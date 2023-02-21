Писатель Филипп Дзядко вылетел в Ереван. Его не пустили в Грузию

Бывший главный редактор журнала «Большой город», создатель просветительских проектов «Арзамас» и «Гусьгусь», писатель и журналист Филипп Дзядко, которого накануне не пустили в Грузию, вылетел в Ереван. Он провел в терминале тбилисского аэропорта 23 часа.

Дзядко рассказывает, что переехал вместе с семьей в Грузию 3 марта прошлого года. Пять дней назад он полетел в Берлин на семинар «Мемориала». Обратно летел через Вену.

«Во въезде мне отказали – без объяснения причин. Кто-то предположил, что это из-за книги «Радио Мартын». Вряд ли, но если так, то это приятно. Тогда понятно, ради чего все это было – тщательная операция по продвижению антипутинской книги», – пишет он в телеграм-канале.

Дзядко намекает, что решение о запрете на въезд может быть связано с политикой грузинских властей.

«Война закончится, Россия вернёт Украине и Грузии похищенные территории и начнёт платить компенсации. И станет свободной от бандитов и убийц, которые узурпировали в ней власть. Это освободит и Грузию, и другие страны, страдающие от вынужденного соседства с больным государством. Эта свобода будет возможна в том числе благодаря сопротивлению войне и Путину. Оно в самых разных формах – от частного разговора в школе до рельсовой войны – происходит сейчас по обе стороны границы. Я восхищаюсь теми, кто изнутри отчаяния, ужаса, вины сохраняет себя и действует, каждый в меру своих сил и возможностей – в России, в Беларуси. Несмотря на опасности, которые мало кто за пределами страны может оценить. Об этих людях надо помнить, надо помогать им. Да, Россия будет свободной и счастливой», – добавил он.

Филипп Дзядко говорит, что останется в Ереване на несколько дней и надеется вернуться в Тбилиси.

«Я люблю Грузию и никогда не перестану быть ей благодарным. Чтобы рассказать за что – потребуется не одно застолье, и все равно не объяснить. А сейчас я хочу сказать спасибо знакомым и не знакомым мне грузинам за поддержку в эти дни. И за весь этот год. Кому как не мне знать, что государство и страна, власть и люди, это чертовски разные вещи», – отметил он.

Отметим, что Филипп Дзядко – брат главного редактора российского оппозиционного телеканала «Дождь» Тихона Дзядко.

С отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.

12 февраля стало известно, что в Грузию не пустили Анну Ривину, –основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет», который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения. В России кризисный центр и сама Ривина объявлены «иноагентами».

Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.

10 сентября 2022 года, выступая с отчетом в парламенте, глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Григол Лилуашвили заявил, что «неконтролируемый наплыв лиц, находящихся в авангарде российской оппозиции, так же опасен, как и неоппозиционные лица, въезжающие на территорию страны с туристическими целями».