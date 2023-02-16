Агент – не шпион. Лидер «Мечты» допустил принятие закона об иноагентах

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что официально позиция правящей партии по т.н. законопроекту об иноагентах пока не сформирована, но лично он не против. При этом Кобахидзе утверждает, что это не будет репрессивный закон.

Проект «О прозрачности иностранного влияния» вносит в парламент движение «Сила народа», созданное группой депутатов, отделившихся от правящей партии Грузии, но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства. Движение предлагает вносить в специальный реестр неправительственные организации и СМИ, зарубежное финансирование которых превышает 20%, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Как юрист, я могу вам сказать… По сути, речь идет о прозрачности: если какие-то организации получают финансирование из иностранных источников, в этом случае это финансирование должно быть прозрачным. Не вижу проблем по поводу прозрачности, наоборот. Если финансирование будет прозрачными для людей, это наказание?», — заявил Кобахидзе.

Он привел в пример обязательное декларирование доходов для партий, благодаря чему общество может знать, «кто стоит за той или иной политической партией с финансовой точки зрения».

Кобахидзе отметил, что считает важным, что новый законопроект будет касаться не только телеканалов, но всех СМИ Грузии, в том числе онлайн- и печатных изданий.

Что касается термина «агент», председатель партии отметил, что это не означает обвинения в шпионаже.

«Шпионаж — это наказуемое, а быть агентом кого-то и чего-то — совсем другое. Агент означает, что вы являетесь носителем чьих-то интересов, а не шпионом. Это общепринятый термин, он фактически означает проводник интересов», — сказал Кобахидзе.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с резкой критикой законопроекта об т.н. иностранных агентах, внесенного в парламент Грузии движением «Сила народа». Принятие документа «создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии», считают в Вашингтоне.