среди них — две женщины, одной из которых, по словам адвоката, требуется психиатрическая экспертиза. Один из задержанных был временно помещен в здание Службы госбезопасности из-за нехватки мест в столичных изоляторах.

Часть задержанных ожидает первого судебного заседания, где будет определена мера пресечения, другая — ждет официального предъявления обвинения. Против участников протеста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: призывы к насильственному свержению власти (ст. 317), повреждение/уничтожение имущества (ст. 187), захват или блокирование стратегических объектов (ст. 222) и организация/участие в массовых беспорядках (групповом насилии) (ст. 225). Всем им грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что 4 октября, в день муниципальных выборов граждане собрались на площади Свободы на «Народное собрание», а затем направились ко дворцу президента на улице Атонели. Некоторые участники прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, после чего были выведены полицией.

В ту же ночь были задержаны пять членов организационного комитета «Народного собрания» — оппозиционеры Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе, лидер инициативной группы «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе, экс-генпрокурор Муртаз Зоделава и бывший заместитель Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе. Всем им уже предъявлены обвинения, им также грозит до девяти лет лишения свободы. Тбилисский городской суд отправил их под стражу.

Физические и словесные оскорбления

Задержания участников не обошлись без сообщений о применении чрезмерной силы со стороны правоохранителей. По словам адвоката обвиняемого Давида Жгенти - Лаши Цуцкиридзе, его подзащитного избили сотрудники Департамента особых поручений МВД (спецназ) прямо в здании администрации президента.

«Давид Жгенти подвергся физическому насилию. На его руках и запястьях видны повреждения, а также ссадины, кровоподтеки и царапины. Насколько мне известно, после задержания сотрудники Департамента доставили его во дворец президента, где в отношении него продолжали применять физическую силу несколько лиц — так же, как во время задержания», — сообщил Цуцкиридзе.

О превышении полномочий со стороны сотрудников МВД говорит и Георгий Чхеидзе, адвокат другого задержанного активиста - Вахо Пицхелаури. Он утверждает, что Пицхелаури подвергался не только физическим, но и словесным оскорблениям во время задержания в родном городе Гори. Его задержали, когда он шел за ребенком в детский сад.

«При задержании имели место как физические, так и словесные оскорбления, а также угрозы. На руках, спине и локтях видны синяки и кровоподтеки. Детали задержания он будет излагать сам на судебном процессе», — заявил Чхеидзе.

В январе 2025 года Пицхелаури сообщил о собственном похищении, избиении и попытках убийства. Возвращаясь из магазина, он столкнулся с тремя незнакомцами, которые попросили помочь подтолкнуть неисправный фургон. Как только Пицхелаури подошел, мужчины надели маски и насильно затолкали его в багажник. Ему удалось убежать.

Тогда Пицхелаури связал это нападение с гражданской активностью: он регулярно ездил из Гори в Тбилиси, участвуя в акциях на проспекте Руставели. По его словам, нападение носило политический характер.

Власти обещают новые аресты

Грузинские власти, легитимность которых не признает оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества, заявляют, что число задержанных по делу 4 октября будет расти. Многие из протестующих, по словам представителей «Грузинской мечты», не учли, что благодаря современным методам идентификации, их действия легко отследить.

«Было выявлено значительно больше преступников, и, конечно, это число продолжит расти. Это важно для профилактики. Есть бесчестные люди, которым место там, где они должно быть. Поэтому мы доведем расследование до конца по всем направлениям», — заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на экстренном брифинге.

События 4 октября и последующие аресты вызвали резонанс и за пределами Грузии. Европейские депутаты выразили обеспокоенность «насильственными столкновениями на улицах после выборов» и призвали к соблюдению фундаментальных прав человека.

«Мы призываем партию «Грузинская мечта» прекратить нападение на демократию и уважать фундаментальные права на собрания и свободу выражения мнений, прекратить аресты демонстрантов и освободить незаконно задержанных», — сказано в совместном заявлении депутатов Европарламента.

Сделанные заявления вызвали критику грузинских властей, но еще больше — бездействие. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что ни одна международная организация или государство, включая США и ЕС, не осудили попытку свержения законно избранной власти, что, по его словам, косвенно свидетельствует о поддержке насилия.

«За эти дни ни одна организация или государство, которые претендуют на право немедленно оценивать внутренние политические события в Грузии, критиковать страну и давать ей рекомендации, включая США, ЕС и отдельные страны ЕС, не выступили с заявлениями, осуждающими или дистанцирующимися от попытки свержения власти и насильственного штурма дворца президента Грузии. Более того, ЕС, ООН и другие субъекты даже позволили себе заявления противоположного характера», — заявил премьер.

Еще задолго до, а потом уже и после событий 4 октября представители власти неоднократно заявляли, что в стране действуют внутренние и внешние силы (так называемый «Deep State»), которые годами пытаются расшатать стабильность Грузии.

Руставели под угрозой

На фоне продолжающихся арестов растет напряжение и на проспекте Руставели, где более 300 дней проходят непрерывные проевропейские акции. Ираклий Кобахидзе пригрозил, что теперь и эти мирные демонстранты, ежедневно перекрывающие дорогу у здания парламента, «получат ответ».

Кобахидзе разделил протестующих на «агентов» и «искренних глупцов», подчеркнув, что проявленное к ним «сочувствие будет нулевым».

«Когда 100 иностранных агентов выходят и совершают насилие против четырех млн человек, экономики и национальных интересов…мы, конечно, этого не допустим. У нас нулевое сочувствие к этим людям.

Я не исключаю, что среди 150 человек, которые там стоят, 10–15 могут быть искренними глупцами. Но и к ним у нас будет нулевое сочувствие. Глупость тоже наказуема, если ты выступаешь против национальных интересов. Когда тебе не хватает интеллекта, чтобы осознать, что ты включен в сценарий, написанный по иностранному заказу, это тоже своего рода преступление», — сказал Кобахидзе.

После этих заявлений на проспекте Руставели произошли первые инциденты, которые участники акций назвали спланированной провокацией. 7 октября на перекрытую демонстрантами проезжую часть въехал грузовик, водитель которого стал браниться и бросать бутылки в сторону участников акции. Позже на проспекте появился муниципальный автобус, шофер которого тоже вступил в перепалку с демонстрантами. Полиция прибыла на место и призвала участников освободить проезжую часть, однако полностью этого добиться не удалось.

Свидетели и участники протестов утверждают, что происходящее — часть объявленного грузинским премьером плана.

«Это указание Ираклия Кобахидзе. Вы видите, уже три дня ни один полицейский не стоит на проспекте Руставели, потому что они хотят столкнуть людей друг с другом. Именно это, по плану Кобахидзе, было передано полиции: чтобы вчера и сегодня ни один сотрудник не находился на Руставели», — заявил один из участников протеста.

Международное сообщество, включая Офис по правам человека ОБСЕ, призывает правительство Грузии уважать право на мирные собрания:

«В Грузии продолжаются задержания мирных демонстрантов, вынесение им приговоров и наложение штрафов. Правительство обязано выполнять свои международные обязательства по правам человека в рамках ОБСЕ, включая уважение права на мирные собрания».

Участники ежедневных акций на проспекте Руставели признают: если их станет меньше, сопротивляться провокациям будет почти невозможно. Поэтому они призывают единомышленников присоединяться с новыми силами, чтобы протест на Руставели снова стал массовым.

