Министерство иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия назвало решение грузинских властей о создании комиссии по деоккупации пустой затеей, не соответствующей духу времени. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

«Принимая решение о создании «комиссию по деоккупации» власти Грузии, очевидно, пытаются продемонстрировать своим гражданам и международному сообществу твердую решимость «разобраться» с проблемой «оккупированных территорий». Тбилиси показывает, что эта тема находится в центре внимания власти и для ее решения будут предприниматься все необходимые усилия», – сказано в заявлении.

Ведомство указывает, что «подобные бесполезные инициативы грузинских властей не могут вызвать какого-либо энтузиазма» в Абхазии.

«Наивно было бы ожидать от комиссии с таким названием каких-то адекватных современным политическим реалиям новых идей, которые были бы приемлемы для Абхазии. Провальный опыт программы «Шаг к лучшему будущему», как и более ранних грузинских проектов, должен был бы привести Тбилиси к осознанию полной неэффективности таких инициатив, больше похожих на гуманитарные проекты для жителей автономных регионов», – сказано в заявлении.

В Сухуми уверены, что инициатива может иметь лишь «краткосрочный пропагандистский эффект».

«Вместо выдвижения бессмысленных инициатив грузинской стороне следовало бы приложить больше усилий в рамках Женевского формата, который сегодня «буксует» из-за неконструктивной позиции Грузии. Достижение прогресса в Женеве стало бы демонстрацией реальных, а не мнимых намерений Грузии продвигаться по пути выстраивания равноправных межгосударственных отношений между Абхазией и Грузией», – отметили в абхазском министерстве.