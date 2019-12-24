Цхинвали отказал Важе Гаприндашвили в героизме

МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия прокомментировал ситуацию с грузинским врачом Важей Гаприндашвили. Ранее предпочитавшие хранить молчание цхинвальские власти разразились обвинениями в провокациях и политических играх.

Важа Гаприндашвили не герой, а провокатор – МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия отреагировал на требование Тбилиси и призывы международного сообщества освободить грузинского врача, осужденного цхинвальским судом на один год и девять месяцев лишения свободы за нарушение т.н. границы. В заявлении ведомства, обнародованном местным агентством «Рес», в частности, говорится:

«Не могли не обратить внимание на развернувшуюся в грузинских и западных политических кругах истерию с требованием незамедлительного освобождения гражданина Грузии В. Гаприндашвили, который 9 ноября был задержан за умышленное нарушение государственной границы Республики Южная Осетия и впоследствии в ходе следственных мероприятий осужден на один год и девять месяцев... В большинстве случаев нарушители режима государственной границы Южной Осетии с Грузией после применения административных мер воздействия передаются представителям правоохранительных органов Грузии в установленном порядке. Что касается Гаприндашвили, в его действиях содержатся признаки преступления, за которые он несет наказание, предусмотренное действующим на территории Республики Южная Осетия законодательством, и его профессиональная деятельность к этому не имеет никакого отношения. Гаприндашвили является обыкновенным правонарушителем, заложником внутриполитической борьбы различных сил, обыкновенным провокатором, а не героем, каким его упорно пытаются представить на родине».

При этом в Цхинвали усмотрели связь инцидента с Важей Гаприндашвили с «нестабильной внутригрузинской политической ситуацией». Власти самопровозглашенной республики, согласно заявлению, раскрыли коварный план грузинских спецслужб:

«Нельзя не заметить, что подобные провокации происходят аккурат накануне различных выборных кампаний. В случае с Гаприндашвили мы имеем дело с новым видом провокаций. Югоосетинские власти располагают достоверными сведениями о том, что грузинские спецслужбы занимаются поиском и подстрекательством т.н. идейных добровольцев гуманитарных профессий на подобные преступления за приличное вознаграждение».

В Цхинвали выразили сожаление, что «известный тбилисский врач, отчетливо представляя себе последствия данного проекта, сознательно пошел на эту провокацию, удовлетворяя политические потребности определенной партии для усиления давления на внутренних оппонентов». Западным же друзьям Грузии югоосетинский МИД советует, прежде чем делать грозные заявления, ознакомиться с реальным положением дел внутри самой Грузии.

Впрочем, из заявления цхинвальских властей получается, что грузинские спецслужбы устраивают провокации, которые вредят правящей партии и усиливают позиции противников «Грузинской мечты». Между тем правительству Грузии на фоне акций протеста с требованием освобождения грузинского врача постоянно приходится находиться в положении оправдывающегося. Во всяком случае, комментарий замглавы МИД страны Владимира Константиниди больше похож на перечисление затраченных усилий, чем на реальный план действий:

«Вчера состоялся телефонный разговор Давида Залкалиани с верховным комиссаром по правам человека Совета Европы, сегодня же Давид Залкалиани беседовал с заместителем генсека ООН. Международное сообщество однозначно отмечает неприемлемость незаконного заключения Важи Гаприндашвили и тяжелой гуманитарной ситуации на оккупационной линии. Как вы знаете, МИД с первых же дней, как был задержан врач, обеспечил своевременное информирование международного сообщества и его консолидацию. Была проведена не одна встреча высокого уровня, были задействованы все платформы и форматы, чтобы вопрос незаконного заключения грузинского врача был вынесен на повестку дня. Подключение международного содружества и координированная работа государственных учреждений дают надежду на то, что освобождение Важи Гаприндашвили вскоре осуществится».

Семья осужденного в Цхинвали врача на МИД не рассчитывает. Супруга и дочь Важи Гаприндашвили обратились с открытым письмом к дипломатическому корпусу:

«Несмотря на многочисленные попытки, 20 декабря Важе Гаприндашвили был вынесен шокирующий и сокрушительный для нашей семьи приговор – врач должен провести год и девять месяцев в тюрьме! Этот приговор ужасен не только для семьи, но и для грузинского народа, государства, пациентов Важи, всех граждан во всем мире, для которых права человека имеют высшую ценность. У нас нет сомнений, мы не должны сдаваться. Сейчас настало время для действий! Мы желаем вам счастливых праздников! Здоровья и счастья в свободной среде! Желаем того, чего сейчас не хватает доктору Важе – незаконному заключенному, который может встретить этот праздник в холодной камере, вдали от своей семьи! Мы надеемся, что, несмотря на праздничные дни, ваши усилия будут и впредь плодотворными и принесут результаты!»

Приговор, вынесенный цхинвальским судом, оказался довольно неожиданным, особенно после надежды на скорейшее освобождение, выраженной российским дипломатом Григорием Карасиным в ходе недавней встречи с представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе в Праге. Сегодняшнее же заявление МИД самопровозглашенной республики, считают наблюдатели, и вовсе ставит под вопрос разрешение этого вопроса в ближайшее время.