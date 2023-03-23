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Политика

«Грузинская мечта» переходит с немецкого на русский

Анналена Бербок

В попытке перевести внешнюю политику в фарватер России обвинила оппозиция «Грузинскую мечту» после заявления российского депутата Леонида Калашникова о возобновлении прямого авиасообщения и отмены виз для граждан Грузии. В самой «Грузинской мечте» не считают углубление сотрудничества с Россией из ряда вон выходящим явлением, как и членство страны в Европейском союзе. От крена в сторону России сегодня предостерегли Грузию высокопоставленные западные политики.

Западные партнеры говорят о попытках грузинской власти скорректировать внешнеполитический курс Грузии.

Критические замечания в Сенате США прозвучали во время представления годового отчета Государственного секретаря США о ситуации в странах Черноморского региона. В ходе дискуссии по этому вопросу председатель европейского подкомитета сенатского комитета по международным отношениям Джин Шахин высказалась по этому вопросу. По словам сенатора, когда речь идет о таких странах, как Грузия, она не может скрыть своего разочарования определенным отходом от западного курса, отметив, что большинство населения привержено евроатлантическим ценностям, поэтому Америка должна им помочь.

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«Грузинская мечта» переходит с немецкого на русский
by Эхо Кавказа

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С аналогичным заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок, которая сегодня прибыла с официальным визитом в Грузию.

«Население Грузии определило для себя целью Евросоюз. В последние недели люди выходили на улицы Тбилиси с флагами ЕС, проводили демонстрации в защиту плюрализма и верховенства закона. В ходе своего визита я хотела бы четко заявить, что Германия полностью поддерживает европейскую перспективу Грузии. Мы видим попытки отклонить страну от проевропейского курса, который поддерживает абсолютное большинство грузин. Мы видим давление, с которым сталкивается страна изнутри и извне. Я поговорю с правительством в Тбилиси о шагах, которые еще предстоит предпринять стране для получения статуса кандидата в члены ЕС».

Лидеры «Грузинской мечты» с нескрываемым раздражением отреагировали на критику партнеров. Вице-спикер парламента Гия Вольский снова связал это с революционными планами неназванных лиц:

«Недопустимо считать одно конкретное заявление одного человека окончательным вердиктом в последней инстанции. Факты свидетельствуют, что Грузия твердо стоит на внешнеполитическом пути, не изменилось ничего, есть только революционный сценарий и попытка втягивания Грузии в войну».

По словам генерального секретаря «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, Анналена Бербок «оторвана от реальности»:

«Я не знаю, о чем она говорит. Это продолжение курса и той линии, которую мы слышим в последние дни в отношении Грузии, это абсолютная ложь. Грузия делает все на пути евроинтеграции. Мы все делаем для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, их выполнению препятствует лишь оппозиция. Они не принимали участия ни в одном обсуждении, ни в одном решении по поводу выполнения плана из 12 пунктов».

Каладзе заявил, что приветствует возможное сближение с Россией: «Решать им. Если они примут такое решение, мы приветствуем хоть прямые полеты, хоть безвизовый режим для наших граждан», – сказал Каладзе.

Напомним, накануне в Москве состоялся второй экономический форум, посвященный взаимоотношениям России и Грузии, организаторами которого были Международная бизнес-корпорация, парламентский комитет по делам СНГ и фонд «Солидарность во имя мира». В ходе мероприятия звучали заявления о налаживании взаимоотношений. В частности, по словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, он «разговаривал со многими чиновниками самого высокого уровня» по поводу решения восстановления авиасообщения между странами и отмены виз в России. «Мы с вами на пороге этих решений», – заявил российский парламентарий российским СМИ.

В ответ депутат от оппозиционного «Лело» Саломе Самадашвили созвала специальный брифинг. «Грузинские власти пытаются следовать российской повестке дня, пытаясь ее столкнуть с пути интеграции с Евросоюзом», заявила она:

«В то время, когда представитель Российской Думы в Москве говорит о том, что на повестке дня должно быть восстановление авиасообщения с Грузией и безвизовый режим, вчера в Комитете по иностранным делам Сената США прозвучало громкое заявление о том, что выбор грузинского народа – Европа, Запад, но страной управляют власти, политика которых целенаправленно мешают этой повестке дня. Таким образом, единственное, что отделяет нас от европейского будущего, является «Грузинская мечта». Российская Федерация после того, как Иванишвили и его режим не смогли выполнить задачу и были вынуждены отозвать российский закон, начинает новый этап давления на нашу страну, и, как правило, Россия действует, активизируя одни и те же вопросы. Вот почему они говорят о дальнейшем упрощении въезда своих граждан и прочие вопросы».

Резюмируя происходящее, политолог Гия Хухашвили ограничился кратким заявлением по поводу действий партии власти:

«Качать права» перед другом в надежде на то, что друг пожалеет тебя, и заискивающе поддакивать врагу, потому что боишься получить по шее, – проявление исключительной трусости и полное отсутствие чести».

Ближе к вечеру оскорбительные выпады коллег попытался сгладить министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

«Что касается европейской и евроатлантической интеграции Грузии, то я уверен, что если у министра (Бербок) возникнут вопросы, то она получит ответы в рамках своего визита, а Германия традиционно, как и прежде, останется нашим твердым сторонником в направлении европейской интеграции», – заверил Дарчиашвили.

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