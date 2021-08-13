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Дефицит вакцин: абхазское правительство призвали обратиться к ООН и ВОЗ
С просьбой о предоставлении Абхазии вакцин от коронавируса необходимо обратиться и к России, и к международным организациям, – считают представители абхазской общественности. Они опубликовали обращение к правительству самопровозглашенной республики Абхазия.
«Мы все очень надеялись, что проблему вакцинации можно будет решить с помощью эффективной российской вакцины «Спутник-V», однако обеспечение необходимого количества доз для населения Абхазии оказалось сложной задачей. Поскольку темпы проходящей в настоящее время вакцинации не могут решить главную проблему – остановить смертоносное распространение вируса в Абхазии, в последнее время все чаще звучит предложение обратиться с этим вопросом и к международным организациям. В связи с вышесказанным, считаем своим долгом призвать Правительство Республики Абхазия обратиться и к Российской Федерации, и к международным организациям – к ВОЗ и другим структурам ООН, а также к сопредседателям Женевских дискуссий – с просьбой о предоставлении Абхазии вакцин, показавших свою эффективность, для защиты населения нашей страны. Для того, чтобы остановить распространение эпидемии в нашей республике и победить в тяжелой борьбе с вирусом, постараемся все вместе организовать своевременный и полноценный процесс вакцинации во имя жизни и здоровья всех жителей Абхазии», – сказано в обращении.
Накануне абхазский премьер Александр Анкваб заявил, что вопрос приобретения вакцины против коронавируса в других странах руководством Абхазии не рассматривался.
«Слышу разные предложения, а нельзя ли нам получить другую вакцину, из других стран? Сначала спросим у МИД и Минздрава, как это будет оцениваться, а потом обратимся с этим вопросом к общественности», – сказал он.
По словам Александра Анкваба, заявка абхазской стороны на 100 тысяч доз «лежит в правительстве России».
«Вакцина будет, но точную дату сказать не могу. Этим занимается Аслан Георгиевич (Бжания – ред.), этим занимаемся я и министр здравоохранения. Не все так просто. Знаем, что и в России непростая ситуация. Многие страны, желают получить российскую вакцину, вот такой высокий у нее авторитет. С каждым месяцем производство будет наращиваться и тогда нам будет проще своевременно получать вакцину в нужном количестве. Никто умышленно ничего не делает и это понятно», – сказал Анкваб.
Абхазский премьер добавил, что знает, как работает и действует российская вакцина.
«Мы испытали её на себе. Я говорю в данном случае от себя. Никаких побочных эффектов я не испытал, ни при первом, ни при втором компоненте. Люди, которые работают со мной и находятся рядом, говорят тоже самое. Поэтому я сторонник того, чтобы в Абхазии вакцинировались российскими вакцинами. Любая из них очень эффективна», – подчеркнул глава Кабмина.
- С 10 августа в Абхазии возобновилась вакцинация населения от коронавируса препаратом «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 5359 новых случаев, 42 пациента скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 6321.
За сутки в стране выявили 5359 новых случаев коронавируса. Накануне провели 50 937 тестов: PCR-тестов – 20 612, экспресс–тестов на антиген – 30 325.
Выздоровели еще 2726 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 471 685, выздоровевших – 415 146.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,52%, за последние 14 дней составляет 9,9%, за неделю – 10,74%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 25 432 человека, всего в Грузии применили 741 353 вакцины.
В Тбилиси эвакуировали десятиэтажный дом после обрушения склона
Эвакуация десятиэтажного дома на улице Лорткипанидзе в Сабурталинском районе Тбилиси была объявлена после обрушения части склона в зоне строительства.
Случай произошел накануне вечером. В результате происшествия никто не пострадал, но повреждены были коммуникации, лопнула газовая труба.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», примерно 90 семьям пришлось покинуть свои дома на неопределенный срок. Столичные власти обеспечили их перевод в гостиницы.
Поздно вечером мэрия Тбилиси распространила заявление, в котором «предположительной причиной инцидента» называлось начатое поблизости строительство.
Как отмечается, специалисты уже приступили к изучению склона, после чего будет подготовлено экспертное заключение. На основании этого документа будут приняты последующие решения.
«Если этому конкретному корпусу, откуда выводят людей, потребуются укрепительные работы, они будут незамедлительно начаты… Строительные работы в части корпуса остановлены, естественно. Единственные работы, которые будут начаты через несколько дней, – это укрепление обрушившегося склона», – сказал журналистам заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани, прибывший на место происшествия.
Жильцы говорят, что в течение последнего месяца регулярно жаловались на продолжающиеся работы, однако реагирования со стороны властей не последовало. Тяжелая техника работала в паре десятков метров от многоквартирного дома, на склоне велись бурильные работы, периодически происходили небольшие обрушения грунта.
Отвечая на вопросы журналистов, Бенделиани заявил, что пока рано говорить о чьей-либо ответственности и сейчас их первоочередная задача – перевод всех жильцов в безопасное место.
США направляют в Афганистан военных для эвакуации персонала посольства
Соединенные Штаты временно направят в Афганистан около 3 тысяч военнослужащих, чтобы обеспечить эвакуацию персонала своего посольства в Кабуле. Об этом объявили Госдепартамент и Пентагон в четверг - на фоне сообщений о коллапсе обороны афганских правительственных сил и захвате отрядами группировки «Талибан» (включенной в РФ в список террористических и запрещенной) крупных городов.
Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, посольство США в Кабуле останется открытым, однако численность его персонала будет сокращена до минимума, необходимого для поддержания его деятельности. Остальные сотрудники - по некоторым сообщениям, их более тысячи - будут эвакуированы.
Пентагон сообщил, что американские военные прибудут в Афганистан в ближайшие 48 часов и будут размещены в аэропорту Кабула. Их миссия сводится к обеспечению эвакуации персонала посольства. Также США увеличат число вывозных авиарейсов для афганцев, которые сотрудничали с американскими военными, имеют право на получение виз и изъявляют желание покинуть страну.
Отправка военных США в страну - неожиданный шаг, свидетельствующий о том, что наступление талибов развивается неожиданно быстрыми темпами. Соединенные Штаты до конца августа должны завершить вывод своих войск из Афганистана, на данный момент там остаются около 650 американских военных, охраняющих аэропорт Кабула и посольство США.
Сообщается также, что несколько сот военных в Афганистан временно направит и Британия - также для эвакуации персонала своего посольства.
Соединенные Штаты в четверг призвали всех своих граждан, находящихся в стране в частном порядке, немедленно покинуть Афганистан.
По последним оценкам спецслужб, талибы могут захватить Кабул уже в ближайшие 1-3 месяца. В четверг поступили сообщения о захвате ими трех ключевых городов - Газни, Герата и Кандагара. Потерю первых двух городов уже признали власти Афганистана.
Крупномасштабное наступление талибов началось вскоре после начала финальной фазы вывода войск США. О намерении уйти из Афганистана, где американские военные находились почти 20 лет, объявил президент Джо Байден. Он объяснил решение тем, что главная цель кампании - разгром террористической организации «Аль-Каида» - была достигнута, а строительство мирной жизни в стране должно стать делом самих афганцев.
Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже. Подробности
В Воронеже в городском рейсовом автобусе вечером в четверг произошёл взрыв.
Пострадали, по последним данным, 19 человек. Двое пострадавших умерли в больнице. Ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и эксперты-криминалисты.
Следствие рассматривает как основную техническую версию взрыва в автобусе в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, речь может идти о неисправностях оборудования автобуса или о внесении изменений в его конструкцию.
Следов взрывчатых веществ, по результатам анализов на месте происшествия, не обнаружено, отметил собеседник агентства. Об отсутствии поражающих элементов и других признаков теракта,сообщил источник "Интерфакса".
По первоначальным сообщениям, причиной взрыва стало газовое оборудование. Якобы в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше, из него произошла утечка.
Однако представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе, а автобус взорвался на остановке, когда в него садились люди.
Издание Baza также утверждает, что автобус был оснащён дизельным двигателем и газового оборудования в нём не было.
На кадрах взрыва, опубликованных изданием, не видно никаких баллонов, которые были бы установлены на крыше транспортного средства.
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела и о том, что в Воронеж направлены специалисты из Москвы.
Дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сказал, что с 13 августа водители общественного транспорта будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. Эти слова косвенно могут свидетельствовать, что рассматривается и версия теракта.
В Абхазии от коронавируса за сутки скончались 4 пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 392 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 84 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 152 пациента. Состояние 36 человек оценивается как тяжелое, 52 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 4 пациента: трое мужчин - 57, 64 и 68 лет, а также женщина 71 года.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 26 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 39, состояние 12 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 14 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23 387 человек. Зарегистрировано 340 летальных случаев. Выздоровели 19 026 человек.
Зурабишвили: ГПЦ должна сыграть свою роль в борьбе с пандемией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Грузинская православная церковь (ГПЦ) должна сыграть свою роль в борьбе с пандемией коронавируса и благословить прихожан, чтобы они могли «осуществить настоящую свободу». Об этом Зурабишвили заявила сегодня, 12 августа, в своем поздравительном обращении по случаю Дидгороба.
Президент недвусмысленно намекнула на то, что церковь должна призвать прихожан пройти вакцинацию от коронавируса. Она указала, что перед Дидгорской битвой 900 лет назад ГПЦ смогла воплотить единство, которое предшествовало победе над врагом и укрепило нацию.
«Грузинская церковь всегда стояла личностную свободу, выбор и ответственность и стоит сегодня, но сегодня трудно представить осуществление настоящей свободы без благословения. Таков сегодня вызов для церкви и ее ответственный выбор, поскольку выиграть эту битву мы должны все вместе – представители медицинской сферы, государственные ведомства и лидеры, общество и церковь – все будут нести ответственность за результат, который наступит завтра», - сказала Зурабишвили.
«Нам предстоит выиграть нашу Дидгорскую битву», - добавила она.
- На фоне слухов о планируемой вакцинации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, накануне предстоятель ГПЦ распространил обращение, в котором говорилось, что его решение не должно влиять на граждан, до сих пор воздерживающихся от прививки. При этом Илия Второй подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, и не должна становиться поводом для осуждения, сообщают «Новости-Грузия».
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфекции, а 49 человек скончались. При этом темпы вакцинации остаются низкими. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 августа достигло 715 919. Это более 19% от всего населения Грузии. Из них 218 167 получили обе дозы, что составляет менее 6% населения.
Талибы заявили о взятии Кандагара и Герата - 2-го и 3-го городов Афганистана
В Афганистане представители радикального движения «Талибан» (признано в России террористической организацией и запрещено) заявляют о взятии второго и третьего по численности населения городов страны - Кандагара на юге и Герата на западе.
Агентство France Press со ссылкой на официальных лиц сообщает об отступлении правительственных сил из Герата.
В соцсетях опубликованы видео, на которых предположительно видны бойцы талибов в центре Кандагара, а также видео бегства правительственных сил. По другим сообщениям, бои в городе продолжаются.
Ранее было объявлено о взятии талибами города Газни, центра одноименной провинции. Менее чем за неделю талибы захватили столицы уже как минимум 10 из 34 регионов страны.
Газни имеет важное стратегическое значение. Через Газни проходит крупная автотрасса Кабул-Кандагар, связывающая афганскую столицу с югом страны.
Контроль над Газни повышает вероятность того, что талибы попытаются захватить сам Кабул.
Боевики-исламисты ускорили продвижение на фоне начавшегося в мае вывода американских и других иностранных солдат из Афганистана после 20 лет военной операции. Сейчас под контролем талибов находится уже треть из 34-х региональных столиц.
По данным ООН, за последний месяц в результате боевых действий в Афганистане были убиты свыше тысячи гражданских лиц. Только за минувшую неделю свои дома на севере страны оставили тысячи жителей. В поисках защиты и убежища люди в основном бегут в сторону Кабула.
Президент Афганистана Ашраф Гани, предпринимающий попытки организовать контрнаступление с опорой на силы спецназначения, лояльных властям местных полевых командиров, а также на американскую боевую авиацию, 11 августа сменил командующего армией.
В Катаре 12 августа завершающий, третий день очередных переговоров между представителями афганских властей и талибами. В консультациях с целью урегулирования конфликта в Афганистане участвуют также дипломаты из Соединенных Штатов, Китая, России и Пакистана.
В России отменили оправдательный приговор вору в законе Тенго Потийскому
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил приговор 48-летнему уроженцу Грузии, вору в законе Тенгизу Гигиберия (по прозвищу Тенго Потийский).
4 июня Липецкий областной суд оправдал его и освободил из-под стражи в зале суда. Судья посчитал, что следствие не доказало, что Гигиберия использовал свои полномочия вора в законе после апреля 2019 года, когда соответствующая статья появилась в Уголовном кодексе. Кроме того суд усомнился в том, когда именно вор стал занимал высшее положение в преступной иерархии: обвинение утверждает, что его “коронация” состоялась в 1997 года, но воровские татуировки появились лишь после 2011 года.
Прокуратура с таким приговором была не согласна и подала апелляцию, на которой суд удовлетворил её жалобу и направил дело на новое рассмотрение.
Государственный обвинитель настаивает, что в исправительных колониях, где Гигиберия находился последние 17 лет, он "возглавлял вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе”, пишет РИА Новости. Защита настаивает, что обвинение не доказало существование в Липецкой области преступной иерархии, которую мог бы возглавлять Гигиберия.
- Тенгиз Гигиберия отсидел в общей сложности 17 лет за убийство, разбой и кражу. Он должен был выйти на свободу в сентябре 2020 года. Но за два месяца до окончания срока управление МВД по Липецкой области возбудило в отношении него новое уголовное дело по статье “Занятие высшего положения в преступной иерархии” (210.1 УК РФ). Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
- В июне Гигиберия стал первым человеком, оправданным по этой статье. В Уголовном кодексе России она появилась в 2019 году по инициативе президента Владимира Путина. Первый приговор - 11 лет колонии - получил 34-летний вор в законе Шалва Озманов (Кусо).
В Грузии с сентября могут ввести ограничения на посещение ресторанов и фитнес-центров
В Грузии с сентября могут ввести новые ограничения на посещение объектов питания, спа-салонов, фитнес-центров и других подобных учреждений. Как сообщил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, с такой инициативой выступил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
В частности, посещать рестораны и фитнес-центры без ограничений смогут лишь вакцинированные граждане. Остальным придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антиген, сделанного в течение последних 24 часов.
По словам Гибрадзе, Совет рассмотрит этот вопрос и сообщит общественности о принятом решении.
Сегодня грузинские власти объявили о введении новых ковид-ограничений. На три недели будет приостановлена работа муниципального транспорта, запрещается также проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров.
Работа муниципального транспорта будет приостановлена в Грузии на три недели
Работа муниципального транспорта будет приостановлена в Грузии на три недели – с 14 августа по 4 сентября. Как пояснил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе, ограничение не затронет междугородний транспорт.
По его словам, запрещается также проведение массовых мероприятий – концертов, фестивалей и спортивных турниров (за исключением международных соревнований). Приостановят работу детские развлекательные центры.
Еще одно ограничение затронет работу ресторанов и кафе – они будут открыты только до 23:00 (действующее ограничение – до 24:00).
Государственным ведомствам и частным компаниям правительство рекомендует максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.
- По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.
Секретный экспорт России вырос на 61% за счет поставок газа
В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 27 млрд долларов, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Газета проанализировала группы товаров, которые таможня скрывает за "секретными кодами" SS, SSSS и т. д., – в зависимости от уровня товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Секретный экспорт вернулся к допандемийным значениям. 20 миллиардов долларов, или 74% от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа. В 2020 году поставки сократились из-за пандемии и теплой зимы. Основными получателями газа в 2021 году стали Германия (4,9 млрд долларов), Турция (2,7 млрд долларов) и Италия (1,8 млрд долларов).
Второе место по объему секретного экспорта у продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения. Их продажи в первом полугодии 2021 года выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял 63,8 млрд долларов.
- В 2019 году сопоставимый показатель сократился на до 55,3 млрд долларов. Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров (422,8 млрд долларов).
Скрытый оборонный экспорт включает самолеты (код 88), оружие и боеприпасы (код 93). Вместе эти категории набирают 4,6 млрд долларов. Кроме того, в оборонный экспорт входят также танки и БТР (код 8710 – 60 млн долларов) и корабли, военные и гражданские (код 8906 – 78 млн долларов), следует из проанализированной статистики ФТС. Крупнейшими странами-получателями российского оборонного экспорта в этом году оказались Чехия (683 млн долларов), Алжир (603 млн долларов) и Китай (488 млн долларов). У Чехии был самый значительный рост экспорта – почти в 6 раз.
- На уровне двух знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (SS) таможня засекречивает только две группы товаров — "Оружие и боеприпасы" и "Летательные аппараты, космические аппараты и их части". В последнюю входит как гражданская, так и военная авиация.
- На уровне четырех знаков (SSSS) добавляются отдельные экспортные позиции: военные корабли (в составе группы 89 "Суда, лодки и плавучие конструкции"), танки и другие самоходные бронированные транспортные средства (в группе 87 "Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава") и некоторая продукция из группы 28 ("Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов").
- На уровне шести знаков (SSSSSS) в секретный экспорт включается еще и природный газ (субпозиция 271121 товарной позиции 2711 "Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие").
Обычно секретные оборонные поставки растут к концу года и превышают первую половину примерно вдвое. Это соотношение из года в год стабильно, и поэтому общий экспорт в 2021 году можно ожидать на уровне 13,5-14 млрд долларов.
- Секретный импорт в первом полугодии 2021 года вырос на 40% — с 4,8 миллиарда до 6,8 миллиарда долларов. В основном в Россию импортировали гражданские самолеты и детали к ним из США, Франции и Канады.
- В допандемийном 2019 году в парк российских авиакомпаний приняли 87 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, в 2020 году — 41 самолет, а за январь-июль 2021 года — уже 58.
Координационный штаб предлагает ужесточить действующие в Абхазии ограничения
Сегодня состоялось заседание Координационного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции. Обсудив санитарно-эпидемиологическую ситуацию и работу ковид-клиник, Координационный штаб предложил абхазскому президенту Аслану Бжания оставить действующие ограничительные меры, усилив некоторые из них и добавив ряд других.
Как пишет «Апсныпресс», Координационный штаб предлагает запретить:
- проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также вне помещений, используя террасы, веранды, выносные столики, располагающиеся на территории, непосредственно примыкающей к предприятиям (объектам) общественного питания, иные сборно-разборные конструкции (шатры, тенты, иное), размещаемые во дворах и на прилегающих территориях жилых домов, мест проведения досуга;
- проведение массовых спортивных мероприятий, функционирование объектов спорта, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов (за исключением объектов спорта, входящих в состав имущественных комплексов гостиниц, отелей и иных средств размещения туристов);
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, Дома культуры, концертные и выставочные залы);
- перевозку пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);
- доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски).
В штабе считают, что руководители транспортных предприятий должны обеспечивать ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта. Администрации продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков также должны ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий.
Координационный штаб выступает за обязательное использование продавцами (работниками) различных торговых объектов средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки) и предлагает не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты.
Предлагается вменить в обязанность владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий.
Координационный штаб рекомендует:
- гражданам носить средства индивидуальной защиты (медицинские маски) в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;
- руководителям коммерческих и некоммерческих организаций – освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций предлагается освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин, работников, имеющих детей дошкольного возраста (матерей на период приостановления деятельности дошкольных учреждений), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Ранее, с 5 июля в Абхазии запретили проводить свадебные, торжественные, праздничные, поминальные и иные массовые мероприятия в закрытых помещениях объектов общественного питания.
МВД Грузии сообщило о задержании 20 наркодилеров
Сотрудники МВД Грузии по итогам интенсивных оперативно-розыскных мероприятий задержали 20 наркодилеров в Тбилиси, поселке Поничала, городах Рустави, Батуми и Кутаиси, а также в муниципалитете Болниси. Об этом сообщил сегодня на брифинге директор Главного управления криминальной полиции министерства внутренних дел Мамука Челидзе.
По данным МВД, обвиняемые систематически продавали наркотики гражданам. С разрешения суда полицейские провели несколько контрольных закупок, приобретя у обвиняемых разные запрещенные вещества. При этом во время сделок сотрудники МВД вели скрытую аудио-видео съемку, пишет сайт «Новости-Грузия».
Возраст задержанных – от 28 до 65 лет. Среди обвиняемых трое иностранцев. В полиции утверждают, что они работали курьерами организованной преступной группы, которая продавала наркотики через социальные сети. С целью незаконной продажи трое иностранных граждан делали закладки с наркотиками на различных локациях в Тбилиси.
По итогам личных обысков и обысков квартир наркокурьеров полицейские изъяли до 2 литров жидкости, содержащей амфетамин, 50 граммов порошка, содержащего амфетамин, до 15 граммов вещества, содержащего MDMA, и до 200 граммов вещества, содержащего кокаин.
До 2 килограмм героина в качестве вещдока изъяли при обыске дома обвиняемого Дж.А. в Квемо Картли. Полиция Аджарии обнаружила 50 таблеток препарата «Бупренорфин», содержащего «Субоксин», в доме у обвиняемого Б.М.. У одного из задержанных в Имеретии также был изъят незаконно приобретенный пистолет STALKER 2918-UK.
Следствие продолжается по двум статьям УК Грузии, которые предполагают «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупных размерах» и «противоправное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Иран потребовал от России извиниться за фотографию посла, напоминающую об оккупации
Посол России в Тегеране Леван Джагарян был вызвал в Министерство иностранных дел Ирана. Поводом стала фотография дипломата с новым послом Великобритании Саймоном Шерклиффом. Она напомнила властям Ирана о советско-британском вторжении в страну, закончившегося свержением шаха и оккупацией.
Посольство России в Иране 11 августа опубликовало фотографию Джагаряна с Шерклиффом. Это фотография композиционно повторяет другой известный снимок, сделанный во время Тегеранской конференции 1943 года. На нем лидеры СССР, США и Великобритании — Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль — сидят в креслах на лестнице.
В комментариях к фотографии в твиттере иранские пользователи заявляют, что фотография напоминает им о колониальном прошлом. Советский Союз и Великобритания совместно вторглись в Иран в августе 1941 года, принудили шаха Резу Пехлеви отречься от престола и до 1946 года оккупировали страну.
Глава Министерства иностранных дел Джавад Зари назвал снимок "неподобающим". Иранский народ показал, что его судьба НИКОГДА не станет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав", написал он в твиттере.
Российское посольство позднее заявило в твиттере, что фотография "не имеет антииранского контекста". Извинений российское представительство не принесло.
Худруком югоосетинского ансамбля «Симд» назначен Сергей Кочиев
Балетмейстер Сергей Кочиев стал художественным руководителем югоосетинского ансамбля песни и танца «Симд» имени Бориса Галаева. Как сообщили агентству «Рес» в министерстве культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, новый худрук уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.
Сергей Кочиев сменил на должности руководителя ансамбля Родиона Гуларова, который ранее, указом югоосетинского президента Анатолия Бибилова был лишен звания «Заслуженный артист». В администрации Бибилова заявили, что решение было принято в связи со срывом гастрольного тура ансамбля.
Журналист Мурат Гукемухов в блоге на «Эхе Кавказа» сообщил, что что речь идет о срыве гастролей в Абхазию. При этом югоосетинские наблюдатели считают, что указ Бибилова о лишении почетных званий двух деятелей культуры противоречит закону.
В доме арестованного за шпионаж для России британца найдены российские флаги и бескозырка Черноморского флота
В квартире арестованного за шпионаж на Россию британца найдены российский флаг, роман автора шпионских детективов Джона ле Карре и бескозырка Черноморского флота. Снимки опубликовала газета Daily Mail.
57-летний Дэвид Смит был охранником посольства Великобритании в Германии. Он был арестован накануне, после нескольких месяцев наблюдения за ним со стороны британской контрразведывательной службы MI5 и немецких спецслужб.
Его подозревают в передаче российской разведке чувствительной информации о контртеррористических операциях. При этом доступа к секретным документам он, скорее всего, не имел. Однако в силу своей должности он мог незаметно проникать в помещения, в которые не должен был иметь доступа, опасается следствие.
Смит жил в двухкомнатной квартире в Потсдаме, пригороде Берлина. В его квартире найдены нашивки четырёх военных флотов России, рядом с книжным шкафом установлен большой российский флаг, — свидетельствуют снимки Daily Mail. Ещё один, меньшего размера, стоит рядом с телевизором. На книжном шкафу была поставлена бескозырка Черноморского флота. Ещё одна фуражка, погранвойск, была повешена на игрушечного ротвейлера.
Внутри шкафа — нашивка расформированного украинского отряда милицейского спецназа "Беркут", модель советского автомобиля и книги о психологии и саморазвитии на русском языке. Несколько из книг в шкафу Смита посвящены истории Третьего Рейха. Ещё одна — роман бывшего сотрудника британской разведки Джона ле Карре "Убийство по-джентльменски".
- В 2019 году бывший спецназовец США Питер Деббинс признался в работе на российскую военную разведку. За выполнение одного из своих заданий он получил российскую военную форму, тысячу долларов и бутылку коньяка, рассказывал он. Он был приговорён к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы. После этого он отказался от признательных показаний.
NDI: 76% опрошенных поддерживают вступление Грузии в ЕС, 74% – в НАТО
Заявленная цель правительства Грузии по вступлению в Евросоюз приемлема для 76% опрошенных. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу американского Национального демократического института (NDI).
11% опрошенных заявили, что цель по вступлению в ЕС для них неприемлема, 13% ответили – «не знаю».
По сравнению с декабрем прошлого года поддержка членства в ЕС в Грузии незначительно сократилась.
При этом на вопрос, является ли приемлемой заявленная цель правительства Грузии по вступлению в НАТО, 74% респондентов ответили «да», 11% – «нет», 14% – «не знаю». Поддержка членства в НАТО по сравнению с декабрем не изменилась.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-25 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2016 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
Грузия, остров Мэн, Ботсвана – лидеры по темпам распространения COVID-19 в мире
По данным издания The New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире.
Среднесуточный показатель новых случаев заражения за последние семь дней в Грузии составляет 4042, на 100 тысяч человек – 109.
На втором месте в мире – Остров Мэн с населением 83 тысячи человек, на третьем – африканское государство Ботсвана.
По числу смертей на 100 тысяч человек Грузия находится на пятом месте в мире. Лидируют в списке Британские Виргинские Острова, Казахстан, Ботсвана и Фиджи.
- Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев заражения, скончались 49 пациентов.
Абхазскую оппозицию обвинили в одержимости «борьбой с женщинами во власти»
В абхазской провластной партии «Амцахара» заявили, что «нынешняя оппозиция одержима борьбой с женщинами во власти». Таким образом члены «Амцахара» прокомментировали заявление лидеров организации ветеранов «Аруаа», призвавших своих сторонников готовиться к акциям протеста. Оппозиционеры будут требовать отставки министра экономики самопровозглашенной республики Абхазия Кристины Озган и руководителя Абхазского государственного телевидения Ирины Агрба.
«Ополчившись против министра экономики и гендиректора АГТРК, представители («Аруаа» - ред.) продолжают требовать их отставки. Хотим отметить, что такие требования беспочвенны. Работа АГТРК вышла на более содержательный и высокий уровень, появились новые программы и интересные эфиры. А вот нынешнему министру экономики досталось тяжелое наследство, но энергия и большой опыт позволяют ей справляться с поставленными задачами. Видимо, женский образ в политике – образ человечной, доброй, внимательной, харизматичной, умеющей принимать собственные решения женщины пугает нынешних оппозиционеров. А еще больше их пугает нахождение в политике женщин грамотных, образованных, умеющих отстаивать свою точку зрения», – сказано в заявлении «Амцахара».
Сторонники абхазских властей расценили призывы к акции протеста, прозвучавшие 10 августа на брифинге «Аруаа», как «государственное преступление».
«В действиях нынешней оппозиции все предсказуемо. Она не усвоила важный урок и не сделала надлежащие выводы из прошлого нечистоплотного правления, а продолжает упорно внушать, что только она сможет руководить страной, и что альтернативы этому нет. Такое поведение – плохой показатель состояние части нашего общества, и в этом уже чувствуется что-то маниакальное», – говорится в заявлении «Амцахара».
Провластная партия предостерегает оппозиционеров и их радикальных сторонников от «необдуманных и преступных действий».
Суточная смертность от COVID-19 в России впервые превысила 800 человек
Суточная смертность от коронавирусной инфекции нового типа в России обновила антирекорд и составила 808. В течение двух недель этот показатель держался у отметки 799, но не превышал её, вне зависимости от числа выявленных заболевших. Это дало повод заподозрить власти в манипуляции со статистикой.
Всего, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за сутки к утру 12 августа выявлено 21 932 случая заражения коронавирусом COVID-19. 20195 человек выздоровели. Общее число выявленных случаев с начала пандемии превысило 6,5 миллиона, больше 168 тысяч человек умерли.
Высокопоставленные чиновники неоднократно признавали, что реальная ситуация с пандемией в стране гораздо более тяжёлая, смертность и число заболевших — больше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тысяч человек.
По этому показателю Россия занимает первое-второе место вместе с Индией, население которой в 10 раз больше, чем российское.
Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года
Российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос редакции.
В ведомстве заявили, что российскому музыканту запретили въезд "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины".
24 июня министерство культуры и информационной политики Украины включило Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны по представлению СБУ.
В Службе безопасности Украины объяснили, что основаниями включения артиста в список стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров – это часть РФ".
Однако уже через три по распоряжению СБУ Киркорова убрали из "чёрного списка". О причине исключения не сообщалось.
Остался ли при этом в силе запрет на въезд российского певца в страну, ранее было неизвестно. По словам представителей правоохранительных органов Украины, запрет на въезд в страну и включение в "чёрный список" могут быть применены как одновременно, так и по отдельности.
Ранее Киркорову запретили въезд в Литву - также в связи с его позицией относительно Крыма.
Новая Зеландия отказалась открывать границы до 2022 года
Въезд в Новую Зеландию останется ограничен для иностранцев, по меньшей мере, до конца 2021 года, - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.
По её словам, такая стратегия – лучший способ не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддерживать экономику в рабочем состоянии.
"Мы просто пока не можем открыться полностью. Наши шаги будут осторожными и продуманными, потому что мы хотим двигаться дальше с чувством максимальной уверенности", - сказала глава новозеландского правительства.
Власти отмечают, что когда Новая Зеландия действительно откроется в следующем году, то для полностью вакцинированных иностранцев из стран с низким риском заражения коронавирусом будет отменено требование обязательного карантина. Приезжающие из государств с высоким риском будут обязаны находиться в карантине две недели.
Новую Зеландию считают одной из самых успешных стран мира в контроле за распространением коронавируса. В списке умерших там от болезни лишь 26 человек – при населении в пять миллионов.
В Грузии запустили новый сайт для инфицированных коронавирусом
В Грузии запустили новый портал для граждан, инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Главная цель новой платформы – создание дополнительного коммуникационного канала для граждан и снижение числа звонков в «112».
С помощью сайта пациенты с подтвержденным COVID-19, которые лечатся на дому, смогут наладить коммуникацию с семейным врачом. В таком случае им не придется звонить в «112», достаточно будет просто пройти регистрацию. Как пишет агентство «Новости-Грузия», портал разработан Минздравом страны и службой «112».
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5128 новых случаев инфекции, скончались 49 пациентов.
В настоящее время в Грузии зарегистрировано около 48 тысяч активных случаев коронавируса, из которых до 80% управляется семейными врачами. 6627 пациентов проходят лечение в больницах, заняты около 91% коек, отведенных для ковид-пациентов. В Минздраве неоднократно заявляли, что ресурсов для мобилизации дополнительных мест в клиниках практически не осталось. Ведомство занялось планированием развертывания полевых госпиталей.
Опрос NDI: «Грузинская мечта» – 18%, «Единое национальное движение» – 6%
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.
В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 30% опрошенных. «Заявленная поддержка индивидуальных партий настолько низка, что её нельзя воспринимать как руководство к исходу будущих выборов», – отмечают представители NDI.
Какая партия ближе к вам по взглядам?
- Ни одна партия – 51%
- Грузинская мечта – 18%
- Не знаю – 10%
- Отказ от ответа – 9%
- Единое национальное движение – 6%
- Другие партии – 6%.
Какая партия ближе к вам по взглядам? – из тех, кто планирует проголосовать на выборах (61%)
- Ни одна партия – 45%
- Грузинская мечта – 24%
- Не знаю – 9%
- Отказ от ответа – 9%
- Единое национальное движение – 7%
- Другие партии – 7%.
Отметим, что в марте текущего года рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» в опросе NDI составлял 23%, а «Единого национального движения» – 7%.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-25 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2016 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
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