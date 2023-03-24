Самолет с главой МИД Германии приземлился в Тбилиси со второй попытки

Самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок смог совершить посадку в Тбилисском международном аэропорту лишь со второй попытки. Об этом сообщает издание Spiegel.

Правительственному лайнеру Airbus A340-300 пришлось зайти на второй круг, поскольку взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет, пишет издание.

«После того, как показалось, что части шасси уже коснулись взлетно-посадочной полосы, командир воздушного судна разогнался и взлетел», – говорится в статье.

По информации Spiegel, изначально было неясно, с чем был связан маневр самолета. Уход на второй круг часто считается стандартной мерой предосторожности. Позже причину пояснил командир лайнера.

«К сожалению, коллега, который «рулил» свой самолет впереди нас, не успел сделать это достаточно быстро», – объявил пилот.

Самолет приземлился в Тбилиси с 20-минутным опозданием, в 23:20 по местному времени. Министра иностранных дел Германии в аэропорту встретила замглавы МИД Грузии Хатуна Тотладзе. В аэропорту был выставлен почетный караул.

Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».

У Бербок в Тбилиси запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.