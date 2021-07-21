Абхазская оппозиция требует от парламента «взять ситуацию под контроль»

Абхазская оппозиция требует от парламента самопровозглашенной республики «взять ситуацию под контроль». Об этом говорится в обращении, которое подписали председатель «Аруаа» Тимур Гулия, руководитель «Форума народного единства Абхазии» Аслан Барциц, глава партии «Апсны» Виталий Габния, лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

Оппозиционеры указывают, что в понедельник, 26 июля состоится внеочередное заседание парламента по наиболее острым вопросам.

«На прошлом заседании ряд депутатов Парламента саботировали проведение заседания и обсуждение столь важных вопросов. Когда в стране бушует эпидемия, которая ежедневно уносит жизни наших граждан, когда среди белого дня в столице происходят перестрелки и убийства, страна неминуемо приближается к энергетической катастрофе, а высшие руководители государства, доведя ситуацию в республике до полного кризиса, самоустранились, призываем Парламент республики Абхазия, который всегда в кризисной ситуации брал на себя ответственность, взять и сейчас ситуацию под контроль», – сказано в обращении.

В оппозиции считают, что необходимо требовать безотлагательных мер со стороны президента и правительства Абхазии, а также «привлечения к ответственности всех руководителей, которые своими действиями и бездействием привели наше государство и народ к существующему положению».

«Уважаемые парламентарии! Народ Абхазии встанет рядом с вами и поддержит решительные меры, так как Народное Собрание – единственный орган, не утративший доверие населения Абхазии», – говорится в документе.