Бжания: вопрос о передаче госдачи «Пицунда» был обозначен президентом России

Вопрос о передаче государственной дачи «Пицунда» в собственность Федеральной службы охраны Российской Федерации был внесен в повестку дня на встрече президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2020 года. Об этом Бжания заявил в интервью Абхазскому телевидению.

«Эта тема была обозначена президентом Российской Федерации. Я считаю правильным передать российской стороне здания и сооружения. Речь не идет о том, что мы передаем им в собственность землю. Земля в собственность не передается», – отметил он.

Абхазский лидер говорит, что здания и сооружения, которые находятся на территории госдачи, нуждаются в серьезных финансовых инвестициях для ремонта. В 1995 году, по его словам, с Россией было оформлено соглашение о праве безвозмездного пользования госдачами N8, N9 и N10. Главное управление охраны России, говорит Бжания, использовало объекты для отдыха высших должностных лиц РФ.

«Неоднократно на эту государственную дачу приезжал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мне также доводилось быть там на встрече, это было 25 августа 2013 года. После этого он тоже туда приезжал», – говорит Бжания.

По его словам, абхазская сторона уже направила в Москву свой вариант межправительственного соглашения о передаче объектов, после окончательного согласования документа его направят в абхазский парламент на ратификацию.

«С нашей стороны будет неправильно, если мы не отреагируем на просьбу наших друзей, потому что их просьба, на мой взгляд, достаточно аргументирована», – заключил абхазский лидер.

Ранее общественные деятели Абхазии обратились к Аслану Бжания в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. В документе говорится о необходимости проведения экологической, экономической и юридической экспертиз, а также выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта.