В Цхинвали послали «Сигнал свободы»

В Тбилиси создана общественная рабочая группа, которая будет добиваться освобождения грузинского доктора Важи Гаприндашвили. Об этом сообщили сегодня родные врача, осужденного в самопровозглашенной Южной Осетии за нарушение де-факто границы.

Координатором рабочей группы стал глава Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе. В объединение, о деятельности которого семья пока детально не рассказывает, войдут специалисты по отношениям с общественностью и активные общественные деятели. Первая встреча рабочей группы состоится уже этим вечером, заявила дочь доктора Тата Гаприндашвили:

«Сейчас необходима осторожная и точная работа, свободная от популизма и лозунгов, разумеется, с учетом государственных интересов. С одной стороны, это будет постоянная и координированная связь с обществом, с государственными институтами, дипломатическим корпусом и международными организациями, бизнес-группами. С другой стороны, будут проводиться символические акции, которые ежедневно будут напоминать об этой проблеме».

Следующее «напоминание» запланировано уже на это воскресенье – это акция-перформанс «Сигнал свободы». Родные Важи Гаприндашвили предлагают всем, кого волнует судьба врача, 29 декабря в 7 вечера, где бы они не находились, посигналить из автомобиля или же воспользоваться любыми другими звуковыми сигналами.

В конце прошлой недели Важу Гаприндашвили приговорили за незаконное пересечение де-факто границы к году и девяти месяцам заключения. Супруга доктора Тамила Лапанашвили, которая неоднократно просила о встрече с премьер-министром Георгием Гахария, говорит, что в тот день он встретился с ними. Сегодня она рассказала о деталях этой встречи:

«Разумеется, он был в курсе всего. Я очень надеюсь, и сказала ему об этом, что все еще остаются возможности, которые должны использовать государство и лично премьер-министр, чтобы решить эту проблему. Важа защищает там не только свое достоинство, и это нуждается в нашей поддержке и поддержке государства. Государство не должно оставить своего гражданина, я не побоюсь этого слова – достойного человека в плену», – сказала Тамила Лапанашвили.

В том, что ситуация небезвыходная, не сомневается и бывший Народный защитник, директор Института изучения демократии Уча Нануашвили. Он говорит, что, помимо различных официальных механизмов, остается возможность использования прямых связей:

«Мы все это время наблюдали за этим процессом. Власть как будто пустила все на самотек, надеялась, что господина Важу освободят, но на чем основывалась вера в это, мне не понятно. Были заявления, что он в ближайшие дни вернется домой, но этого не произошло (…) Я хочу вам напомнить, что в 2016 году, после работы длиною в несколько лет, я, к слову, как Народный защитник, тогда также участвовал в этом процессе, – нам удалось произвести обмен 18 заключенными между Тбилиси, Цхинвали и Сухуми. Это был довольно долгий процесс, но конкретного результата удалось добиться именно потому, что эти прямые контакты тогда существовали. Конечно, те обстоятельства были иными и отличались от этого случая, но я хочу подчеркнуть важность личных контактов и неформальных отношений».

Сегодня родные грузинского доктора также заявили, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции самопровозглашенной республики ЮО.