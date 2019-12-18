Станет ли «дело Сирадзе» политическим?

Гибель 15-летнего тбилисского школьника Луки Сирадзе, который 11 декабря покончил жизнь самоубийством после допроса в полицейском участке, вызвала широкий общественный резонанс. Оппозиция и гражданские активисты сегодня требовали отправить в отставку руководство МВД и делали жесткие заявления в адрес властей, которые не решают системные проблемы государства. Понимая протестный потенциал, власти поспешили продемонстрировать намерение провести справедливое расследование.

Стихийный общественный протест из-за гибели подростка вылился сегодня в акцию возле здания МВД Грузии. Участники – около 300 человек, активисты молодежных организаций и представители общественности, требовали отставки руководства МВД.

Отставки не последовало, но премьер-министр Георгий Гахария поспешил от имени правительства выразить свои соболезнования в связи с гибелью Сирадзе и пообещал проведение справедливого расследования. Администрация президента отменила запланированные праздничные мероприятия, ее примеру последовали муниципалитеты некоторых городов. Парламент выступил за строжайшее наказание виновников. Глава юридического комитета Анри Оханашвили заверил, что парламент возьмет дело под особый контроль.

Спешная и единодушная реакция властей демонстрирует, насколько хорошо они понимают протестный потенциал столь сенситивной темы, как гибель подростка. Скандальное расследование дела об убийстве подростков на улице Хорава стало причиной масштабного кризиса в стране.

Конституционалист, руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили полагает, что, по всей видимости, власти решили сконцентрироваться на расследовании инцидента, дабы избежать дополнительного пресса оппозиции. По словам эксперта, последующие события всецело будут зависеть от добропорядочности властей:

«Мы уже привыкли, что в роли основного генератора протеста выступает правящая партия, а не оппозиция. Поэтому, в случае адекватного реагирования, что мы наблюдали сегодня хотя бы в части этикета и сочувствия, протест удастся приглушить. Однако вопрос: насколько далее власти сумеют правильно идентифицировать системный изъян и провести объективное расследование. От этого будет зависеть очень многое».

По мнению Алапишвили, если общественность заметит затягивание расследования или попытку перенести внимание на другие вопросы, то народный протест может получить дополнительный импульс, чем, без сомнения, воспользуется и оппозиция.

Пока оппозиционные партии демонстрируют сдержанную реакцию и даже решили временно снизить протестную активность. «Трагедия заставила нас принять решение об отмене запланированного на завтра пикетирования парламента, однако это не значит, что мы отказываемся от других форм нашего справедливого ненасильственного протеста», – говорится в сегодняшнем заявлении оппозиции.

Главным фактором, который работает сегодня против властей, является системность проблем правоохранительной сферы. Согласно данным аппарата Народного защитника Грузии, в 2014-2018 годах представители ведомства 91 раз обращались в прокуратуру по поводу превышений полномочий со стороны работников правоохранительных органов. Только в двух случаях дело было доведено до суда, и оба раза судебная инстанция оправдывала полицейских.

Несмотря на неоднократные требования общества, власти фактически в первозданном виде сохранили репрессивный аппарат МВД времен правления «Нацдвижения», говорит адвокат Лия Мухашаврия:

«Скомпрометированные при прошлых властях люди необходимы нынешним властям для ведения грязных дел, и ничего в течение лет не меняется. К сожалению, ни полицейская, ни судебная власти не очищаются от насильников, которые подстраиваются под любую систему. Из года в год мы наблюдаем, как расследуются дела Темирлана Мачаликашвили, Демура Стуруа или трагические события улицы Хорава. Мы понимаем, что надежд на справедливость правосудия не будет и в этом случае. Поэтому поднимается легитимный общественный протест, от которого не могут дистанцироваться политики».

По мнению Лии Мухашаврия, перед выборами власти будут проявлять повышенную осторожность к запросам общества, поэтому требования об отставке руководства МВД и реформировании системы имеют вполне реальные шансы на успех.