И.о. посла Украины резко раскритиковал власти Грузии

Временный поверенный в делах Украины в Грузии, и.о. посла Андрей Касьянов выступил с резкой критикой властей Грузии и членов партии «Грузинская мечта».

Он, в частности, прокомментировал слова председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе о том, что Россия на данный момент имеет преимущество в Украине.

«К сожалению, нас не удивило очередное безответственное заявление политика, который называет себя грузинским, но ранее добровольно уступил высокое кресло спикера парламента Грузии, которое ему доверил грузинский народ, никчемному депутату Государственной думы России (Сергею Гаврилову – ред.)», – сказал Касьянов.

Дипломат говорит, что Киев не может игнорировать заявления провластных политиков.

«Мы осуждаем тот факт, что отдельные проправительственные депутаты продолжают плясать под дудку российского военного преступника Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев», – сказал он.

Касьянов посоветовал «диванным генералам ознакомиться с учебниками географии и геометрии», чтобы узнать, какие территории и города какой важности освободили ВСУ во время «беспощадной войны, развязанной Россией». Он добавил, что речь идет о более чем 80 тысячах квадратных километров украинской суверенной территории, и Херсоне – единственном областном центре, занятом Россией после 24 февраля.

Кроме того, Касьянов прокомментировал отказ депутатов правящей партии посетить Киев в годовщину российского вторжения, сказав, что члены «Мечты» пытались скрыть приглашение Верховной рады Украины.