ПРАГА---На этой неделе, 2 марта, исполнился 31 год с начала вооруженного конфликта в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду в связи с этим заявила, что «Кишинев не хотел война тогда, и не хочет сейчас». Впрочем, в последнее время из Молдовы часто звучат тревожные новости. Например, Киев предупреждал страну о планах Кремля свергнуть власть, ну а Москва продолжает обвинять Кишинев в попытках силой решить вопрос Приднестровья. Что происходит в Молдове, с какими рисками сталкивается страна, которая после вторжения России в Украину превратилась в прифронтовую, говорим с депутатом парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантоем.

– В России на этой неделе вновь обвинили Киев в подготовке провокаций в Приднестровье. Это не первое подобное заявление Москвы. Вы опасаетесь некой эскалации замороженного конфликта?

Никакого боевого духа в Приднестровье не наблюдается. Более того, жители с левого берега, когда были объявлены какие-то фейк-ньюсы про возможную мобилизацию, куда кинулись бежать? – на правый берег.

– Безусловно, нет, – по той простой причине, что украинская армия сдерживает наступление российских войск, и в этой ситуации т.н. Приднестровье, вместе с оперативной группой российских войск выглядит как изолированная пешка в углу шахматной доски, которой некуда ходить. Более того, если говорить об оперативной группе российских войск, то ее военный потенциал более чем сомнителен по той простой причине, что больше 70% ее состава – это местные жители, которые получили российское гражданство и пошли служить по контракту ради зарплаты, а не ради того, чтобы воевать и умирать за (Владимира) Путина. И никакого боевого духа там не наблюдается. Более того, жители с левого берега, когда были объявлены какие-то фейк-ньюсы про возможную мобилизацию, куда кинулись бежать? – на правый берег. После 24 февраля прошлого года в три раза возрос поток жителей левого берега, которые претендуют на молдавское гражданство, не говоря уже о том, что абсолютное большинство людей на левом берегу имеют молдавское гражданство. Поэтому, если говорить о рисках для Молдовы, то они, скорее всего, связаны с тем, что последнее время называется «пятой колонной».

– Это кто?

– Ну, «пятая колонна», которая по мановению дирижерской палочки из Кремля атакует нынешнюю власть, в первую очередь, президента Молдовы, обвиняя ее, что она ведет Молдову то ли в НАТО, то ли по украинскому сценарию, то ли продвигает русофобскую политику, и пытаются идентифицировать имя президента Молдовы Майи Санду с понятием «война».

Но мы в парламенте стремимся улучшить законодательную базу для действия нашей службы информации безопасности, – это сложно, такие вещи не делаются в одночасье. Мы имеем беспрецедентную поддержку со стороны демократического мира, что помогло нам перевалить за зиму в условиях энергетического шантажа со стороны «Газпрома», а, точнее, России, и помогло оказать нам существенную социальную поддержку населению в зимний период. И я считаю, что ситуация стабильна, а эти информационные атаки со стороны Российской Федерации, – так это часть ее политики по дестабилизации ситуации в Кишиневе, и здесь, конечно, страдают и жители левого берега.

– Кстати, на этой неделе в Кишиневе прошла шумная акция протеста, которая была организована партией «Шор». Кто эти люди? Это те люди, которых вы называете «пятой колонной»?

Это люмпенизированные слои населения, которые не понимают, что творят. Они за деньги соглашаются с тем, чтобы их привозили в Кишинев, и кричат лозунги типа «Долой Майю Сайду!»

– Нет. «Пятая колонна» – это те, которые по указанию Москвы и непонятно из каких источников получают деньги, и проплаченные люди приезжают на эти акции протеста. Я не дипломат, я скажу так: это люмпенизированные слои населения, которые не понимают, что творят. Они за деньги соглашаются с тем, чтобы их привозили в Кишинев, и кричат лозунги типа «Долой Майю Сайду!», и их обманывают популистскими лозунгами типа «власть должна платить квитанции за три зимних месяца за потребляемые энергоресурсы». Ну, эти акции протеста шумные, но я могу сказать, что даже при общем социальном недовольстве, вызванном кризисными явлениями в энергетике, инфляцией, в обществе нет настроений свержения власти. Это попытка Кремля искусственно раскрутить маховик недовольства. И тут уже прошла информация, что наша служба информации безопасности задержала иностранных граждан, беспрецедентное количество иностранных граждан не было пропущено на территорию Молдовы на протяжении последних месяцев. То есть мы стараемся обезопасить себя, и я считаю, что ситуация контролируемая, более-менее стабильная, невзирая на попытки Кремля раскачать лодку.

– Ранее президент (Владимир) Зеленский предупредил Кишинев о планах Кремля свергнуть власть и установить в Молдове лояльный Москве режим. Недавно (Сергей) Лавров сказал, что Запад рассматривает Молдову на роль новой Украины, и хочет превратить в очередную «антиРоссию». Опасность миновала?

В России нет Министерства иностранных дел, но есть министерство пропаганды, и Лавров – откровенный лжец, демагог и наследник Геббельса

– Нет, я могу повторить то, что я повторял десятки раз после 24 февраля прошлого года: единственной гарантией безопасности Республики Молдова – это военно-политическое поражение путинского режима в Украине. Что до того, что говорит Сергей Лавров, – я не дипломат, в России нет Министерства иностранных дел, но есть министерство пропаганды, и Лавров – откровенный лжец, демагог и наследник Геббельса. Поэтому ориентироваться на то, что заявляет Лавров, – это себя не уважать. И самая большая проблема в том, что мы унаследовали из недалекого прошлого, – коррумпированные нефункциональные государственные структуры, которые оказывают сопротивление нашим попыткам реформировать, очистить, в первую очередь, судебную систему, прокуратуру.

Большая проблема в том, что на протяжении десятилетий жители Молдовы подвергались беспрепятственно российской пропаганде, и у нас есть существенный сегмент общества, который продолжает верить, что Путин в Украине из-за т.н. ДНР и ЛНР, или борется с нацизмом.

– Вы затронули общественные настроения. Молдова – прифронтовая страна вот уже год. Над территорией страны пролетают ракеты, падают обломки, т.е. война в Украине очень близко. Я хочу привести вам результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного WatchDog.MD. В частности, на вопрос угрожает ли Россия Молдове мнения опрошенных разделились пополам, с небольшим перевесом полагающих, что не угрожает – таких оказалось 47,7% против 42,3%, соответственно. Как вы это объясняете?

– Я объясняю это следующим образом: в первые дни после 24 февраля в обществе была ощутимая тревога. Я, как человек, который ходит пешком по городу, встречал людей, которые говорили мне: «Господин Нантой, я собрал чемоданы, я уезжаю, я не хочу жить в атмосфере этой постоянной угрозы». Но после того, как украинская армия остановила агрессоров, мы столкнулись с беспрецедентным социально-экономическим кризисом – инфляция, рост цен на тарифы и на энергоресурсы, – и в обществе этот страх перед войной был оттеснен социально-экономическими проблемами.

А тот факт, что вот это разделение мнений, – да, это свойственно нашему обществу, потому что если посмотреть другие социологические опросы, то на протяжении десятилетий Путин был самым популярным политическим иностранным лидером в Республике Молдова.

– Как так вышло?

В некоторых регионах, как Гагаузия, – там поддержка России почти полная, и, как говорится, в селах люди взрослые с низким образовательным уровнем и социальным статусом, они склонны больше всего верить пропаганде,

– Ну, как так вышло? Это долгая история – объяснять, откуда появилась Республика Молдова, почему мы не оказались способными последовать по траектории, пройденной прибалтийскими государствами. Это факт, не говоря уже о том, что у нас побеждала партия коммунистов, у нас в президентах ходил Игорь Додон – откровенный агент влияния Российской Федерации, который был персоной нон-грата и в Украине, и в Румынии, потому что он сказал, что Крым принадлежит России. И если вернуться в ноябрь 2014 года, когда был проведен соцопрос, то 74% тех граждан Молдовы, которые идентифицировали себя как украинцы, заявили, что Крым вошел в состав России легитимным путем. То есть у нас вот такая вот ситуация. Да, в Кишиневе 79% поддерживают европейскую перспективу Республики Молдова, осуждают российскую агрессию, но в некоторых регионах, как Гагаузия, – там поддержка России безоговорочная, почти полная, и, как говорится, в селах люди взрослые с низким образовательным уровнем и социальным статусом, они склонны больше всего верить пропаганде, которая до недавнего времени была беспрепятственной. Мы пришли во власть полтора года как и не сразу запретили эти пропагандистские передачи на российских каналах, которые действовали на протяжении десятилетий беспрепятственно.

Поэтому общество у нас, мягко говоря, неоднородное. Но, повторюсь: желающих врываться в здание парламента, правительства или президентуры среди протестующих нет. Это чисто спекулятивное провокационное заявление со стороны Российской Федерации о свержении власти. И когда наша т.н. оппозиция в зале парламента кричит о досрочных выборах, то совершенно очевидно, что это по кремлевскому указанию. В такой ситуации нам только досрочных выборов не хватало.

– Молдова – страна-кандидат в Европейский союз, но Кишинев не стремится стать членом НАТО. Чем это обусловлено, особенно на фоне войны в Украине?

Страх и отсутствие критического мышления – не лучшие советники для принятия стратегически важных решений. Но в то же время перспектива вступления Республики Молдова в Евросоюз имеет однозначно позитивную поддержку

– Это обусловлено тем, что опять же наше общество… Самый высокий процент поддержки вступления Республики Молдова в НАТО был в 2005-2006 годах, когда во власти у нас был проевропейский коммунист Владимир Воронин – 34%, и Воронин подписал IPAP (Individual Partnership Action Plan). Но у нас во власти чередовались политики и политиканы, которые повторяли российскую мантру: «НАТО – это агрессивный блок», что «нам нужен нейтралитет». И вот сейчас, когда совершенно очевидно, что прибалтийские государства существуют только потому, что они вступили в 2004 году в НАТО, у нас в обществе отношение к НАТО такое, мягко говоря, неоднозначное: 41% из опрошенных (это уже по другому опросу) признают, что наш нейтралитет нас не защищает, а отвечая на вопрос «Готовы ли вы проголосовать за вступление Молдовы в НАТО?», только 24% готовы проголосовать. Поэтому это отношение к НАТО появилось не сегодня и не вчера, это на протяжении десятилетий, и изменить эту ситуацию в одночасье не получится, особенно в ситуации, когда эта российская «пятая колонна» по заказу Кремля обвиняет, прежде всего, президента Майю Санду, что она ведет Молдову к войне, что мы идем по пути Украины и т.д. Страх и отсутствие критического мышления – не лучшие советники для принятия стратегически важных решений. Но в то же время перспектива вступления Республики Молдова в Евросоюз имеет однозначно позитивную поддержку.

– Вы говорили об инструментах влияния Российской Федерации на этом пути. Сегодня была новость, что Совет телевидения и радио отказал в продлении лицензии телеканалу, подконтрольному Илану Шору, находящемуся в розыске. Этот человек и под западными санкциями. Как он продолжает влиять на политику в Молдове?

Самое главное условие стабильности в Молдове – это военно-политическое поражение путинского режима в Украине. Потому что наш нейтралитет нас не защищает, а вот Украина – да, защищает

– Знаете, на ваш вопрос намного легче было бы ответить, если бы мы знали, какими путями финансируются эти акции протеста. Совершенно очевидно, что это нелегально. Илон Шор в 2017 году был осужден первой инстанцией за мошенничество в крупных размерах, и в 2019 году, когда (Владимир) Плахотнюк – печально известный у нас т.н. олигарх – убежал из страны, он тоже убежал, и сейчас он сидит в Израиле. Российское агентство РИА Новости печально известное уже представило его как пророссийского политика, а в России он больше известен как муж певицы Жасмин. И вот этот весьма одиозный молодой человек, находящийся под западными санкциями и проживает себе в Израиле, оттуда через свою команду, которая здесь осталась, они пытаются раскрутить этот протестный маховик и дестабилизировать ситуацию. Но я повторяю: это, конечно, неприятно, когда не совсем адекватные люди рвут портрет президента страны и топчутся на нем, или кидаются на полицейских, но это, скажем так, достаточно декоративные элементы. И, повторюсь еще раз: самое главное условие стабильности в Молдове – это военно-политическое поражение путинского режима в Украине. Потому что наш нейтралитет нас не защищает, а вот Украина – да, защищает.

– И тем не менее, на кого надеется Молдова – страна, у которой нет сильной армии, если она все-таки столкнется с серьезными вызовами безопасности или даже, не дай бог, прямой агрессией? На что вы делаете ставку?

– Конечно, ситуация далеко не так безоблачно выглядела, особенно после того, как российская армия заняла остров Змеиный, после того, как Россия ракетами разрушила мост через лиман у Затоки (26-27 апреля прошлого года). Мы реально видели риски, что Российская Федерация может высадить десант в Южной Бессарабии, выйти на нашу Гагаузскую автономию, где бы их встречали с вином и с цветами, и дальше Приднестровье и т.д. Но российская армия вынуждена была покинуть остров Змеиный, крейсер «Москва» пошел по известному адресу, Украина держится, – поэтому риск непосредственной военной агрессии против Молдовы на сегодняшний день нереален, все зависит от ситуации на фронте.

Как мы прекрасно понимаем, можно иметь даже какие-то деньги, но сейчас, наверное, невозможно закупить оружие, потому что все идет в Украину

Молдова пытается усилить свою безопасность, в том числе, мы удвоили бюджет для национальной армии. Но, как мы прекрасно понимаем, можно иметь даже какие-то деньги, но сейчас, наверное, невозможно закупить оружие, потому что все идет в Украину. И мы не рассматриваем варианты, что российская армия выходит к границам с Молдовой и мы вынуждены будем обороняться в классической войне. Силы, конечно, неравны, да и в обществе нет таких настроений, чтобы стоять насмерть.

Поэтому это сегодня выглядит скорее как чисто теоретический сценарий, очень нежелательный, конечно, но мы, в общем-то, уповаем на то, чтобы сохранить внутреннюю стабильность, и вот та декларация, которую мы приняли в парламенте с осуждением российской агрессии, она заканчивается призывом к гражданам Молдовы, которые желают Молдове мира, объединиться ради того, чтобы преодолеть существующие риски.

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