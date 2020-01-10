События в Сухуми – загадка для Тбилиси

Грузинские политики и эксперты сегодня комментировали процессы, протекающие в самопровозглашенной республике Абхазия.

Грузинские аналитики, которые пристально наблюдают за событиями в самопровозглашенной республике Абхазия, отмечали сегодня, что комментарии грузинских властей носят настолько невнятный характер, что кроме как отсутствием у них четкой стратегии по отношению к Абхазии это и не объяснишь. Вот комментарий госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили:

«Эти события могут оказать влияние на процесс мирного урегулирования. Однако на этом этапе наш главнейший интерес состоит в том, чтобы не допустить рисков в сфере безопасности граждан и соблюдения прав человека».

В том же духе высказался и вице-спикер парламента Гия Вольский:

«Ни одна из противоборствующих сторон (в Абхазии) не находится в рамках правового поля. Просто одна группа высказала свое недовольство другой группе по поводу подтасовки выборов. Люди, проживающие на территории Абхазии, должны иметь право на свободу развития, но этого нет. Такой тяжелой обстановки в Абхазии не было на протяжении всего периода оккупации».

Политолог Торнике Шарашенидзе считает показательной реакцию властей на происходящие в Сухуми события:

«Официальный Тбилиси не работает в абхазском направлении, но если даже работает, то получается не очень. Поэтому, если не изменится подход, какое для нас имеет значение, кто там будет у руля?»

Что касается текущих событий в Сухуми, то у Торнике Шарашенидзе своя точка зрения:

«Вопрос сейчас в том, что Хаджимба попросту надоел большинству абхазов. Армия тоже не готова его защищать, и весь политический спектр тоже против президента, как и большинство населения. Что будет завтра или послезавтра, не так важно для абхазов, они хотят немедленной смены Хаджимба».

Политолог Паата Закареишвили тоже говорит о несбалансированной политике Тбилиси по отношению к Абхазии. И хотя нынешний виток напряженности оказался неожиданным для Грузии, она, как и прежде, будет с опозданием реагировать на происходящие в Абхазии события, считает эксперт:

«У Грузии нет никакой концепции в отношении Абхазии, поэтому, как бы там не менялся политический ландшафт, наши власти не будут иметь представления о текущих политических процессах и не станут пробовать выйти на контакт с местными политиками. Как известно, в Грузии сейчас наблюдается политический кризис, на носу выборы, поэтому сложно предположить, что Грузия начнет новую политику в отношении Абхазии. Думаю, постепенно ситуация в Абхазии стабилизируется, произойдет смена власти, и у них появятся новые возможности к возобновлению переговорного процесса. Будет ли готова грузинская сторона к таким форматам, лично я очень сомневаюсь».

Обширный брифинг происходящим в Абхазии процессам посвятил сегодня и председатель Верховного совета Абхазской автономной республики в изгнании Джемал Гамахария. По мнению политика, смена власти в Абхазии ничего не изменит для Грузии:

«Текущие процессы демонстрируют, что абхазское общество остается заложником в руках криминальных сил. Это подтверждает появление во главе оппозиции Аслана Бжания, который опирается на поддержку лидера криминального мира. Однако остается надежда, что происходящее все же ускорит переоценку ценностей и смену настроений в абхазском обществе».

В то же время Гамахария уверен, что любой новый де-факто президент Абхазии попадет под жесткий прессинг России, которая по-прежнему остается единственной эффективной силой, контролирующей политическую жизнь в непризнанной республике.