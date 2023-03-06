Новости
Во въезде в Грузию отказали адвокату Ивана Сафронова
Адвоката Дмитрия Катчева, который защищает осужденного по обвинению в госизмене российского журналиста Ивана Сафронова, не пустили в Грузию. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал адвокат Евгений Смирнов.
Катчев летел в Тбилиси из Москвы через Ереван. При вылете из московского аэропорта «Внуково» у него переписали данные паспорта и пропустили только после того, как пограничник написал кому-то, рассказал Смирнов.
В Ереване пассажиров, летевших в Грузию, из самолета не высаживали. В Тбилиси они прилетели вечером 5 марта, и по прилету Катчева не пустили в страну. Ему выдали документ, в котором в качестве основания были указаны «иные причины».
«Жене и маленькой дочери адвоката, вместе с которыми он летел, сказали выходить из аэропорта и не ждать его. У Катчева в это время забрали телефон, а его самого отправили в депортационную тюрьму, где он провел ночь. В 9 утра следующего дня его посадили на рейс в Ереван», – передает телеканал «Дождь».
Сообщается, что ранее проблем с въездом в Грузию у Катчева не возникало. В Тбилиси он поехал на несколько дней, после чего должен был вернуться в Россию и навестить своего подзащитного Ивана Сафронова в красноярской колонии, рассказал Евгений Смирнов.
- Ивана Сафронова арестовали в июле 2020 года и отправили в СИЗО «Лефортово». Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что в 2017 году Сафронов передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и о деятельности Вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его признали виновным в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
- В сентябре 2022 года Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. В декабре апелляционный суд оставил приговор в силе.
- Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи отрицают, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой, но ранее они предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
- Президент России Владимир Путин дважды публично заявлял, что обвинения связаны с периодом работы в «Роскосмосе», куда Сафронов устроился советником гендиректора по коммуникациям в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что президент «оговорился».
- В Грузии участились случаи недопуска оппозиционно настроенных россиян. С начала 2023 года во въезде в страну уже отказали правозащитнице и основательнице фонда «Насилию.нет», «иноагенту» Анне Ривиной, журналисту и писателю Филиппу Дзядко, адвокату Максиму Оленичеву и многим другим.
Другие новости дня
Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии
Суд в Минске заочно приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшую кандидатку на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую к 15 годам колонии по делу оппозиционного Координационного совета. Ей также назначили штраф в размере 11,7 тысячи долларов.
По тому же делу к 18 годам колонии приговорили бывшего министра культуры Павла Латушко, ещё трёх обвиняемых – Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского – к 12 годам колонии. Они так же, как Тихановская, находятся за пределами Беларуси.
Всех их суд признал виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды.
Ранее гособвинитель требовал для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, для остальных – по 12.
Координационный совет был создан в августе 2020 года на фоне массовых протестов против режима Александра Лукашенко после президентских выборов.
- На выборах, прошедших в августе 2020 года, ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях и вбросах в ходе выборов. Многие противники Лукашенко считают, что именно Светлана Тихановская на самом деле одержала победу, однако результаты выборов сфальсифицировали.
- После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые были подавлены режимом Лукашенко с беспрецедентной жестокостью. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек. Согласно докладу Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждены факты пыток и изнасилования задержанных, применения различных форм насилия.
- В 2021 году оппозиционера Сергея Тихановского, планировавшего участвовать в президентских выборах, приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании ненависти. В выборах участвовала его жена Светлана Тихановская.
- Ещё одному незарегистрированному кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико ранее назначили 14 лет, главе его предвыборного штаба Марии Колесниковой – 11 лет. Они отбывают сроки в колониях.
- Под давлением правоохранительных органов многие белорусские оппозиционеры были вынуждены покинуть Беларусь.
Transparency International признана в РФ нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала международную неправительственную организацию Transparency International нежелательной на территории страны.
В сообщении Генпрокуратуры говорится, что Transparency International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». Последняя формулировка является стандартной при признании организаций нежелательными. В чём заключается вмешательство во внутренние дела, ведомство не пояснило.
Признание организации нежелательной, помимо прочего, означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Ранее российские власти внесли работающую в стране некоммерческую организацию Центр антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл — Россия“» в реестр так называемых иностранных агентов. Эта организация характеризует себя как российская НКО, являющаяся «частью международного движения Transparency International, объединяющего более 100 независимых организаций по всему миру». Генпрокуратура объявила нежелательной именно «головную» организацию Transparency International со штаб-квартирой в Берлине.
Организация заявляет, что её миссия – «противодействовать коррупции и отстаивать принципы прозрачности, подотчетности, порядочности и честности». Как международная, так и российская Transparency публикуют расследования, посвящённые предполагаемым случаям коррупции, сотрудничают со СМИ в подготовке расследований, публикуют аналитические материалы и предложения по улучшению законодательства.
Российские власти признали нежелательными десятки зарубежных организаций. Недавно, в частности, такой организацией было признано издание «Медуза». По статье о сотрудничестве с нежелательной организацией несколько человек были приговорены, в том числе к реальным срокам.
Министр обороны США: взятие Бахмута не будет стратегической победой РФ
Даже если российским войскам в ближайшее время удастся взять город Бахмут в Донецкой области, где в последние месяцы идут наиболее тяжёлые бои на российско-украинском фронте, это не будет означать перелома в ходе боевых действий. Об этом в понедельник заявил министр обороны США Ллойд Остин.
В последние дни появились сообщения о том, что некоторые украинские подразделения покидают Бахмут – город с довоенным населением около 70 тысяч человек, который Россия штурмует с осени прошлого года. В последние недели город оказался под угрозой окружения. Отряды «ЧВК Вагнера» взяли под контроль ряд районов на востоке и севере города. Большую его часть, однако, по-прежнему контролируют украинские силы. Город сильно разрушен. Президент Украины Владимир Зеленский и другие лидеры страны не раз называли Бахмут «крепостью», при попытках взять которую россияне несут большие потери.
Как заявил министр обороны США во время визита в Иорданию, Бахмут «имеет более символическое, чем стратегическое или оперативное значение». Он добавил, что не знает, удержат ли украинские силы Бахмут или нет, но даже если это не удастся, это не станет серьёзным успехом для России.
Аналитики подчёркивают, что к западу от Бахмута имеется сеть укреплений украинских войск, и возможное взятие города не означает, что российским войскам будет открыть путь к Славянску и Краматорску. Мнения о том, что взятие Бахмута станет лишь тактическим успехом для России, приводит, в частности, CNN. Wall Street Journal, однако, отмечает, что Украина в боях за Бахмут тоже понесла большие потери - в том числе и те её части, которые предполагалось использовать в весеннем наступлении. Украинский Генштаб это не комментировал.
В понедельник Офис президента Украины сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать оборону Бахмута. В сообщении говорится, что предложение исходило от командующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Ранее газета Bild писала, что между ним и президентом Владимиром Зеленским якобы возникли разногласия, и Залужный хотел вывести войска из Бахмута. Официальное сообщение, таким образом, выступает в роли опровержения.
- Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин утверждает, что именно эта структура, по-прежнему не имеющая в России официального статуса, штурмует Бахмут. Он неоднократно обвинял Минобороны России в недостаточной поддержке штурмовых отрядов «Вагнера», укомплектованных в том числе завербованными заключёнными, и называл битву за Бахмут решающим сражением войны. Ллойд Остин отметил, что, по его мнению, отряды «ЧВК Вагнера» действуют, возможно, несколько более эффективно, чем регулярная российская армия, отметив при этом, что эта разница невелика, а армия действует в Украине «не образцово».
Послы США и Германии выступили против принятия Грузией закона об «иноагентах»
Послы США и Германии выступили против принятия парламентом Грузии законопроектов об «иноагентах», внесенных в законодательный орган членами движения «Сила народа».
Американский дипломат Келли Дегнан подтвердила позицию Вашингтона, которую ранее несколько раз зафиксировал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«США, Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Совет Европы, многие друзья Грузии выразили глубокую обеспокоенность в связи с этим законом, который, с большой вероятностью, стигматизирует гражданское общество, заставит замолчать независимые СМИ, заглушит независимые голоса, как это произошло в России и других подобных России странах», – сказала Дегнан.
«В этом законе нет необходимости. Мы призываем парламент пересмотреть, отозвать этот закон, в нем нет необходимости, и он не входит в интересы Грузии», – добавила она.
О позиции ЕС в своем Twitter-аккаунте напомнил посол Германии в Грузии Петер Фишер.
«Как друг, говорю вам, что позиция Евросоюза в отношении представленного «Силой народа» законопроекта неизменна. Принятие законопроекта будет несовместимо со стремлениями Грузии в ЕС, его нормами и ценностями», — заявил Фишер.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Эксперты: во втором законопроекте об «иноагентах» пропущен важный пункт
Члены движения «Сила народа», инициировавшие в парламенте Грузии законопроект «О регистрации иностранных агентов», утверждают, что дословно перевели американский закон – FARA. Однако грузинские эксперты обнаружили, что в законопроекте пропущен важный пункт, в котором идет речь об исключениях. Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно пункту статьи 613 американского закона, президент Соединенных Штатов устанавливает список стран, важных для обороны и безопасности Соединенных Штатов — их партнеры и представители не подлежат обязательной регистрации в качестве агента влияния иностранного государства.
Организация «Национальная платформа Грузии» заявила, что данная норма сознательно изъята из законопроекта, что коренным образом изменило его содержание.
«Это преднамеренное искажение подлинного американского права нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами страны», — говорится в заявлении.
Медиа-эксперт Лаша Тугуши обратился к инициаторам законопроекта на заседании юридического комитета парламента.
«Поэтому все и говорят вам, что это — не американский закон… Вы убрали этот пункт, чем перевернули американский закон с ног на голову», — сказал Лаша Тугуши.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Владимир Познер: «Если есть ад, журналисты туда попадут»
Российские телеграм-каналы в понедельник обратили внимание на высказывание журналиста Владимира Познера с осуждением его коллег по профессии в связи с войной в Украине.
«Мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут», – сказал Познер, участвуя в Youtube-трансляции, организованной 6 дней назад организацией Code Pink (таймкод 1.21.25).
Многие восприняли эти слова как критику российской государственной пропаганды. Контекст выступления, однако, сложнее.
Стрим, в котором принял участие Познер, был посвящён войне в Украине. В его описании говорится, что «война в Украине началась в 2014 году, когда Соединённые Штаты организовали переворот в Украине, чтобы свергнуть режим, при котором Украина была нейтральной страной, и заменить её на антироссийский и проамериканский режим, который немедленно начал войну против Донбасса» – иными словами, повторяется кремлёвский нарратив о событиях в Украине. Организация Code Pink позиционирует себя как «феминистская организация, стремящаяся к тому, чтобы покончить с войнами и империализмом США».
Познер, выступая в качестве приглашённого гостя, около часа читает историческую лекцию о причинах, которые, по его мнению, привели к войне в Украине. Он признаёт ответственность Владимира Путина за вторжение, однако отмечает, что не считает его «сумасшедшим», – и пытается объяснить логику действий российского президента. При этом начинает Познер с распада Советского Союза и расширения НАТО на восток.
В своём выступлении телеведущий, хотя и с оговорками, по многим пунктам фактически или поддерживает тезисы Кремля, или по крайней мере выступает с их пониманием. Например, он утверждает, что Запад давал обещание не расширять НАТО (хотя и неформальное) и не сдержал его, а также утверждают, что США «щёлкали медведя по носу», провоцируя Россию. Также Познер задаётся вопросом, как бы отреагировали США, если бы в Мексике к власти пришёл антиамериканский президент и позвал на помощь российскую армию – зеркальная ситуация, по его мнению, произошла в Украине. Украинского президента Владимира Зеленского он считает полностью зависимым от США. При этом Познер не говорит, что поддерживает войну, а лишь призывает «анализировать факты» и понять логику Кремля. В этом контексте его оценка журналистов воспринимается прежде всего как критика западных СМИ, освещающих конфликт с проукраинских позиций. По словам Познера, представитель западных либеральных элит совершенно не понимают, что происходит в России и Украине.
Познер при этом подчеркнул, что российские власти в последнее время прибегают к репрессиям против противников войны: «Людей сажают в тюрьмы за то, что они выражают своё мнение». По словам Познера, большинство из тех, с кем он общается в России, выступают против войны, но 80% населения страны поддерживают Путина.
Владимиру Познеру 88 лет. Он известен западной аудитории ещё с советских времён, появляясь в качестве сотрудника советского Комитета по телевидению и радиовещанию в зарубежных ток-шоу. Вёл телемосты СССР – США. После распада СССР активно занимался журналистской деятельностью в России, выступал и как медиаменеджер. В последние годы вёл авторскую программу «Познер» на Первом канале.
Владимир Познер за год, прошедший с момента российского широкомасштабного вторжения в Украину, публично не комментировал происходящее. При этом его программа перестала выходить на Первом канале, о причинах этого официально не объявлялось.
Парламенту Грузии напомнили об абхазском сопротивлении закону об «иноагентах»
Депутат парламента Грузии от оппозиции Теона Акубардия напомнила коллегам, что абхазское общество выступает против принятия в самопровозглашенной республике закона об «иноагентах».
«Они аргументируют свою позицию тем, что закон нанесет ущерб гражданскому обществу и демократии», – сказала Акубардия на заседании юридического комитета.
Депутат считает, что в Тбилиси не должны принимать закон, против аналога которого выступают «даже в оккупированной Абхазии».
Как ранее неоднократно сообщало «Эхо Кавказа», в Абхазии хотят принять закон об НКО – иностранных агентах. Это должно произойти в рамках гармонизации абхазского законодательства с российским.
Год назад около четырехсот человек подписали обращение к абхазским властям, в котором говорилось, что ни сам закон, ни статус «иностранного агента» неприемлемы, так как ведут к дискриминации гражданских организаций и их сотрудников, ущемляют конституционные свободы граждан и идут вразрез с действующим законодательством.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня
Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимума с начала наблюдений. Это грозит таянием шельфовых ледников и, как следствие, повышением уровня мирового океана.
На конец февраля 2022 года площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды составляла 1,79 миллиона квадратных километров. Из-за таяния морского льда океанические волны накатывают на побережье материка, уменьшая его ледяной шельф. По данным учёных, сейчас для волн открыты уже две трети береговой линии – при среднем многолетнем значении около половины.
Таяние шельфовых ледников грозит повышением уровня мирового океана. Особые опасения у исследователей вызывает быстро тающий ледник Туэйтса. Уже сейчас он ежегодно сбрасывает в воду 50 миллиардов тонн льда. Если ледник растает полностью, уровень океана повысится более чем на полметра. В течение нескольких веков это маловероятно, считают учёные, но ледник очень быстро реагирует на глобальное потепление.
Антарктида является одним из наиболее стремительно нагревающихся регионов Земли. Ледники на ней тают быстрее, чем когда-либо за 5,5 тысяч лет.
Участника вылазки в Брянскую область обвинили в покушении на владельца «Царьграда»
ФСБ России утверждает, что предотвратила покушение на бизнесмена, владельца телеканала «Царьград» и активного сторонника войны против Украины Константина Малофеева. Организатором предполагаемого покушения спецслужба назвала Дениса Никитина (Капустина), командира так называемого Русского добровольческого корпуса, несколько дней назад совершившего вылазку с территории Украины в российскую Брянскую область и на короткое время занявшего два села.
При этом, как говорится в сообщении ФСБ, которое цитируют агентства, теракт готовили «украинские спецслужбы» – Никитин им, как утверждается, подконтролен.
«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», – говорится в сообщении.
В нём же упоминается, что по этой же схеме в августе прошлого года был взорван автомобиль Дарьи Дугиной, дочери радикального философа Александра Дугина. Она погибла. Во взрыве российские спецслужбы также обвинили Украину. На днях, рассуждая о вылазке в Брянскую область, российский президент Владимир Путин вспомнил и о Дугиной.
ФСБ также опубликовала видео, на котором некий человек производит манипуляции с автомобилем, как утверждается, принадлежащим Малофееву. Утверждается, что он закладывает взрывчатку. Видео снято в зимнее время. Что это за человек – не уточняется. Утверждается, что взрывчатку обнаружил и обезвредил робот-сапёр. При этом ФСБ опубликовала и ролик с разминированием – машина стоит в подземном гараже, очевидно, доехав туда с взрывным устройством.
2 марта «Русский добровольческий корпус» – его руководство утверждает, что это подразделение в составе так называемого Интернационального легиона вооружённых сил Украины – взял на себя ответственность за нападение на два приграничных села Брянской области. В вылазке участвовал и Никитин. Российские власти заявили о гибели двух мирных жителей в результате нападения и возбудили дело о теракте. Представители украинских властей называют случившееся внутрироссийским конфликтом – корпус состоит из граждан России.
Обвинения в подготовке покушения на Малофеева Никитин пока не комментировал. Сам Малофеев сказал, что не пострадал, и заявил, что «никакие угрозы не повлияют на его патриотическую позицию».
- Также в ФСБ заявили, что в августе 2022 года был предотвращен якобы организованный Никитиным теракт на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области, причём некие связанные с ним граждане Кейнер и Ушков «при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы» (в сообщениях российских спецслужб это синоним «убиты» - ред). При этом без упоминания Никитина об этом инциденте ФСБ сообщало ещё в августе. Тогда утверждалось, что подготовку курировали воюющие в Украине россиянин Андрей Чуенков и гражданин Украины Юрий Ионов. Чуенков в интервью Би-би-си утверждал, что не организовывал никаких диверсий, а Ионов, как выяснили журналисты, погиб в Мариуполе ещё в марте прошлого года.
Власти Белгородской области сообщили о трёх сбитых ракетах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. По его данным, утром в понедельник в городе Новый Оскол сработали системы противовоздушной обороны. Известно об одном потрадавшем, у него осколочное ранение руки, сообщил Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор также утверждает, что есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи «в нескольких селах Новооскольского округа».
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов, есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
- Российские войска, размещённые в приграничных регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и Харьковской области.
В Абхазию доставили тела двух бойцов, погибших на войне в Украине
В Абхазию доставили тела двух добровольцев, погибших на войне в Украине в конце декабря прошлого года. Адам Лагвилава и Нодар Абиджба воевали на стороне России в составе батальона «Пятнашка».
В Донецк для транспортировки тел бойцов на родину отправились сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия во главе с руководителем ведомства Львом Квициния. Ранее в Донецке прошла церемония прощания с добровольцами.
«Двое наших сограждан погибли в боях в «ДНР» в конце декабря 2022 года. Из-за сложной военной обстановки доставить их тела из зоны боевых действий до сих пор не представлялось возможным», – сообщила пресс-службы МЧС.
В конце декабря стало известно, что под Авдеевкой погибли трое абхазских добровольцев, воевавших на стороне России. Тело 32-летнего Дмитрия Цвижба доставили в Сухуми 3 января текущего года.
По информации из открытых источников, на войне в Украине также погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба и Вячеслав Новицкий. Все они воевали на стороне России.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
В Тбилиси проходит акция против законопроекта об «иноагентах»
На заседании юридического комитета парламента Грузии началось обсуждение законопроектов об «иноагентах», внесенных на рассмотрение членами движения «Сила народа». Депутаты от оппозиции пытаются помешать обсуждению, заявляя, что не позволят утвердить «российский закон».
На заседании произошла драка. Некоторых оппозиционеров силой вывели из зала заседаний комитета.
Заседание проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, принятых в законодательном органе. В частности, в парламент не пустили часть аккредитованных журналистов, а также представителей НПО и активистов, которые хотели принять участие в обсуждении инициативы. В здании объявлен «режим ограниченного допуска».
У входа в парламент и перед зданием законодательного органа между тем проходят акции протеста.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Шольц: Путин должен понять, что он не достигнет успеха
Ответственность за войну в Украине лежит на президенте России Владимире Путине, и именно он может предпринять шаги, которые положат ее конец. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телекомпании CNN.
«На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не достигнет успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров», - сказал он в интервью телеведущему Фариду Закарии, которое вышло в эфир в воскресенье. Шольц на днях посетил Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Встреча прошла за закрытыми дверями, известно, что обсуждалась помощь Украине.
О том, до какого рубежа должны быть отведены войска, Шольц не сказал. Киев настаивает на том, что российские военные должны покинуть всю международно признанную территорию Украины, включая аннексированный Крым. По словам канцлера, война сейчас в стадии «пата», и продолжающийся конфликт наносит Украине огромный ущерб. Шольц, однако, заявил, что Запад не будет заставлять Украину идти на неприемлемые для нее компромиссы и продолжит «поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием». В связи с этим Шольц подчеркнул, что Германия будет наращивать собственное производство вооружений, а расходы на оборону вырастут до 2% ВВП.
Говоря о возможных поставках вооружений России из Китая, германский канцлер отметил, что власти КНР давали заверения, что таких поставок не будет. Если же Пекин все же изменит свою позицию, это будет иметь для него последствия. По словам Шольца, он, тем не менее, настроен «оптимистично». На пресс-конференции с Шольцем в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что у ЕС нет данных о поставках России оружия из Китая.
- Канцлер также заявил, что страны Запада после завершения войны готовы дать Украине некие гарантии безопасности, однако не привел подробностей.
- Шольц отметил, что Германия за прошедший с начала войны год стала фактически независимой от поставок газа, нефти и угля из России.
В МИД Азербайджана потребовали «незамедлительного вывода армянских войск»
«В целях предотвращения военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения Трехстороннего заявления, прекращения Арменией незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин в Азербайджан, а также немедленного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана», - об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, опубликованном на официальном сайте ведомства, передает Haqqin.az.
В МИД Азербайджана подчеркнули, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на армянской стороне.
Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в переброске по грунтовой дороге военной техники, боеприпасов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах.
«Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации была предпринята попытка остановки и проверки подразделениями азербайджанской армии автомобилей. Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть убитые и раненые», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, которое приводят азербайджанские СМИ.
В Степанакерте опровергли информацию Минобороны Азербайджана о том, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях. Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявили, что диверсионная группа ВС Азербайджана обстреляла автомобиль, убив троих карабахских полицейских и ранив одного.
В Министерстве иностранных дел Армении также назвали азербайджанскую версию событий «нелепой», пишет Радио Азатутюн.
Между тем, в свете инцидента в Минобороны Азербайджана заявили о необходимости установки контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге.
Варлам Липартелиани стал чемпионом турнира «Большого шлема» в Ташкенте
Грузинский спортсмен Варлам Липартелиани стал чемпионом турнира «Большого шлема» по дзюдо, который проходит в Ташкенте.
В финальном поединке в весе 100 кг. Липартелиани одержал победу над австрийским борцом Аароном Фара.
Варлам Липартелиани принес сборной Грузии первую золотую медаль на турнире «Большого шлема» в Ташкенте, пишет SOVA.
Сборная Грузии по регби обыграла Румынию и вышла в финал ЧЕ
Сборная Грузии по регби обыграла сборную Румынии в полуфинале чемпионата Европы. Встреча закончилась со счетом 31:7, сообщает SOVA.
Кроме того, грузинская сборная в 16-й раз выиграли Кубок Антимоза Ивериели, который с 2002 года традиционно разыгрывается во встречах между Грузией и Румынией (кроме матчей, проводимых под эгидой чемпионата мира), румыны выигрывали этот кубок 6 раз.
19 марта сборная Грузии сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по регби. Встреча будет проходить в испанском городе Бадахос.
Судно из санкционного списка прошло Босфор с тяжелым грузом
Российское грузовое судно, внесенное в санкционные списки США, следуя из Сирии в порт Новороссийск с тяжелым грузом, в ночь на воскресенье прошло контролируемый Турцией пролив Босфор. Об этом сообщает сайт Naval News. Он отмечает, что Турция после начала войны в Украине закрыла путь через проливы между Средиземным и Черным морями для российских военных кораблей, но на вспомогательные и торговые суда это не распространяется.
Судно под названием «Спарта-4», как сообщается, принадлежит российской компании «СК ЮГ», которая внесена в американские санкционные списки. Само судно также находится под санкциями, - отмечает Би-би-си.
После землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля оно доставило в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь. Затем оно отправилось обратно в Россию. В восточной части Средиземного моря судно сопровождал российский корвет «Стерегущий». Как пишет Naval News, судно «быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток», причем его осадка свидетельствовала о большой загрузке. Naval News предполагает, что на борту - военное оборудование, подтверждений этому из других источников нет. В Тартусе расположена российская военно-морская база.
Прошлым летом Украина выражала озабоченность в связи с возможной доставкой морем из Сирии в Россию зенитно-ракетных комплексов С-300, которые используются российской армией в войне.
В Карабахе опровергают, что в обстрелянном автомобиле перевозили оружие и боеприпасы
Власти Нагорного Карабаха опровергают информацию Министерства обороны Азербайджана о том, что в воскресенье была предпринята попытка переброски военного снаряжения из Армении в Нагорный Карабах на полицейских автомобилях, сообщает Радио Азатутюн.
«Сотрудники полиции ехали в легковом автомобиле с арцахской [карабахской – ред.] стороны к нашему полицейскому пункту, в машине вообще не было оружия или боеприпасов», - заявил госминистр Гурген Нерсисян, назвав заявление Минобороны Азербайджана «откровенной ложью и попыткой ввести в заблуждение и обмануть международное сообщество».
«Относительно обстоятельств инцидента компетентные органы Республики Арцах располагают неопровержимыми доказательствами, видео и фото, которые будут представлены международной аудитории через наше Министерство иностранных дел в кратчайшие сроки», - добавил госминистр.
Ранее власти в Степанакерте сообщали, что 5 марта около 10:00 азербайджанская диверсионная группа проникла на территорию непризнанного Нагорного Карабаха и совершила вооруженное нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела местной полиции, в результате чего трое сотрудников полиции были убиты, а один был доставлен в больницу с тяжелым ранением и находится под наблюдением врачей.
Баку, со своей стороны, утверждает, что армянская сторона перевозила боеприпасы, в то время как азербайджанские военные пытались проверить автомобили, в результате чего началась перестрелка. В Баку также сообщают о потерях с азербайджанской стороны.
Госминистр Нерсисян также подчеркнул, что в последние дни вооруженные силы Азербайджана вели активную деятельность на разных направлениях линии соприкосновения, целились в камеры, установленные для обеспечения безопасности армянских населенных пунктов, нанося им ущерб или уничтожая их.
«ЧВК Вагнера» открыла новые пункты по вербовке на базе спортивных клубов
«ЧВК Вагнера», основанная близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, открыла в период со 2-го по 4-е марта по меньшей мере три новых вербовочных пункта на базе российских спортивных клубов.
Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Его эксперты не исключили, что действия призваны компенсировать вагнеровцам потерю доступа к вербовке новых бойцов в исправительных колониях.
ISW пишет, что новые вербовочные центры «ЧВК Вагнера» базируются в спорткомплексе «Динамо» в Самаре, спортивном клубе «Антарес» в Ростове-на-Дону и здании Федерации бокса России в Тюмени.
По информации самой «ЧВК Вагнера», вербовочные пункты заработали на базе восьми спортивных клубов в Москве, обратила внимание «Медуза». 2 марта Пригожин говорил о том, что для набора новых бойцов компания стала сотрудничать со спортивными клубами.
Ранее на этой неделе стало известно, что в Санк-Петербурге в недавно открывшемся «ЧВК Вагнер Центре» заработал молодежный патриотический клуб «Вагнеренок». Его фициально заявленная задача - «привить молодому поколению любовь к своей Отчизне».
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное вооруженное формирование. Наемники ЧВК принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в странах Ближнего Востока и Африки. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях.
- В прошлом месяце создатель и спонсор «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, не указав причины, что компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Глава фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова рассказывала, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных на войну, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют Министерство обороны России.
Саакашвили в беседе с Bild: Иванишвили сдает Грузию Путину
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий на родине шестилетний тюремный срок по обвинению в превышении служебных полномочий, дал интервью немецкому изданию Bild. Он заявил, среди прочего, что «абсолютно уверен» в решающей роли президента России Владимира Путина в его уголовном преследовании.
По словам Саакашвили, он убежден, что его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) проиграла парламентские выборы в октябре 2012 года и потеряла власть в результате масштабной спецоперации России. «Они дали Иванишвили (миллиардер, основатель правящей сейчас партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили) два миллиарда долларов для ведения предвыборной кампании», - отметил бывший президент, имея в виду, что в ходе той предвыборной кампании грузинский миллиардер смог очень быстро продать все свои активы в России.
«Иванишвили сдает Грузию Путину и не хочет, чтобы я вернулся в Украину на помощь Зеленскому», - говорит экс-президент. Нынешнего украинского президента Саакашвили назвал «современным Черчиллем».
Власти Грузии пока никак не отреагировали на обвинения Саакашвили. Официальных комментариев из Москвы также не было.
Говоря в интервью о состоянии своего здоровья, Михаил Саакашвили отметил, что после ареста 1 октября 2021 года похудел со 120 до 67 килограммов. Кроме того, политик утверждает, что при его насильственном переводе в Глданскую тюрьму он получил повреждение мозга.
- Михаил Саакашвили, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы, приговорен тбилисским городским судом к шести годам лишения свободы по обвинению в организации избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из интервью его жену, первую леди Грузии Сандру Рулоффс. Саакашвили никогда не признавал себя виновным ни по данному, ни по четырем другим уголовным делам, возбужденным против него с 2015 года.
- С мая прошлого года экс-президент проходит курс лечения от ряда эндокринологических и ментальных заболеваний в тбилисской частной клинике «Вивамеди», где для него выделена двухкомнатная палата с круглосуточной охраной.
Китай вновь планирует увеличение оборонного бюджета
Власти Китая объявили о намерении вновь увеличить оборонные расходы страны, указав на внешние растущие угрозы безопасности. Согласно проекту бюджета, рост военных расходов в этом году планируется на уровне 7,2%. Одновременно отмечается, что китайское руководство рассчитывает на экономической рост примерно в 5% - один из самых низких за десятилетия.
Документ был представлен в воскресенье на отрывшейся в Пекине первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
Обращаясь к почти трем тысячам делегатов, покидающий пост премьер-министра Ли Кэцян заявил о необходимости расширить вооруженные силы, чтобы повысить их боеготовность и нарастить военный потенциал. Ли говорил о «внешних попытках сдержать Китай», которые, по его словам, усиливаются.
В последние годы, оборонный бюджет КНР неоднократно рос быстрее, чем общие расходы. В прошлом году увеличение было схожим с нынешним - 7,1%.
В ходе нынешней сессии китайского парламента депутатам предстоит утвердить новый состав правительства. 67-летнего Ли Кэцяна, как ожидается, сменит на посту премьера бывший партийный лидер Шанхая Ли Цян. Также ожидается переизбрание генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на беспрецедентный третий срок в качестве председателя КНР.
Bloomberg: Россия может закупать микрочипы в обход санкций
Россия может закупать европейские микрочипы в обход санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. По его словам, посредниками в торговых сделках выступают третьи страны, не присоединившиеся к санкциям - такие, как Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты.
Собеседник Bloomberg указал, что объемы российского импорта уже практически вернулись к довоенным, несмотря на наложенные Евросоюзом и странами G7 санкции. Возрос импорт в Россию из азиатских стран, включая Китай.
Данные Международного агентства мониторинга торговых данных, базирующегося в Женеве, показывают, что один лишь Казахстан в 2022 году продал в Россию микрочипы и полупроводники на сумму около 3,7 миллиона долларов. В 2021 году такие продажи из Казахстана составляли лишь 12 тысяч долларов.
Прямые поставки электронных компонентов в Россию из стран Евросоюза, США, Великобритания и Японии в довоенные годы составляли примерно 163 миллиона долларов ежегодно. В 2022 году они упали до 60 миллионов долларов. Однако одновременно резко возросли российские закупки электроники у Казахстана, Турции, Сербии и ОАЭ. При этом сами эти страны почти не производят электронику. В 2022 году они столь же резко нарастили объем закупок у стран, которые наложили на Россию санкции.
- Ранее фонд «Свободная Россия» проанализировал данные российской таможни и сообщил, что в 2022 году экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию вырос в семь раз и составил почти 283 миллионов долларов, а экспорт чипов увеличился в 15 раз - до 24,3 миллиона долларов.
- На прошлой неделе США, Евросоюз и Великобритания призвали ОАЭ прекратить реэкспорт товаров в Россию, особенно – электроники, которая может быть использована для продолжения войны в Украине.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Берлин
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Федеративную Республику Германия. Информацию распространяет пресс-служба аппарата правительства Грузии.
Согласно сообщению, Гарибашвили официально откроет крупнейшую в мире туристическую выставку - ITB Berlin 2023. В этом году Грузия представлена на выставке в качестве принимающей страны.
6 марта, за день до начала выставки, премьер-министр Грузии, как глава принимающей страны ITB Berlin, выступит на церемонии открытия.
Туристическая выставка - ITB Berlin 2023 пройдет 7-9 марта.
В результате обстрела полицейской машины в Карабахе погибли три человека – власти региона
«В результате диверсионного проникновения азербайджанских вооруженных сил погибли три сотрудника полиции», - сообщает МВД непризнанного Нагорного Карабаха.
В сообщении приводятся имена погибших: подполковник Армен Бабаян, майор Давид Даниелян и лейтенант Арарат Гаспарян. Еще один военнослужащий, лейтенант Давид Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре, пишет Радио Азатутюн.
По данным полиции Нагорного Карабаха, азербайджанская диверсионная группа обстреляла дежурный автомобиль персонала паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу».
Накануне командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе, сообщало о нарушениях режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.
По данным Минобороны Нагорного Карабаха, 2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированных на подконтрольных Баку территориях в Аскеранском, Мартакертском и Мартунском районах, с применением стрелкового оружия нарушали режим прекращения огня.
С армянской стороны потерь нет.
«О фактах нарушения режима прекращения огня было доложено командованию российских миротворческих сил. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная», - отметили военные власти Нагорного Карабаха.
Форум