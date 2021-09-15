Против сотрудников Гагрской милиции возбудили уголовное дело

Прокуратура Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия сегодня возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району.

Начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска, капитана милиции Багателия Х.В., оперуполномоченного отдела уголовного розыска, младшего лейтенанта милиции Аншба Т.Р., а также участкового уполномоченного милиции, младшего лейтенанта Джалагония Д.Ю. обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. По версии прокуратуры, закон нарушили и другие, пока неустановленные сотрудники УВД.

В следственном ведомстве заявляют, что 7 апреля текущего года сотрудники милиции задержали гражданина России Артема Русских по подозрению в сбыте наркотических средств путем производства тайных закладок и применили в отношении него насилие.

«В одном из служебных кабинетов Багателия, Аншба, Джалагония и неустановленные сотрудники Гагрского УВД умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских А.А.

Артему Русских были нанесены многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, с целью устрашения ему демонстрировали огнестрельное оружие – пистолет неустановленного образца, сопровождая все это угрозами расправы.

Затем сотрудники милиции вывезли Русских в неустановленное следствием место – пустырь на территории Гагрского района, где с применением специального средства, а именно резиновой дубинки, нанесли удары в различные части тела, причинив телесные повреждения Русских А.А. в виде кровоподтеков и ссадин», – сказано в заявлении прокуратуры.

По информации ведомства, «приказом министра внутренних дел сотрудники УВД по Гагрскому району Багателия Х.В. и Джалагония Д.Ю. отстранены от выполнения служебных обязанностей».

О возбуждении дела в прокуратуре сообщили спустя день после того, как стало известно о смерти 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба. По имеющейся информации, мужчину могли избить сотрудники Гагрского районного отдела внутренних дел, после чего он совершил попытку суицида. Анри Атейба был перевезен в клинику на территорию, контролируемую властями Грузии, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание. Мать Анри говорит, что его «довели до суицида в КПЗ».

Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл призвала органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством. Она заявила, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.