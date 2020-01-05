2019 – главные события Северного Кавказа

В 2019 году Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан определялись с границами. Главу грозненского отделения ПЦ «Мемориал» Оюба Титиева освободили из мест лишения свободы. Весь год продолжали возвращать кавказских детей из Сирии и Ирака. Отец убитых братьев Гасангусейновых простоял в одиночных пикетах в центре Махачкалы. Убит начальник Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Несколько раз прошла ротация двух чеченских батальонов военной полиции в Сирии. Подводим итоги главных событий на Северном Кавказе.

Дагестан

Весь год установлением границ занимались Дагестан и Чеченская Республика. 22 января в Махачкале состоялась первая официальная встреча между представителями Республики Дагестан и Чеченской Республики по вопросу организации взаимодействия по фиксации границ соседних субъектов. Дагестанскую комиссию возглавил спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, а председатель парламента ЧР Магомед Даудов – комиссию с чеченской стороны. Стихийные митинги происходили на границах республик, куда неизменно ездил Магомед Даудов. Но такого обострения, как в Ингушетии, не произошло. Выступая перед недовольными на одном из стихийных митингов, Магомед Даудов сказал, что чеченцы хотят только те земли, которые принадлежали предкам чеченцев:

«Уважаемые братья, никогда в жизни не жил в доме дагестанца. Хотя мы все прекрасно знаем, что некоторые дагестанцы... не некоторые, а большинство, до сегодняшнего дня живут в домах, которые построили мои деды и прадеды. В Ауховском районе живут дагестанцы в домах, которые мы построили. Когда начинают, «ууу, там чеченцы захватили, там чеченцы хотят землю»... и так далее. Чеченцы чужого ничего не хотят».

Активных боевиков нет, но есть пособники

В марте в Росгвардии заявили, что активных боевиков в Дагестане не осталось, но сохранилась большая база поддержки. Об этом сообщил журналистам начальник регионального управления Росгвардии Магомед Баачилов.

«У нас в Дагестане не осталось ни одного активного бандита, они уничтожены, но при этом осталась большая пособническая база. Более 1300 человек из Дагестана продолжают участвовать в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, и когда эта масса сюда вернется, большая проблема будет у Северокавказского федерального округа», – рассказал Баачилов.

Он отметил, что все большее опасение вызывает выезд из региона жительниц республики в Сирию для участия в боевых действиях.

«Устрашает то, что в последнее время в Сирию уезжают молодые девушки. Не с мужьями, а для участия в боевых действиях», – сказал Баачилов.

Один со своей бедой

Прошло три с половиной года после резонансного убийства дагестанскими силовиками двух братьев-пастухов – Наби и Гасангусейна Гасангусейновых в Гоор-Хиндах. В течение 2019 года отец убитых Муртазали Гасангусейнов регулярно выходил на одиночные пикеты с требованием наказать виновных в гибели его сыновей. Но дагестанские власти и общественность привыкли к стоящему в любую погоду мужчине с фотографиями сыновей. Очень часто полицейские препятствовали ему, забирали в участок, штрафовали, но он неизменно возвращался на то же место и продолжал требовать справедливости. Наконец, о деле доложили президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Вопрос взят им под контроль, но следствие не продвинулось ни на шаг.

За все это время Гасангусейнову и его адвокату удалось только освободиться от обвинения в причастности убитых к незаконным вооруженным формированиям. Добиться возбуждения уголовного дела по факту убийства удалось только спустя более года. Но в деле до сих пор нет подозреваемых.

В конце января 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев наконец прокомментировал дело Гасангусейновых. В интервью изданию «Новое дело» он заявил, что братья Гасангусейновы погибли не в результате умышленного убийства, а по трагической случайности:

«Не было там умышленного убийства, потому что они их не знали, не было никакой неприязни, никакой причинной связи. Да, произошла трагическая случайность, погибли дети. Но кто эти мальчишки-собровцы? Кто они? Тоже дети же, оказавшиеся в очень сложной ситуации. Уверен, они искренне не понимали, что это пастухи. А может, не пастухи? Ночь, горы, нервы на пределе. И началось...» – сказал глава Дагестана.

Муртазали Гасангусейнов, больше года добивавшийся аудиенции у Васильева, возмутился заявлением высокопоставленного чиновника. Журналистам он рассказал, что в день убийства участковый Шамиль Гамзатов ходил на пастбище к его сыновьям, провел с ними весь день и уточнял у его сыновей Наби и Гасангусейна время возвращения в село. «Если это тоже случайность, почему же сразу после убийства моих сыновей Гамзатов не появлялся на работе шесть месяцев?» – восклицал отец.

Джамбулат Гасанов, представитель потерпевших, указал на неуместность утверждения Васильева о том, что «есть группа людей, которая, по словам главы Дагестана, развивает эту ситуацию, чтобы на этом повысить свой авторитет и получить финансирование из определенных источников».

17-летнего Наби и 19-летнего Гасангусейна убили в ходе так называемой спецоперации в августе 2016 года близ села Гоор-Хиндах Шамильского района. Силовики пытались выдать молодых людей за боевиков, но родные и соседи Гасангусейновых сразу же публично отвергли версию силовиков и указали на нестыковки в деле. На теле одного из братьев они насчитали восемь-девять пулевых отверстий, на теле другого – больше десяти. При этом на военных куртках, в которых нашли юношей, почему-то было только по одному отверстию.

Статус дагестанских ополченцев 1999 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дает им право на получение ежемесячных выплат и материальных льгот.

К ветеранам боевых действий теперь приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций. Изначально в парламенте обсуждали предоставление этой группе лиц только нематериальных льгот, но во втором чтении в Госдуме закон дополнили положениями о материальных льготах.

Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. В эфире ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

Позже, 12 сентября Путин посетил республику, где отмечали годовщину событий 20-летней давности – вторжение группы боевиков во главе с Шамилем Басаевым. В Ботлихе он пообщался с участниками ополчения в период августа-сентября 1999 года.

Чеченская Республика

21 июня вышел на свободу глава грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. В «Мемориале» считают дело коллеги сфабрикованным и с самого начала ареста Титиева заявляли, что власти Чеченской Республики таким образом пытались избавиться от правозащитников в республике.

После освобождения Титиев заявил, что правозащитную деятельность никогда не оставлял и делать этого в дальнейшем не собирается. В то же время правозащитник сомневался, что представительство «Мемориала» будет работать в Чеченской Республике. Журналистам бывший заключенный рассказал, что большинство из сидевших в аргунской колонии отбывали наказание по статьям о хранении или сбыте наркотиков. «Я увидел другую Чечню по ту сторону решетки. Она совсем другая», – сказал он.

Впрочем, никто в колонии не верил в обвинения в хранении наркотиков. 61-летний Титиев выразил надежду на перемены в Чечне, но понимает, что при существующей власти в Кремле они невозможны.

«Все решает президент России. Но он пока спит, безмолвствует, ему все равно, что здесь происходит», – сказал правозащитник.

Самая большая мечеть Европы открылась в Шали

23 августа открыли самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова, отца главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в городе Шали. Мечеть строилась около семи лет и названа в честь пророка Мохаммеда. «Мы с вами стали участниками эпохального события – открытия благословенного дома Всевышнего Аллаха, исключительно уникальной по своему образцу и величественной по размерам и красоте мечети. Мечеть названа именем пророка Мохаммеда», – отметил на открытии глава Чечни. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве мечети:

«Мы будем строить мечети, медресе, школы, спортзалы. Мы будем создавать условия, чтобы мы все жили мирно, дружно со всеми народами, со всеми религиями».

Возвращение детей из Сирии и Ирака

Весь год из Ирака и Сирии возвращали детей из тюрем и лагерей для джихадистов-иностранцев. В основном в Россию удалось вернуть детей, чьи отцы погибли в ходе боевых действий, а матери остались на территории Ирака или Сирии и предстали перед судом в этих странах. Большинство из них приговорены к длительным тюремным срокам по обвинениям в незаконном пересечении иракской границы, пособничестве терроризму, а некоторые – за совершение террористических действий в рядах «Исламского государства» к пожизненному заключению. Их дети могут находиться с ними в тюрьме лишь до трех лет, потом их распределяют по детским домам и приютам страны.

24 июня 2019 года на родину были возвращены пятеро сирот из Сирии, а 7 сентября оттуда удалось вывезти еще четверых несовершеннолетних.

По словам детского омбудсмена Кузнецовой, все эти дети были устроены в семьи к родственникам, в основном в Чечню и Дагестан, а также в другие регионы РФ. Всего в Россию возвращены 122 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет из Ирака и восемь детей из Сирии.

Хотели ли матери отдавать детей, чтобы их увезли в Россию? По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в основном хотели:

«Какие-то мамы отдавали сразу. Кто-то понимал и решался на этот шаг сразу. Но некоторые не сразу к этому пришли, и потребовалось время. Поэтому ребятишки не выехали в первый вылет».

Границу Сирии и Турции патрулирует чеченский батальон

В течение года несколько раз прошла ротация двух чеченских батальонов военной полиции в Сирии численностью 300 военнослужащих. Детали их службы не оглашаются. По всей вероятности, речь идет о задачах по патрулированию сирийско-турецкой границы, о котором договорились в октябре президенты России и Турции на встрече в Сочи. Согласно договоренностям, в ту часть 30-километровой зоны у границы, которая еще не находится под контролем Турции, будут введены подразделения российской военной полиции и пограничники сирийских правительственных войск. Курдские же вооруженные отряды, против которых Турция ранее начала операцию, должны быть оттуда выведены.

Масштабная борьба с колдунами в Чечне

С сентября прошлого года в Чеченской Республике усилилась «охота» на колдунов, ясновидящих и тех, кто к ним ходит. По телевидению регулярно показывали тех, кто оказывал магические услуги, и тех, кто оплачивал эти услуги, на камеру показывали фотографии, отнятые у обеих сторон.

Адам Эльжуркаев, главный врач центра исламской медицины лично распекал их всех:

«Вот эти люди, которых вы здесь видите, ходят к колдунам, к тем, кто занимается обманом, связаны с джиннами, продали душу и тело дьяволу, отвернувшись от Всевышнего, религии ислама и людей, ходят к сомнительным личностям. Эти люди из них».

Не быть дороге в Грузию из Чечни

Неоднократно поднимался вопрос о строительстве дороги, соединяющей Грузию и Чеченскую Республику. Глава Чеченской Республики видит в ней большие перспективы.

«Ну да, близко все, горы, и через горы в Грузию. В экономическом плане, если открыть дорогу, это Турция, дальше, дальше, дальше... для нас очень выгодно это. Полчаса-час, и сразу в Грузии».

Также Кадыров выступал за строительство магистрали, соединяющей Чеченскую Республику с Краснодаром и Черноморским побережьем, предлагал построить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного и связать ее с уже существующей магистралью Москва-Адлер.

Далеко идущих планов развития Чеченской Республики и планов по ее соединению с другими субъектами Российской Федерации у Кремля нет. Хотя обещания даются. На большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос чеченского журналиста, подтвердил это. Такие инвестиции не предполагаются, и в ближайших планах этого нет, заявил Путин:

«На юге России, в том числе, то, что касается Чеченской Республики, – это несколько проектов развития инфраструктуры. Они у нас все в работе, все изучаются. Что-то из них в более продвинутом состоянии находится, что-то – нет, не хотел бы даже в эти детали вникать. Но я знаю об этих планах. Мы совсем недавно обсуждали это в правительстве, различные варианты, связывающие Чеченскую Республику с Краснодаром и с Черноморским побережьем. Это просто в свое время надо будет делать. Сейчас пока нет конкретных просчитанных планов. Хотя это целесообразно, я это не скрываю. Что касается Грузии, да, действительно есть проблема с Грузией. Особенно в зимний период, когда снегом там все заваливает. Конечно, мы об этом знаем. Это хорошая идея. Пока она в практичных планах Министерства транспорта отсутствует. Хотя, повторюсь, эта идея известна. В принципе, целесообразность ее реализации, безусловно, существует».

Кто убил Зелимхана Хангошвили?

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, проживавший в последние годы в Германии под именем Торнике Кавтарашвили и убитый 23 августа в Берлине, спровоцировал дипломатическую войну между Россией и ФРГ. На высылку двух сотрудников российского посольства Москва ответила зеркально – двум немецким дипломатам было предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение семи дней.

Решение об ответной высылке немецких дипломатов было оглашено российским президентом на «нормандском саммите» в Париже. Отвечая на вопрос о Хангошвили, Путин очень жестко высказался как в адрес убитого, так и в адрес властей Германии, нисколько не стесняясь того, что за одним столом с ним сидела канцлер ФРГ Ангела Меркель:

«Вы сказали об убийстве грузина – это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. И это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске, причем очень жестокий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может произойти все что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректным является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения. Вы спросили об ответных мерах. Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших – вот и все. Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания».

Слова Путина предсказуемо не нашли взаимопонимания в Берлине. Глава МИД Германии Хайко Маас в категорической форме опроверг версию российского лидера относительно попыток Москвы добиться экстрадиции Хангошвили. Чуть позже на большой пресс-конференции в Москве 19 декабря вопрос по поводу Хангошвили Путину задал уже Кристиан Эш, глава московского офиса журнала «Шпигель».

«Вопрос, который волнует и раздражает Германию, вопрос убийства гражданина Грузии чеченской национальности Зелимхана Хангошвили». Он указал на прямые противоречия между информацией из Москвы и Берлина:

«Во-первых, что касается убийства: немецкая сторона утверждает, что она не получала должной информации из России. Оказывается, что этот человек сидел в тюрьме в России, идентичен с тем человеком, который сидел в тюрьме. Так что данные по этому человеку должны быть (у российской стороны)».

Второй вопрос касался убитого (Зелимхана Хангошвили). «В Париже, после нормандской встречи на пресс-конференции вы сказали, что российская сторона многократно, неоднократно ставила вопрос о выдаче этого человека. Немецкое Министерство иностранных дел недавно еще раз подтвердило, что не было никаких запросов с российской стороны ни через МВД, ни через другие каналы. Так кто же прав, он или вы?» – спросил Кристиан Эш.

Не моргнув глазом, Путин опроверг сказанное при Меркель и ушел от прямого ответа:

«И он, и я. Потому что такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Официального запроса через прокуратуру, действительно, не было. Наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали, по сути, отрицательные ответы. Я еще раз напомню то, что сказал в Париже. Это абсолютно кровавый был убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Вдумайтесь в эту цифру – 98 человек! Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют общенациональный траур. Он участвовал в организации взрывов в московском метро. И это не весь перечень его злодеяний. И мы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне спецслужб. Это действительно так. Значит, что касается сотрудничества... На мой взгляд, главное, что мы должны понимать в этой сфере, – это то, что сотрудничество должно быть полновесным, и это должна быть дорога с двусторонним движением, в обе стороны. Понимаете, сейчас в Сирии мы наблюдаем, что происходит в лагерях и в тюрьмах, в которых сидят боевики ИГИЛ. Выходцев из Средней Азии там больше всего, среди иностранцев на втором месте Россия. Но там немало и выходцев из Западной Европы, в том числе из Франции, из ФРГ. Мы видим, что такие люди, о котором вы сейчас сказали, – террористы, убийцы. (Они) свободно разгуливают по европейским столицам. Его же, насколько мне известно, убили прямо в центре Берлина. Вот такой человек гуляет свободно по одной из европейских столиц. А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы так же им дадите свободно гулять по своим городам? Для того чтобы этого не было, нужно наладить совместную, взаимную, высокоэффективную работу. Вот к этому-то мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть, но уровень и характер ее недостаточны».

Ингушетия

Ингушетия решила не отставать от интенсивного строительства мечетей Чеченской Республики и начала строить большую мечеть в столице республики Магасе. Ее назвали «Сердце Кавказа». У мечети будет четыре минарета, парковая зона, в цокольном этаже которой будет размещаться музей исламской культуры.

Евкуров ушел в отставку

24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку после 12 лет руководства регионом, несмотря на то, в декабре 2018 в ходе пресс-конференции заявлял, что «не намерен в ближайшее время покидать пост главы региона под давлением оппозиции».

«Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий», – сказал Юнус-Бек Евкуров в своем обращении на местном телевидении, выразив надежду, что его решение поддержит руководство страны. Он подчеркнул, что «наблюдает отсутствие единства ингушского народа, и назвал это одной из основных проблем республики».

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона наделен полномочиями президента республики сроком на пять лет. 8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок. 9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.

27 июля полпред президента в Северокавказском Федеральном округе Александр Матовников представил властям и общественности Ингушетии врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, а Народное собрание Ингушетии 8 сентября утвердило его новым главой республики. Кандидатуру Калиматова внес 26 августа на рассмотрение парламента президент России Владимир Путин.

Уходу Евкурова предшествовали митинги в Ингушетии весной прошлого года. На митингах против принятия закона о референдуме и о пересмотре земельного соглашения с Чечней глава Ингушетии подвергся острой критике. Протестовавшие потребовали от Евкурова уйти в отставку, а вопрос о границе с Чечней вынести на всенародный референдум. Под давлением общественности Евкуров отозвал свой законопроект на доработку, но оппозиция посчитала, что поправки будут приняты. Несмотря на протесты, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между регионами.

Директор Центра анализа и профилактики конфликтов Екатерина Сокирянская считает, что официально вопрос об определении границ закрыт:

«Вопрос границ решен, он закрыт де-юре. Закон вступил в силу, насколько я понимаю. Обжалование ингушской стороны не привело ни к каким результатам. Поэтому де-юре эта тема закрыта. В Ингушетии есть разные мнения на эту тему. Президент Ингушетии, бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров, подписал это соглашение, и часть ингушей поддерживает его позицию, а другая часть, значительная часть, не согласна с этим решением, и они по-прежнему считает его ущемляющим интересы Ингушетии, несправедливым. Они не смирились с этим решением, но, скорее всего, в данной ситуации ничего делать не могут и просто будут ждать какого-то момента».

В декабре были объявлены первые приговоры и продлены аресты лидерам ингушской оппозиции еще на три месяца – таковы промежуточные итоги уголовного дела, возбужденного по факту столкновения ингушских активистов с полицейскими при попытке разгона митинга в Магасе в марте этого года. Уже сейчас можно предположить, что никто из задержанных по этому делу не может рассчитывать на оправдательный приговор. За последние две недели были продлены сроки содержания под стражей пятерым лидерам ингушского протестного движения, которые обвиняются в организации насилия против представителей власти.

10 декабря Ессентукский городской суд оставил под арестом до 11 марта 2020 года Зарифу Саутиеву, 18 декабря до 25 марта арест продлили председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову, а 20 декабря аналогичные решения в том же суде вынесли для Исмаила Нальгиева и Бараха Чемурзиева.

Подписанное 26 сентября 2018 году соглашение о границе между Чечней и Ингушетией до сих пор вызывает споры в обществе, и Рамзан Кадыров жестко прокомментировал вопрос земельного размежевания с Ингушетией.

«Если бы мы не относились к ингушскому народу по-братски, мы забрали бы свои населенные пункты, села, семь сел, которые господин Дудаев (президент Ичкерии – ред.) передал Аушеву (экс-президент Ингушетии – ред.) временно. Если они будут заигрываться, мы заберем свои села обратно. У нас есть юридические права на это», – заявил Кадыров.

Брат за брата

2 ноября в Москве был убит начальник Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Вместе с ним был убит и его брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. Как ожидается, пост начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии займет его брат Ислам Эльджаркиев, младший брат убитого. Кандидатура Ислама Эльджаркиева рассматривается на должность начальника ЦПЭ. Назначение должно состояться в ближайшее время. Пока идет процедура согласования его кандидатуры в МВД. Официальных комментариев по поводу назначения пока нет.

Украина передала киллера России

В рамках масштабного обмена экс-беркутовцев, обвиняемых в причастности к массовым расстрелам на Майдане, Украина передала России Артура Денисултанова (он же Артур Курмакаев, Кринари и «Динго»), который обвинялся в покушении на Адама Осмаева, командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева, воюющего против пророссийских сепаратистов на востоке страны. Об этом вечером 29 декабря сообщили украинские СМИ, в частности, со ссылкой на экс-депутата Игоря Мосийчука.

«26 декабря Подольским судом столицы из-под стражи был освобожден личный киллер Рамзана Кадырова – Артур Кринари «Динго», которого украинские правоохранители обоснованно подозревают в покушениях на убийство Амина Окуева и Адама Осмаева», – написал Мосийчук в Facebook.

Ранее Украина отказывалась включать в список на обмен с Россией киллера Артура Денисултанова, об этом сообщал его адвокат Алексей Дрюк. По его словам, обвиняемый давно дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках террористов ДНР. Отмечается, что с Денисултанова сняли обвинения за три дня до обмена. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда.