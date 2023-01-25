И.о. посла Украины вызвали в МИД Грузии

Временного поверенного в делам Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в грузинский МИД для разъяснений. Причиной стало его интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Касьянов, в частности, не исключил возможности массовой эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления прямого авиасообщения с Россией. Он также сказал, что Грузия, «которая продолжает свое последовательное движение в ЕС и НАТО, в заявлениях своих политиков начала двигаться в другую сторону».

В МИД Грузии отметили, что другие аспекты грузино-украинских отношений на встрече с Касьяновым обсуждаться не будут.

Отметим, что украинского дипломата раскритиковали члены правящей партии «Грузинская мечта». Касьянов же призвал их ознакомиться с оригиналом интервью, пишет СОВА.

«Грузинские политики, которые критикуют меня, должны прочитать текст целиком, его оригинальную версию, а не вырывать слова из контекста. Пожалуйста, читайте все официальные заявления в оригинале», – сказал Андрей Касьянов.