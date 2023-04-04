Запад принуждает Грузию к военному конфликту с РФ – Нарышкин

За последние несколько недель российские власти построили в аннексированном Крыму целую сеть оборонительных сооружений. К такому выводу пришли журналисты Washington Post на основе спутниковых фотографий, предоставленных компанией Maxar.

Издание называет полуостров «одной из наиболее укрепленных» территорий в зоне войны. При этом Крым сейчас находится на большом расстоянии от линии фронта.

В числе прочего газета публикует фотографии крымского села Медведевка, расположенного около перехода на материк. На снимке, сделанном 11 февраля, со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда бетонных противотанковых заграждений так называемых «зубов дракона».

В публикации отмечается, что в последние недели такие оборонительные сооружения стали появляться особенно быстро. На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов, пишут журналисты. На одном из снимков видны установленные в окопах артиллерийские орудия.

Многие из оборонительных сооружений появились около естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления вооруженных сил Украины, отмечают авторы публикации.

В начале марта глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове идёт сооружение масштабной линии обороны. В Кремле ранее это отрицали. Необходимость строительства защитных линий в Крыму Аксёнов объяснил словами «бережёного бог бережёт» и «хочешь мира – готовься к войне». Он также подтвердил, что к строительству привлечено большое количество людей.

Ряд аналитиков считает, что весной Вооружённые силы Украины могут перейти в наступление, причём главной его целью может стать так называемый сухопутный коридор в Крым – ныне оккупированные Россией южные районы Херсонской и Запорожской областей. В Киеве не исключают и возможности наступления на сам Крым.

Однако опрошенные The Washington Post эксперты не верят в высокую вероятность такой операции украинской армии.

По мнению Майкла Кофмана, директора российской программы в Центре военно-морского анализа США, Украина вряд ли решится на захват Крыма «в классическом смысле», но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.

«С течением времени это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе», – сказал Кофман журналистам.

Украина уже испытывает такую стратегию, отмечает издание. По данным американского проекта ACLED, с августа прошлого года, по российским объектам в Крыму или около полуострова украинские военные нанесли более 70 ударов, в том числе с применением дронов. Иногда речь могла идти о диверсиях, организованных с территории Крыма. Часть из них оказались успешными и имели разрушительные последствия, пишет The Washington Post. Одна из наиболее крупных диверсий с начала войны в Украине произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва.