В будущий год – с нерассмотренной кассацией

Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии приступила к рассмотрению кассационной жалобы кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда, отказавшего в удовлетворении иска о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов. Сегодня суд отказал в удовлетворении ходатайства представителя истца об отводе одного из судей и удовлетворил ходатайство представителя ответчика об отложении рассмотрения дела.

Судебное заседание началось с ходатайства доверенного лица истца – Инги Габелаиа об отводе судьи Романа Кварчия. Он был переизбран на должность 7 октября 2014 года, по действовавшему на тот момент законодательству срок полномочий равнялся пяти годам, поэтому у Романа Кварчия он истек в последний день октября 2019 года.

Инга Габелаиа заявила, что судебное решение, принятое коллегией судей, в составе которой есть судья с истекшими полномочиями, будет незаконным: «Считаем, что срок полномочий данного судьи истек до рассмотрения данного административного дела по существу. Следовательно, он не может принимать участие в его рассмотрении. Необоснованное и неправомерное присутствие в составе суда судьи с истекшим сроком полномочий делает любое решение, принятое с нарушением норм процессуального права, подлежащим отмене. Текущий состав, рассматривающий административное дело, не может считаться полностью законным и, как следствие, объективным. Судья, полномочия которого прекращены в связи с истечением их срока, продолжает осуществлять свои полномочия до окончания рассмотрения по существу дела, начатого с его участием. Рассмотрение административного дела в суде кассационной инстанции начинается с доклада судьи председательствующему. Все, что было до доклада судьи председательствующему, не является началом судебного разбирательства и рассмотрения дела по существу. Соответственно, судья не может начать рассматривать дело, когда его полномочия прекращены, так как любое его решение при таких обстоятельствах будет неправосудным».

Адвокат ответчика Марина Тания возразила, что, пока нет решения Квалификационной коллегии судей (ККС) о прекращении полномочий судьи, его участие законно, а заявленное ходатайство необоснованно: «Полномочия судьи прекращаются в каких случаях? В последний день месяца, когда истекает его срок, это понятно. Судья, полномочия которого прекращены в связи с истечением срока, продолжает осуществление своих полномочий до окончания рассмотрения по существу дела, начатого с его участием. Прекращение полномочий судьи суда общей юрисдикции возможно, если есть решение Квалификационной коллегии. С данным заявлением не представлено решение Квалификационной коллегии, а если отсутствует решение Квалификационной коллегии о прекращении полномочий судьи, тогда этот судья на сегодняшний день присутствует законно».

Представитель президента в суде Валерий Агрба тоже считает ходатайство неподлежащим удовлетворению, так как процессуальные действия, связанные с включением судьи в состав Кассационной коллегии и принятия им материалов дела, были осуществлены до истечения его полномочий, то есть до 31 октября 2019 года.

Инга Габелаиа привела пример с судьей Лазаревой, когда Квалификационная коллегия судей прекратила ее полномочия через полгода после истечения срока. Но, когда бы не принималось решение ККС, она обязана прекратить полномочия судьи в срок, определенный законом.

Инга Габелаиа напомнила, что судья Роман Кварчия находится в процессе переизбрания, утверждать его кандидатуру на новый срок должен парламент по представлению президента. Его присутствие в составе судебной коллегии с учетом того, что административное дело имеет отношение к пересмотру итогов выборов президента, вызывает сомнения в объективности и непредвзятости данного судьи.

Судья Роман Кварчия предоставил решение вопроса об его отводе составу суда. Кассационная коллегия после перерыва вынесла свой вердикт: в удовлетворении ходатайства об отводе судьи было отказано.

Председатель Кассационной коллегии Тимур Тарба обосновал принятое решение так: «Кассационная жалоба на решение Верховного суда Республики Абхазия от 20.09.19 года поступила в суд 8 октября 2019 года. 24 октября 2019 года председателем Верховного суда Республики Абхазия был сформирован состав Кассационной коллегии по административным делам под председательством судьи Тарба, судей Адлейба и Кварчия. 25 октября 2019 года вынесено определение о назначении заседания суда кассационной инстанции. Кварчия избран судьей Верховного суда 7 октября 2014 года, срок его полномочий истек 31 октября 2019 года. Судья, полномочия которого прекращены в связи с истечением срока, продолжает осуществлять свои обязанности до окончания рассмотрения по существу дела, начатого с его участием. Полномочия судьи прекращаются решением Квалификационной коллегии судей. На момент поступления и рассмотрения заявления об отводе судьи Кварчия его полномочия решением ККС РА не прекращены».

Кассационная коллегия Верховного суда обратила внимание на тот факт, что представитель истца Инга Габелаиа неверно трактует диспозицию статьи 130 конституционного закона «О судебной власти», в которой законодатель связывает уход судьи не с истечением календарного срока пребывания в должности, а с фактом принятия Квалификационной коллегией судей решения о прекращении его полномочий.

Далее, председательствующий сообщил, что 16 декабря в Верховный суд поступило ходатайство об отложении разбирательства административного дела от представителя ответчика – Центральной избирательной комиссии.

Судья Тимур Тарба зачитал ходатайство, в котором представитель ответчика просит отложить рассмотрение дела, чтобы ознакомиться с дополнением к кассационной жалобе и подготовить возражения: «8 октября 2019 года административный истец, кандидат в президенты Республики Абхазия Квициниа Алхас Алексеевич обратился в Кассационную коллегию по административным делам с кассационной жалобой на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года. Спустя два месяца административный истец и его представитель направляют дополнение к кассационной жалобе, датированное 6 декабря 2019 года. Указанные дополнения Верховным судом Республики Абхазия были направлены административному ответчику, то есть Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия. Представленные дополнения к кассационной жалобе по объему и по содержанию больше, чем сама кассационная жалоба. По нашему мнению, направление кассационной жалобы и дополнение к ней должны представляться в срок, обеспечивающий возможность административному ответчику представить возражения».

Кассационная коллегия, посовещавшись на месте, удовлетворила ходатайство ответчика и отложила рассмотрение дела на двадцать дней до 9 января 2020 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия