Статус-кво и поучительные кризисы

Чем запомнился 2019 год в Южной Осетии? Эксперты и политики называют два самых значимых события ушедшего года.

«Эхо Кавказа» спросило югоосетинского политолога Дину Алборову, какие события 2019 года ей запомнились: самый яркий, позитивный эпизод из жизни республики, и, наоборот, одну историю, которой, по ее мнению, лучше бы и не было. Алборова с такой постановкой вопроса не согласна. По ее мнению, так получилось, что плохое в этом году было неотделимо от хорошего. Поэтому оба ее сюжета про кризисы, которые, как она считает, имеют положительные последствия для республики.

Первая – про парламентский кризис. На протяжении двух месяцев – с октября по ноябрь – 20 депутатов, составляющих конституционное большинство, пытались реализовать свое конституционное право: созвать внеочередную сессию и обсудить вынесение вотума недоверия министрам юстиции и внутренних дел Залине Лалиевой и Игорю Наниеву.

Рассмотрение этого вопроса в законодательном органе вызвало жесткое противодействие как со стороны президента, так и со стороны подконтрольного ему руководства парламента. Они всеми силами пыталось отстоять министров и на протяжении двух месяцев препятствовали осуществлению депутатских полномочий. Все это время на глазах у общества двадцатка депутатов подвергалась беспрецедентному давлению и шантажу. Вотум недоверия все же был вынесен на обсуждение, но лишь после того, как четверых из двадцати депутатов удалось сломить, а те, кто остался и продолжал настаивать на отставке министров, уже не набирали большинства. Дина Алборова считает эту историю в равной степени хорошей, и плохой:

«После политической стагнации времен Леонида Тибилова (у нас некоторые говорят, что это была стабильность, но на самом деле это была стагнация) произошедшее в парламенте – это знак того, что мы вырываемся из этой стагнации, и у нас начинается политический процесс. Да, он начинается через кризис. Замечательно! Прекрасно! Но кризис нам всегда дает уроки, учит нас чему-то и создает новый статус-кво. И это замечательно.

– Но история закончилась как-то невесело… Чтобы записать ее в позитив явно не хватает оптимистического финала.

– Кончено, закончилась чем закончилась. Большего ожидать не стоило, потому что нет опыта работы в коалициях, нет переговорного опыта между ветвями власти. Это все сейчас начинает нарабатываться. Я думаю, такие кризисы будут еще не раз, и из них стороны будут выходить уже с другим видением. Вот этот процесс начинается, и это замечательно».

Другое поучительное событие, по мнению Дины Алборовой, – это история про цнелисский кризис. В течение августа грузинские силовые структуры рубили лес и вели дорогу в горной местности к западному участку югоосетинской границы. 24 августа грузинские полицейские вошли на территорию Южной Осетии, они выставили пост над селением Цнелис Знаурского района. Вскоре там был построен укрепленный блокпост

Югоосетинская сторона назвала действия Грузии провокацией и прямой угрозой безопасности республики и потребовала убрать блокпост. Грузинская сторона эти требования проигнорировала. Эта история привела, с одной стороны, к эскалации напряженности на границе, Цхинвал заявил о готовящихся в Грузии масштабных провокациях и закрыл все пропускные пункты. С другой стороны, она имела последствия и внутри республики: оппозиция упрекнула действующую власть в разгильдяйстве и неспособности защищать свои границы. Жители Ленингорского района, лишенные возможности переходить в Грузию, обвиняют власти в том, что из них сделали заложников «цнелисского кризиса». Я спросил Дину Алборову, почему она решила выделить эту историю:

«Были большие страхи, опасения. Многие начали вывозить своих детей. Такое поведение все-таки показывает, что свежи еще воспоминания 2008 года, есть еще очень большие опасения. Это показал цнелисский кризис.

– Что в этом может быть положительного?

– Мы наконец-то поняли, что вопросы собственной безопасности нельзя отдавать даже в руки своим партнерам. Да, я понимаю, что мы сами может и не в состоянии полностью закрыть этот вопрос, но мы должны контролировать эту ситуацию в первую очередь. Когда возник цнелисский кризис, вдруг оказалось, что у нас нет армии! Это наконец-то открыло нам глаза на то, что мы собственными руками уничтожили свою армию! Это тоже для нас урок. Насколько мы будем готовы адекватно встречать вызовы, подобные цнелисскому, и отвечать на них, – это зависит только от нас. После цнелисского кризиса ведь начали обсуждать вопросы создания национальной гвардии. Я не знаю, на каком этапе сейчас эти обсуждения, но тогда появились мысли, что необходима хотя бы нацгвардия, коль уж армии уже нет. Мы слишком расслабились, и цнелисский кризис нас ударил по голове».

Депутат югоосетинского парламента Давид Санакоев один из двадцати народных избранников, которые инициировали вотум недоверия, и один из шестнадцати, кто не отказался от своего недоверия. Он также считает парламентский кризис хорошим уроком для всех депутатов:

«Событие со знаком плюс – в парламенте сложилась устойчивая группа депутатов, которая не приемлет стороннего вмешательства в работу парламента и в принятие решений. Они пытаются исключить всякие манипуляции парламентом извне, как мы недавно наблюдали со стороны, называйте их как хотите, – кукловодами, черными кардиналами, которые пытаются влиять на депутатов за стенами парламента».

Что касается цнелисского кризиса, депутат называет его самым скверным событием уходящего года и не видит в нем положительных оттенков:

«Самое плохое, что произошло в этом году – Южная Осетия не досчиталась части своей территории в районе селения Цнелис. С нами такое случилось впервые с момента образования республики. Надеюсь, это временное явление. Это произошло не в военное, а в мирное время. Было много факторов, указывавших на то, что это может случиться, в том числе, предупреждение прозвучало и в специальном парламентском докладе по демаркации и делимитации границы. Поэтому, конечно, должна быть создана комиссия, нам надо разобраться в причинах произошедшего, чтобы впредь такого не повторилось».

Югоосетинский политолог Вячеслав Гобозов главным политическим событием 2019 года называет выборы в парламент Южной Осетии. Причем как со знаком минус, так и со знаком плюс:

«С одной стороны, многочисленные нарушения, передергивания, вопросы к подсчету голосов, к определению результатов голосования делают эти выборы, к сожалению, сомнительными с точки зрения легитимности. Но, с другой стороны, в результатах этих выборов есть и положительный момент. Он заключается в том, что избиратели Южной Осетии осознали опасность однопартийной диктатуры и практически отказались продлевать доминирующее положение одной партии. Если на предыдущих парламентских выборах «Единая Осетия» получила абсолютно большинство, то в этот раз в части голосования по партийным спискам она набрала около 35%.

– Даже с учетом всех злоупотреблений, о которых вы говорили в начале?

– Да. Не только для меня, я в данном случае лицо заинтересованное, но, я думаю, ни для кого не секрет: в обществе остались большие сомнения в том, что «Единая Осетия» набрала даже этот результат. Еще раз: Южная Осетия показала, что она осознает опасность и потому не хочет доминирования одной партии. В этом плане выборы в Южной Осетии традиционно отличаются от выборов в северокавказских республиках и в России в целом. Я уверен, что со временем это доминирование будет проявляться все меньше, зато больше будут проявляться другие партии. Я думаю, нынешней правящей партии, которой все же удалось сформировать руководство, все-таки придется искать механизмы, с помощью которых они смогут договариваться с другими политическими силами. Просто игнорировать их больше не получится».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия