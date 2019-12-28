Премьер-министр Грузии заявил о готовности к углублению отношений с Ватиканом

«Власти Грузии готовы к углублению сотрудничества со Святым престолом», - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария заявил на встрече с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином.
По информации агентства «Новости-Грузия», Пьетро Паролин впервые посещает Грузию. В рамках трехдневного визита 28-30 декабря у него запланированы встречи как с руководством страны, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.
Гахария отметил, что визит второго лица в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского является еще одним подтверждением высокого уровня отношений Грузии и Ватикана. На встрече стороны обсудили вызовы, стоящие перед страной, а также ситуацию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Премьер поблагодарил кардинала за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. В свою очередь Пьетро Паролин поздравил премьера с освобождением врача Важи Гаприндашвили, которое, как отмечают в пресс-службе, стало возможно благодаря совместным усилиям правительства Грузии и международного сообщества.
Речь зашла и о процессе европейской интеграции Грузии. Гахария заявил, что данный вопрос является «краеугольным камнем внутренней и внешней политики Грузии», а также «необратимым выбором грузинского народа». В ходе переговоров упомянуты были и реформы, проводимые в Грузии.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Ватикана в сферах культуры и образования. Особо была отмечена программа, благодаря которой грузинские студенты могут получить стипендию Святого престола и продолжить изучение науки и религии в Риме, либо получить музыкальное образование в ведущих консерваториях Италии.
В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погиб по меньшей мере 61 человек, десятки получили ранения. Об этом агентству Reuters заявили в экстренных службах города.
По данным информационных агентств, на одном из пунктов пропуска был подорван начиненный взрывчаткой грузовик.
Член сомалийского парламента Абдиризак Мухаммед сообщил у себя в твиттере, что при взрыве погибли сотрудники полиции и гражданские лица, в том числе четверо иностранцев. Из какой они страны – не уточняется.
При этом Мухаммед утверждает, что погибло более девяноста человек.
Мэр Могадишо Омар Филиш рассказал местной радиостанции, что в числе погибших – студенты университета Бенадир.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация.
Франция завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, передает Радио Азатутюн.
Как сообщает посольство Армении во Франции, президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон № 2019-1447, разрешающий ратификацию соглашения.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.
Из 28 стран-членов ЕС документ ратифицировали уже 20, в нескольких странах процесс ратификации подходит к завершению.
Доктор Важа Гаприндашвили дал первый комментарий после освобождения. По его словам, освобождение для него стало неожиданностью. Врач также поблагодарил всех, кто принял участие в процессе его освобождения.
«Вчера мне сказали, что 31 декабря будет апелляционный суд, пока я переполнен эмоциями и мне трудно что-то сказать. В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто принял близко к сердцу мою ситуацию, будь это правительство, парламент, полиция. Спасибо моей прекрасной жене и замечательным детям и всем, кто был рядом, большое всем спасибо», - заявил Важа Гаприндашвили.
Cегодня, 28 декабря, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили доктора Важу Гаприндашвили, который провел в незаконном заключении в Цхинвали полтора месяца. Врача арестовали 9 ноября. Югоосетинские власти обвинили его в пересечении де-факто границы, и 20 декабря приговорили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на освобождение врача Важи Гаприндашвили в распространенном в соцсети заявлении.
«Ожидания наступающего нового года оправдались и распространилась особенно радостная информация! Поздравляю всех с освобождением Важи Гаприндашвили, поздравляю его семью и близких, и всю Грузию! Окрепла и наша надежда на будущее!», - пишет президент.
Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в субботу выступил с заявлением, в котором рассказал о подробностях освобождения гражданина Грузии Важи Гаприндашвили.
В КГБ утверждают, что находясь под следствием Гаприндашвили сотрудничал с правоохранительными органами, неукоснительно соблюдал режим содержания под стражей.
"В ходе судебного заседания принес извинения "за причиненные своими действиями неудобства", поблагодарил осетинский народ "за комфортное содержание. После вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту РЮО с ходатайством о помиловании, что является свидетельством признания вины и раскаяния в содеянном", - подчеркнули в ведомстве.
В комитете подчеркнули, что принимая во внимание то, что незаконный переход де-факто границы совершен осужденным впервые и не повлек существенного ущерба безопасности республики и исходя из гуманных соображений, президент принял решение о помиловании Гаприндашвили и его передаче в Грузию.
"Власти республики полагают, что указанный жест доброй воли возымеет должное моральное воздействие на организаторов провокаций на югоосетино-грузинской границе", - заключили в КГБ, передает агентство "Рес".
Посол России в Варшаве Сергей Андреев накануне, 27 декабря, был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с последними критическими заявлениями президента России Владимира Путина в адрес Польши в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пжидач отметил, что власти страны передали российскому послу решительный протест против «исторических инсинуаций» Путина и других российских руководителей. По словам замминистра, последние заявления из Москвы основаны на «сталинском историческом нарративе» и пропаганде тоталитаризма.
МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором говорится, что последние утверждения Путина перечеркивают совместную работу российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина - которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша - ее жертвой.
Российский посол по итогам беседы в МИД Польши сказал, что она была «жесткая, но вполне корректная». Он признал, что речь шла о выступлениях Путина, и при этом сказал, что Россия «никому не позволит читать ей нотации».
Врач Важа Гаприндашвили освобожден. Информацию об этом «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
«Сейчас он находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии», - сообщают в СГБ.
На данный момент Важа Гаприндашвили находится в здании департамента полиции Шида Карли. По завершению соответствующих процедур правоохранители доставят Гаприндашвили в Тбилиси.
В Гори находится заместитель директора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности. По заявлению Ираклия Антадзе, здоровье Важи Гаприндашвили в нормальном состоянии, врач чувствует себя хорошо и скоро его доставят в Тбилиси.
Антадзе рассказал об освобождении доктора:«Важа Гаприндашвили свободен. Сейчас он находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Служба государственной безопасности с первого же дня была включена в это дело, в ежедневном режиме функционировала «горячая линия». Разумеется, к этому процессу были подключены соответствующие государственные ведомства, в результате координированных и неутомимым усилий которых, а также, конечно же, в результате помощи наших международных партнеров, достигнут результат, очевидцами которого мы сегодня стали», - заявил Антадзе.
28-30 декабря состоится первый визит в Грузию кардинала Пьетро Паролина, государственного секретаря (глава правительства) Ватикана. Это второе лицо в иерархии Римско-католической церкви после Папы Римского.
Паролин представляет сразу две ипостаси: с одной стороны, он – высокопоставленный иерарх Римско-католической церкви, с другой – глава правительства государства, представленного в качестве полноправного члена почти во всех международных организациях. Исходя из этого, в программе трехдневного визита госсекретаря значатся как встречи с руководством Грузии, так и с высшим духовенством Грузинской православной церкви.
Как сообщили журналистам в апостольской нунциатуре (посольстве Ватикана) в Тбилиси, официальный прием в честь Паролина состоится сегодня вечером, 28 декабря, в здании тбилисского сакребуло (горсовета). В ходе встреч с представителями властей, он обсудит вопросы двусторонних отношений, национальные и региональные проблемы.
Вместе с митрополитом Горийским и Атенским Андреем, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили кардинал отправится к де-факто границе, отделяющей самопровозглашенную республику Южная Осетия от остальной Грузии. В этот день Паролин побывает и в селе Церовани, где находится поселение вынужденно перемещенных лиц. Известно, что кардинал проведет встречу с членами семьи грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже три месяца остается в цхинвальской тюрьме.
В Тбилиси Паролин побывает в местном центре благотворительной католической организации «Каритас». Кардинал также встретится со всеми тремя представителями своих конфессий в Грузии - армянской, ассирийско-курдской и латинской.
Важнейший аспект поездки католического иерарха – развитие экуменического диалога. Кардинал проведет встречу с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и другими церковными архиепископами. Как отмечает Общественный вещатель, это «станет еще одним выражением братских отношений между Католической и Грузинской православными церквями».
По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, в преддверии Нового года, в целях безопасности закрывается единственный пункт пропуска на де-факто границе с Грузией.
«С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Карзман». Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января в обычном режиме», - говорится в сообщении ведомства, передает информагентство «Рес».
Соединенные Штаты предупредили компании, участвующие в сооружении газопровода «Северный поток-2», что у них есть время до 20 января для сворачивания работ по прокладке газопровода по дну Балтийского моря. В отношении компаний, которые будут вести работы после этого срока, могут быть введены санкции в соответствии с недавно принятым законом об оборонном бюджете США на 2020 год, один из разделов которого посвящен энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Бюро энергетических ресурсов, опубликованном на сайте Госдепартамента США.
Закон предусматривает санкции против компаний, которые предоставляют суда для укладки труб для «Северного потока-2» на глубине более 100 футов (около 30 метров). Госдепартамент будет следовать букве закона, говорится в заявлении ведомства. Президент Дональд Трамп подписал закон 20 декабря. С этого момента госсекретарь Майк Помпео должен будет в течение 60 дней предоставить в Конгресс отчет, в котором будут перечислены компании, нарушающие требования закона, после чего теоретически им должно быть дано 30 дней на завершение операций. Однако в Госдепартаменте ожидают, что они «немедленно продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию участия» в проекте.
Закон не предусматривает санкций непосредственно против газопровода или подрядчиков его строительства, в числе которых компании из России и ряда европейских стран. Его действие относится именно к укладке труб на дне моря. Однако в разъяснении Госдепартамента говорится, что все компании, участвующие в проекте, должны «внимательно изучить», какие последствия он может иметь для их деятельности.
В документе также изложены основные причины, по которым США и еще целый ряд европейских союзников выступают против создания газопровода по дну Балтийского моря.
Прежде всего, как подчеркивает «Голос Америки», «Северный поток-2» поддерживает продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Россия пытается не допустить более тесной интеграции Украины с Европой и США. «Северный поток-2» позволит России обойти территорию Украины для газового транзита в Европу, в результате чего Киев может лишиться значительных доходов, получаемых страной за счет транзита российского газа, и увеличит уязвимость Украины в отношении российской агрессии., говорится в разъяснении Госдепартамента.
Соединенные Штаты также выступают против увеличения зависимости Европы от поставок российского природного газа и за диверсификацию энергетических поставок. «Целью США является остановка строительства «Северного потока-2» - говорится в заявлении, где также подчеркивается, что США последовательно выступали против строительства газопровода из России в Германию в течение многих лет.
Украина через год или два сможет добиться ухода российских сил из Донбасса, заявил в интервью украинским журналистам временный поверенный в делах США, посол Уильям Тейлор. По его словам, решение проблемы Крыма нуждается в «значительно более длинных сроках».
Самый сложный вопрос по Донбассу – это передача границы. Как считает посол Тейлор, можно найти компромиссное решение, по которому россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам, передает из Киева «Голос Америки».
Уильям Тейлор подтвердил, что разделяет позицию, которую неоднократно высказывала украинская сторона: выборы не могут состояться там, где находятся русские [солдаты] и пока россияне контролируют границу.
Американский дипломат считает, что санкции – работают и «действительно являются болезненными». Поэтому, по его мнению, нужно готовить путь, который позволит России выйти из Донбасса, «сохранив лицо».
«Голос Америки», со ссылкой на «Европейскую правду», сообщает, что 1 января 2020 года Уильям Тейлор завершит работу на Украине и отбудет в Вашингтон.
Президент Чехии Милош Земан рассматривает возможность отмены своего визита в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Земан раздражен реакцией российского МИДа на то, что власти Чехии считают 21 августа важным днем для своей страны. Именно в тот день в 1968 году советские войска во главе войск союзников оккупировали территорию союзной Чехословакии.
«Недавно я принял приглашение президента Путина приехать в Москву на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне, а теперь вот уже подумываю: стоит ли туда вообще ехать. Или – поехать, но предложить им уже перевернуть эту страницу истории», – сказал Земан в интервью местной газете.
Законопроект об установлении памятного дня 21 августа как Дня памяти жертв вторжения советских и союзных войск в Чехословакию в 1968 году был подписан Земаном в середине декабря. Российские дипломаты назвали одобрение закона «большим разочарованием».
Суд в Ставрополе приговорил к одному году и пяти месяцам колонии-поселения участника протестной акции в Магасе Мустафу Вышегурова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство РАПСИ.
Прокуратура требовала для Вышегурова год и три месяца. Следствие считает, что участник митинга бросил в сотрудника полиции камень. Вышегуров признал вину, ему зачтется пребывание в СИЗО, и он должен выйти на свободу в январе 2020 года.
По информации «Медиазоны», в отношении еще одного участника протестов в Ингушетии, Мусы Мальсагова, возбуждено новое уголовное дело об организации экстремистского сообщества. С апреля он находится под арестом по делу об организации применения насилия, опасного для жизни представителей власти.
26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против передела границ с Чечней, демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски.
26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии – Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времен распада СССР.
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили произвел важные кадровые изменения в своем ведомстве. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. Приказом Гарибашвили на должность заместителя командующего Силами обороны и начальника Генерального штаба назначен Георгий Матиашвили - бригадный генерал, командующий Западного направления.
Генерал-майор Заза Чхаидзе освобожден с позиции начальника Генерального штаба Сил обороны и назначен заместителем командующего Силами обороны. Еще один заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Шалва Джабахидзе освобожден от занимаемой должности и назначен военным представителем Грузии в ОБСЕ в Вене.
Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя «Великий поход-5». За стартом ракеты с космодрома на острове Хайнань в Южно-Китайском море следили тысячи местных жителей. Запуск транслировался в интернете.
В Китае надеются, что новый запуск послужит быстрому развитию национальной космической программы и, в частности, программы межпланетных перелётов. Официальные китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут испытываться ключевые технологии в интересах будущих миссий.
Пекин планирует запуск в следующем году зонда к Марсу и в 2022 году начало создания обитаемой космической станции на околоземной орбите. В ноябре этого года китайские специалисты сообщили о завершении испытаний марсианского посадочного модуля.
Первый китайский астронавт совершил орбитальный полет вокруг Земли в 2003 году, через 40 лет после Советского Союза и США. В последнее время правительство Китая вложило огромные средства в развитие космической индустрии, сообщает AFP.
После встречи с министром финансов телекомпания «Кавкасия» направила в Службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности - 26 226 лари и 92 тетри, - об этом говорится в заявлении, опубликованном телекомпанией «Кавкасия». Как отмечено в заявлении, это простая процедура, предусмотренная законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Как заявляют в телекомпании, это дает Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку.
«После сегодняшней встречи с министром финансов нам стало ясно, что: власть ставит лояльные к ней телекомпании «Имеди», «Маэстро», «Рустави-2» в тепличные условия, и намерено практически простить им 55-миллионную задолженность перед бюджетом, путем реструктуризации этой задолженности и формально перераспределив ее на 10 лет, чтобы не создать дискомфорт этим каналам и сохранить их рыночное преимущество;
все решения, касающиеся задолженностей телеканалов и их изъятия, принимаются без каких-либо формальных оснований или документации, путем неформальных сделок, при полном игнорировании законодательства и Конституции, а также нарушении принципов равенства и конкуренции;
инкассо, наложенное на счет телекомпании «Кавкасия» служило не декларированному принципу «все должны платить налоги», а помехам работе телекомпании «Кавкасия», у которой на данном этапе нет средств для разового погашения задолженности и продолжения функционирования. Инкассо, наложенное на наш счет, означает, что со следующей недели телекомпания не сможет нормально функционировать.
После встречи с министром финансов телекомпания «Кавкасия» направила в Службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности - 26 226 лари и 92 тетри. Это простая процедура, предусмотренная законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Этим мы даем Министерству финансов шанс исправить допущенную им ошибку и в понедельник с утра снять инкассо со счетов телекомпании «Кавкасия»», - говорится в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Собрание Тбилисского муниципалитета (сакребуло) утвердило бюджет столицы на 2020 год. Проект бюджета поддержали 33 депутата. Представляя документ, мэр столицы Каха Каладзе коснулся инфраструктурных проектов, осуществленных в 2019 году, и отметил также, что начатые проекты завершатся в будущем году. Оппозиция бойкотировала заседание и не присутствовала на нем.
Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», бюджет Тбилиси на 2020 год определен в размере 1 миллиарда 300 миллионов лари. Основными направлениями бюджета будут инфраструктурные проекты, а также социальное направление и здравоохранение.
Согласно рейтингу The Bloomberg Billionaires Index, в 2019 году состояние грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили выросло на 525 миллионов долларов США.
Он занимает 371 место из 500 в указанном рейтинге. Состояние председателя партии «Грузинская мечта» в 2019 году составило 5,52 млрд долларов. Он единственный представитель Грузии, вошедший в этот список.
Согласно рейтингу Bloomberg, самый высокий показатель Бидзина Иванишвили продемонстрировал в 2013 году. Тогда его совокупные активы оценивались в 6,40 миллиардов долларов.
Агентство посчитало, что на средства Иванишвиои можно было бы приобрести 4,47 миллионов унций золота и 104 миллиона баррелей сырой нефти. Состояние грузинского миллиардера равняется 0,0307% ВВП США.
Иностранная авиакомпания впервые выплатила Украине штраф за нарушение воздушного пространства над аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны Украины АрмияINFORM, ссылаясь на ответ Госавиаслужбы Украины на запрос.
По данным агентства, штраф выплатила авиакомпания Euro-Asia Air из Казахстана. Утверждается, что в августе нынешнего года её самолёт пролетел над Крымом, полёты над которым власти Украины официально запретили в марте 2014 года после аннексии. В ноябре Госавиаслужба Украины наложила на авиакомпанию штраф в размере 136 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей). Как сообщается, авиакомпания из Казахстана добровольно выплатила его, став первой авиакомпанией, заплатившей Украине за нарушение запрета на полёты над Крымом.
Комментариев казахстанской авиакомпании пока нет.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально подтвердила принадлежность воздушного пространства над Крымом Украине. Международные авиакомпании избегают пролётов над полуостровом. В то же время в Крым регулярно летают самолёты российских авиакомпаний. Ни одна из них не платила штрафы Украине, общий размер которых, как утверждается, уже достиг 13 миллиардов гривен. "В Госавиаслужбе надеются, что дело казахской авиакомпании станет прецедентом и приведёт к тому, что россияне тоже начнут погашать штрафы", – говорится в сообщении украинского агентства.
25-летнего жителя Омска Дмитрия Федорова нашли обезглавленным на железнодорожных путях – ранее он публично заявил о том, что сотрудники Росгвардии подкинули ему наркотики. О том, что в Омске нашли обезглавленное тело местного жителя, на которого якобы оказывали давление сотрудники правоохранительных органов, сообщило местное издание "Город55".
По сообщениям СМИ, тело Федорова нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы. Депутат городского совета Омска Дмитрий Петренко, к которому Федоров накануне собирался принести документы, доказывающие его невиновность, заявил в своем Телеграм-канале, что видел тело и "увечья неправдоподобны" для гибели под едущим поездом. По словам депутата, на шее Федорова "четкий разрез", а крови настолько мало, что можно предположить, что травмы были нанесены после смерти.
До гибели Федоров опубликовал пост в соцсети ВКонтакте о том, что 15 декабря его остановили сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков. При проверке карманов из-под руки росгвардейца выпал сверток, в другой пустой карман подложили еще четыре похожие пачки, сообщил Федоров. Его сутки держали в отделе полиции №7 УМВД по Омску, не предоставив право на звонок и адвоката.
Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию о том, что жителю Омска якобы подбросили наркотики сотрудники Росгвардии.
Представитель управления Росгвардии по Омской области сообщил, что также проверяют сообщение Федорова о якобы подброшенных ему наркотиках.
Одной из версий смерти Федорова правоохранительные органы называют самоубийство, сообщил его адвокат из Московской коллегии адвокатов Игорь Суслин после посещения участкового отдела полиции и морга.
Федоров был музыкантом. Работал в IT-технологиях, в системе "умный дом". Через две недели у него должна была быть свадьба, сообщают местные СМИ.
Сотрудники управления внутренних дел Знаурского района самопровозглашенной республики Южная Осетия провели рейдовые мероприятия по торговым объектам и изъяли из продажи пиротехнические изделия в количестве 1200 штук. Кроме того, сотрудники УВД Цхинвальского района совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями на рынке «ТЕК» обнаружили и изъяли 191 единицу различной пиротехнической продукции, сообщает пресс-служба МВД. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.
На территории Южной Осетии действует запрет индивидуальным предпринимателям и предприятиям негосударственной формы собственности на изготовление и реализацию всех видов пиротехнических изделий. Нарушителям закона грозит штраф с конфискацией предметов административного правонарушения, сообщает агентство Рес.
По решению Агентства наземного транспорта, в Грузию доставят тех пассажиров, которые легко пострадали в результате аварии в Липецкой области России, чья транспортировка возможна. По заявлению ведомства, при первой же возможности сотрудники Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ направятся к месту происшествия и навестят пострадавших.
В ходе ДТП в Липецкой области России перевернулся рейсовый автобус Москва – Тбилиси. Авария произошла вечером 26 декабря на 356-м километре трассы М-4 "Дон", вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. По первичным данным, в автобусе находились 19 человек. Погибли 2 человека. Пострадали 17 пассажиров, 7 из них доставлены в стационар, им оказывается медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Задействована «горячая линия», передает ИнтерпрессНьюс.
Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил намеченное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана. Концерт исчез из календаря этой джазовой площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression. Об этом Радио Свобода сообщил активист Дмитрий Смелянский.
В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана: в частности, о том, что он состоит в Высшем Совете партии "Единая Россия", участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в Крыму. На официальном сайте Бутмана бостонский концерт ещё значится, а на сайте клуба его уже нет.
Бутман - гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова. В своём письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около столетия является символом мира и свободы, не должен использоваться для обеления репрессивного режима, оправдания аннексий и войн.
В конце января – первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе, Нью-Йорка, Балтимора и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта. Ранее Arts Against Aggression удалось добиться отмены показа российского фильма о Второй мировой войне "Т-34" в одном из кинотеатров Бостона.
В Казахстане в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air погибли по меньшей мере 15 человек, 66 пострадали, сообщает пресс-служба аэропорта Алма-Аты.
Самолёт Fokker-100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, россиян среди них не было.
По информации властей, авария произошла при взлёте. Самолёт потерял высоту, пробил пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов. Сообщается, что возгорания самолета не произошло.
В числе погибших и пострадавших есть дети. 50 раненных госпитализированы, 12 находятся в тяжелом состоянии, сообщают медики. Опознаны семеро погибших, среди них председатель совета генералов Казахстана, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание.
Что послужило причиной крушения, пока неизвестно. Полеты самолетов Fokker 100 в Казахстане приостановлены. Также приостановлена работа авиакомпании Bek Air.
Первый полет упавший в Алма-Ате самолет совершил в апреле 1996 года. По данным портала Zakon.kz,он был полностью исправен и прошел все проверки.
Самолеты этого типа эксплуатируют многие крупные авиакомпании - Alitalia, Lufthansa, KLM, Swiss и другие.
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