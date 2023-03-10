Лавров: события в Грузии очень напоминают киевский «Майдан»

События в Грузии очень напоминают киевский «Майдан», ситуация вокруг законопроекта об «иноагентах» была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Очень похоже на киевский «Майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», – сказал он.

Глава МИД РФ назвал лицемерными высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля по ситуации в Грузии. Ранее с критикой Борреля уже выступили представитель МИД Мария Захарова и российский сенатор Григорий Карасин.

«Несмотря на то, что в целом ряде европейских стран такие же нормы, гораздо более жестокие нормы на ту же тему существуют, господин Боррель, не моргнув глазом, заявлял, что закон, который грузины продвигают в правящей партии «Грузинская мечта», противоречит европейским ценностям, ставит блок на пути присоединения Грузии к Европейскому союзу. В общем, лицемерие, конечно, очевидное», – сказал Лавров.

Как пишет ТАСС, Лавров указал на разное отношение Запада к протестам оппозиции в Грузии и Молдове.

«В Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент», – сказал он.

По словам Лаврова, события в Грузии «оркестрируются» извне, их подталкивает желание создать раздражитель у границ России.