«Главное, чтобы не пролилась кровь»

За событиями в Абхазии следят и в Южной Осетии. Сегодня президент республики Анатолий Бибилов назвал их тревожными и призвал стороны не допустить кровопролития.

Президент Южной Осетии Анатолия Бибилова откликнулся специальным заявлениям на политический кризис в Абхазии, в котором говорится:

«Мы всегда вместе радуемся общим победам и вместе скорбим в тяжелые дни утрат и трагедий. И народ Южной Осетии, и народ Абхазии прошли один тяжелый и опаленный войной путь к независимости и свободе. Путь, который был полон потерь и испытаний. Именно поэтому мы с грустью воспринимаем негативные новости из Абхазии».

Югоосетинский президент призвал стороны сесть за стол переговоров и особо отметил, что «все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки закона и Конституции»:

«Конфликт, который, я уверен, можно уладить, будет решен, главное, чтобы в пылу противоборства не пролилась кровь, ведь ничего не может быть важнее жизни человека», – говорится в заявлении главы государства, распространенном в пятницу в СМИ.

По словам лидера «Народной партии» Александра Плиева, ситуация в Абхазии сегодня обсуждалась и в стенах югоосетинского парламента. Депутаты пристально следят за абхазским кризисом, сказал он в беседе с «Эхом Кавказа». «Единственное, чего мы им желаем, чтобы он побыстрее закончился», – отметил он:

«События в Абхазии я расцениваю как один из политических процессов. Да, к сожалению, возник там определенный кризис власти и общества. Но я думаю, что это дело абхазского народа, и желаю единственное абхазскому народу – чтобы они из этого кризиса без кровопролития вышли и в Абхазии вновь воцарились мир и спокойствие. Никто не имеет права вмешиваться в дела абхазского народа, Абхазии как состоявшегося государства. Я думаю, что только абхазский народ и по Конституции, и по всем международным нормам – только он имеет право выбирать свою судьбу».

Лидер «Единства народа» Владимир Келехсаев, который в составе добровольцев воевал за независимость Абхазии в 1993 году, сказал «Эху Кавказа», что надеется на мирный исход политического кризиса:

«Все, что происходит в Абхазии, на самом деле очень неприятно, потому что в те тяжелые дни, когда грузинские формирования напали на Абхазию, то и мы, ребята из Южной Осетии, приехали помогать, мы тогда видели, как все объединились против общего врага. И сегодня вот те моменты, которые происходят в Абхазии, конечно, очень недоброжелательны. Конечно, я хочу, чтобы это все утряслось мирным путем. Вот эти противостояния ни к чему хорошему не приведут. Никто не имеет права туда вмешиваться. Просто мы хотим, чтобы они сами, внутри, это поняли, что вот эти перевороты, противостояния ничего хорошего для абхазского народа не принесут. Желаем, чтобы они все это решили мирным путем».

Лидер партии «Ныхас» Давид Санакоев отметил, что в Цхинвале сопереживают абхазскому народу и уверены в его мудрости:

«Мы следим за ситуацией в Абхазии и, несомненно, сопереживаем абхазскому народу. Мы уверены, что они найдут в себе мужество и мудрость не выйти из рамок правового поля, что никто не пострадает в этих событиях. Мудрость народа должна сыграть роль, народа, который столько времени строит свое государство, при этом делает это выдержанно, не выходя за рамки международного права и законов Абхазии. Поэтому мы уверены, что все останется в этом же русле».

По словам Санакоева, они находятся на постоянной связи с послом Южной Осетии в Абхазии Олегом Боциевым, который владеет всей полнотой информации на месте.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия