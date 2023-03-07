На сессию парламента Грузии внезапно вынесли законопроект об «иноагентах»

Правящая партия «Грузинская мечта» предложила обсудить на сессии парламента законопроекты об «иностранных агентах», представленные движением «Сила народа», уже сегодня, а не в четверг, 9 марта. Это стало неожиданностью для всех, в том числе для оппозиции.

Один из инициаторов законопроекта Гурам Мачарашвили уже вышел к трибуне и начал представлять документ.

Оппозиция призвала граждан срочно выйти на митинг к зданию парламента.

«Если вы действительно решили рассмотреть этот законопроект сегодня в ускоренном порядке, очень спешите назвать нас агентами в ускоренном порядке, хотя бы объявите перерыв для соблюдения процедуры!?» – возмутилась лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе.

«Вчера парламентское большинство – «Грузинская мечта» – вышла с заседания большинства и сказала грузинскому обществу, что рассмотрение «российского законопроекта» об агентах будет в четверг. И что сейчас получается?! Вы не только унижаете общество, но изменяете своему слову, когда в ускоренном порядке выносите этот законопроект. Господин Шалва (Папуашвили – ред.), я сижу в зале. Вы хотите сказать моим коллегам, что они не могут войти в зал и принять участие в обсуждении законопроекта? Это очередное унижение людей, которые сейчас стоят на улице и тех, кто следит за происходящим по телевидению», – сказала один из лидеров «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

«На этой стороне Европа, нам говорят, что это станет препятствием европейскому курсу. На другой стороне какое благо? Что вы защищаете, принимая этот закон? Какой цели он служит? Это доктрина суверенной демократии, которую внес Путин в 2005 году. И обоснование у вас было путинское. Как будто вы патриоты, защитники церкви, защищаете интересы страны, а на самом деле сдаете Грузию России. Это закон предательства», – отметил оппозиционер Паата Манджгаладзе.