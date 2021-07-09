Абхазская неделя: отдать «Пицунду», закрыть театры, отчитать врачей

Эта неделя отмечена обращениями к президенту. Значимых из них было два. В первом представители общественности призвали Аслана Бжания подумать, прежде чем дарить собственность, принадлежащую народу. Во втором – представители ряда общественно-политических организаций, «сплотившихся вокруг президента», сообщили ему о своей готовности к конструктивному диалогу.

Но по порядку. На следующей неделе депутаты парламента должны дать свое согласие на передачу в собственность России госдачи «Пицунда» и 184 гектаров прибрежной зоны. Общественники в общем-то не возражают против самого факта передачи, но, «учитывая ценность земли» и «близость расположения национальной святыни Лдзаа-ныха», просят провести экологическую, экономическую и юридическую экспертизу и выбрать «наиболее целесообразную форму собственности для передачи объекта».

Надо сказать, что рамочное соглашение о передаче в собственность России трех имущественных комплексов, принадлежащих Абхазии, было подписано еще в 2010 году президентом Сергеем Багапш. Но ФСО России решила поменять условия, так как в рамочном соглашении земельные участки оставались в собственности и под контролем Абхазии. Изменение условий аренды и вывод земли из собственности Абхазии и вызвал обеспокоенность общественности, которая обратилась к президенту.

Президент этот призыв и предупреждение о «возможной дестабилизации внутриполитической ситуации» проигнорировал. По информации неофициальных источников, на следующей неделе парламент проголосует за необходимое Бжания решение подавляющим большинством голосов.

Что касается «возможной дестабилизации», о которой упоминают представители общественности, то некоторое объяснение поведению президента дает второе письмо. 8 июля в Сухуме руководители ряда организаций сообщили президенту о «готовности к конструктивному диалогу для стабильного развития государства». Инициатором обращения к президенту стала недавно созданная общественная организация «Аидгылара», текст письма готовился в тесном сотрудничестве с администрацией президента.

Среди его авторов – чиновники разного ранга, которые подписываются как представители партий и общественных движений. Это и секретарь Совбеза Сергей Шамба, и главы подразделений исполнительной власти Бакур Бебия и Галуст Трапизонян. Есть среди подписантов и бывшие чиновники со своими ОПД: министр внутренних дел Леонид Дзапшба, столичный мэр Кан Кварчия, глава комитета по приватизации Вахтанг Пипия.

Еще одна наводящая на размышление деталь – от имени партии «Амцахара» под письмом подписался не ее председатель Лесик Цугба, который является непоколебимым сторонником премьер-министра Александра Анкваб, а его заместитель Мизан Зухба. Нет под письмом и подписи Леонида Лакербая – он возглавляет проанквабовскую партию «Аитаира». Не знаю, как у кого, но у меня вопрос: против кого собрались дружить бывшие оппоненты? Подозреваю, что данная акция направлена не только на сдерживание «возможной дестабилизации», но и на кадровые изменения, которые президент намерен осуществить руками своих старых и новых союзников.

Тем временем пока в кулуарах исполнительной власти разгораются нешуточные страсти, а активисты соцсетей выпускают пар, насмехаясь над фиктивностью общественно-политических партий, делающих заявления от лица общественности, в стране разыгрывается драма с пандемией. Количество больных растет, каждый день заболевает около 200 человек, зафиксированы новые штаммы коронавируса, среди заболевших есть дети, туристы. Несмотря на это власть сообщает об открытии государственной границы с Грузией, Минздрав – о завершении вакцинации (из-за нехватки вакцины), проводятся массовые мероприятия, открыты общественные заведения, полностью игнорируется масочный режим. На сегодняшний день в Абхазии привилось около 6 тысяч человек, и руководство намерено начать переговоры о поставках новой партии вакцины.

Обеспокоенность резким ростом заболеваемости COVID-19 и ростом смертности выразила партия «Форум народного единства». Она призвала граждан самим заботиться о своем здоровье, «проявить личную высокую ответственность, соблюдать все необходимые меры безопасности», так как «рассчитывать на разумные меры со стороны властей не приходится».

Между тем на этой неделе Минкульт приостановил деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, образовательных учреждений. Директор русского драмтеатра Ираклий Хинтба выражает удивление, что ограничения на объекты культуры вводятся не указом президента, а приказом министра культуры, и подчеркивает, что только в театрах строго соблюдаются антиковидные нормы. Он также отмечает, что объекты культуры стали «низким забором» для власти, которой «не хватает духу» закрыть рестораны и торговые объекты. «Я не буду выходить в город, на набережную, ходить в кафе и рестораны, чтобы не было так больно и обидно наблюдать, что кому-то можно все, а тем, кто соблюдает правила, – нельзя ничего», – пишет Хинтба на своей странице в ФБ.

Министерство здравоохранения на этой неделе отчитало врачей, которые позволяют себе высказываться о ситуации с пандемией. Скорее всего, поводом для официального заявления стало интервью врача Астанды Хагуш «Эху Кавказа», но ее имени не прозвучало.

Напомню, что ранее премьер-министр Анкваб публично отчитал теперь уже бывшего заместителя министра здравоохранения Алхаса Конджария, возражавшего против открытия государственной границы без соблюдения антиковидных мер. А президент Бжания на совещании в правительстве выразил недовольство врачом-реаниматологом Мадиной Дасания, говорившей о неготовности страны противостоять эпидемии. Нынешнее заявление Минздрава из той же серии «наездов» на людей, выражающих мнение, отличающееся от установленного. На сей раз Минздрав рекомендует врачам не комментировать «то, в чем не принимали участие», и одновременно поставляет вдохновляющую информацию о завершении ремонта компьютерного томографа, о трехразовом питании пациентов ковидгоспиталя, о введении в эксплуатацию кислородной станции для лечения пациентов с COVID-19.

И в завершение: среди «антиковидных мер» – международный праздник оперной музыки на набережной Сухума 9 июля. Организаторы отмечают, что это массовое мероприятие проводится на воздухе с соблюдением мер безопасности. Можно было бы улыбнуться, если бы ежедневно в сводках не сообщалось о двух сотнях заболевших, об умерших, и в СМИ не появилась информация о грудном младенце из Абхазии, вывезенном в Грузию в тяжелом состоянии с новым штаммом «Дельта».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия