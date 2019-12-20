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Общество

Максимальный срок для врача без границ

Важа Гаприндашвили

Комментарии

МИД Грузии планирует задействовать план, который был предусмотрен на случай подобного развития событий. После того, как стало известно, что грузинского врача Важу Гаприндашвили суд самопровозглашенной Южной Осетии приговорил к одному году и 9 месяцам заключения, об этом заявил глава ведомства Давид Залкалиани. Оппозиция между тем считает, что власти сделали недостаточно для освобождения доктора, а его родные продолжают настаивать на встрече с премьер-министром Георгием Гахария.

Шок и разочарование – это те чувства, которые, как заявила супруга доктора Важи Тамила Лапанашвили, она испытала, узнав о случившемся. На брифинге, состоявшемся в Ассоциации адвокатов Грузии вскоре после новостей из Цхинвали, она в очередной раз выдвинула два требования: это встреча с премьером и создание координационного совета.

«Это максимальный срок, который Важа мог получить. Мы с ним не смиримся, потому что человека наказывают только за то, во что он верит. Он не совершал никакого преступления. Его наказывают за его идеи. И мы думаем, что за идеи правильные. Мы – это не только семья и наши сторонники, а все цивилизованное общество», – сказала супруга доктора.

Максимальный срок для врача без границ
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Максимальный срок для врача без границ
by Эхо Кавказа

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А председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани возложил ответственность за судьбу врача на власти РФ.

«Все те процедуры, те судебные органы, которые там функционируют, по нашему законодательству и согласно международному праву являются незаконными, как и их процедуры. Эффективный контроль, согласно нашему законодательству, на их территории осуществляет Российская Федерация. Соответственно, за здоровье господина Гаприндашвили, его жизнь, его свободу отвечает РФ».

Власти Грузии заверяют: они использовали все существующие возможности для того, чтобы вызволить доктора. Впрочем, МИД, как заявил его глава Давид Залкалиани, был готов и к такому повороту событий: сейчас, по его словам, будет задействован план, «предусмотренный для плохого сценария». На вопрос, остались ли какие-либо дополнительные рычаги воздействия, и если да – то почему они не были использованы до сих пор, Залкалиани ответил:

«С кем вы имеете дело? С оккупационным режимом, для которого не существует никаких правовых норм. Не думайте, что мы не учитывали это и довольствовались только тем, что уже было задействовано. Мы обдумывали все, в том числе и правовые пространства», – заявил глава МИД.

Свою долю обещаний высказал и Зураб Абашидзе – спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией. «Я не могу найти слов, чтобы описать то, что чувствую сейчас – несмотря на беспрецедентную поддержку со стороны международного сообщества, Важа Гаприндашвили остается в плену», – сказал он, и добавил, что не пожалеет сил и сделает все возможное для того, чтобы врач как можно скорее вернулся домой.

В свою очередь президент Саломе Зурабишвили, как сказано в сообщении, распространенном ее администрацией, провела чрезвычайную встречу с представителями дипкорпуса.

Представители оппозиции считают, что власти всю свою энергию растратили на преследование оппонентов, а для освобождения доктора сделали недостаточно. В том, что ресурсы были использованы на 100%, сомневается и бывший «мечтатель», а ныне независимый депутат парламента Эка Беселия:

«Это очень болезненные вопросы, которые сейчас появляются. Мы должны услышать от власти очень конкретные ответы: что они планируют делать, что последует за этим приговором, что будет с человеком, который совершенно незаконно был лишен свободы? В то время как семья доктора к Новому году ожидала его возвращения домой, мы узнаем об этом, ошарашивающем приговоре оккупационного режима».

Освобождения доктора Важи в Тбилиси ожидали еще на прошлой неделе, 13 декабря, когда состоялось предварительное заседание по его делу. На подобное развитие событий указывали различные заявления, в том числе и российских политиков – согласно предположениям, Новой год грузинский врач должен был встретить уже дома.

Гога Апциаури, корреспондент грузинской службы Радио Свобода в Гори, все еще не исключает такую возможность. Опираясь на информацию своих источников в Цхинвали, он говорит, что де-факто власти могут проявить «жест доброй воли» и помиловать Гаприндашвили к праздникам.

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