Абхазские власти упростили торговлю через Ингурский мост

Власти самопровозглашенной республики Абхазия упростили торговлю через Ингурский мост. Документ, подписанный абхазским лидером Асланом Бжания 31 марта текущего года, опубликовали в соцсетях.

Согласно изменениям, внесенным в распоряжение от 23 июля 2007 года, к провозу через де-факто границу теперь допустили:

саженцы многолетних и однолетних культур;

семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур;

домашние птицы живые;

корма для сельскохозяйственных животных;

сельскохозяйственную технику;

оборудование по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;

автомобильный транспорт;

автомобильные запасные части;

моторные и прочие смазочные масла, предназначенные для транспортных средств.

Решение абхазского лидера прокомментировал оппозиционер, член высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр.

«Заявления о полной боеготовности, военные учения, строительство оборонительных сооружений и апогей – распоряжение президента о либерализации торговли с Грузией, в котором представлен перечень товаров, разрешенных к перемещению через государственную границу по реке Ингур», – пишет Смыр в соцсети.

В июле 2007 года абхазский лидер Сергей Багапш ввел полный запрет на перемещение коммерческих грузов через де-факто границу с Грузией. С тех пор в документ было внесено несколько изменений.

В июне 2020 года абхазский лидер Аслан Бжания говорил о необходимости контроля за перемещением товаров. «Что касается продукции, которая поступает из Грузии, это – существенная часть нашего товарооборота. Это правда. С этим что-то надо делать. На миллиарды рублей продукция из Абхазии уходит в Грузию», – сказал Бжания.