«Чего они ждут?»

В социальных сетях и в грузинской прессе получил большой резонанс сегодняшний пост гражданской активистки Тамары Меаракишвили, опубликованный в Facebook, в котором она упрекнула официальный Тбилиси в безразличии к проблемам ленингорцев. По ее словам, общественный отклик превзошел ее ожидания.

2 декабря прошлого года Совбез Южной Осетии, исходя из сложной гуманитарной ситуации, складывающейся в Ленингорском районе, принял некоторые послабления в режиме закрытой границы с Грузией, который действует с 4 сентября прошлого года.

Пенсионерам, у которых нет иных источников существования, кроме грузинских пенсий, разрешили один раз в два месяца выезжать в Грузию, чтобы получать свое денежное обеспечение. Кроме того, по решению Совбеза, в районе создана медицинская комиссия, которая выдает местным больным (не только экстренным) разрешение на выезд для прохождения планового лечение в Тбилиси. В этом крайне нуждаются здешние онкобольные, диабетики, сердечники, люди, которые проходят послеоперационную терапию.

Все эти решения Совбеза подтвердил лично президент Бибилов на встрече с ленингорцами 27 декабря в районном Доме культуры. Там же он поторопил главу района Виталия Мамитова, чтобы тот не затягивал с выполнением принятых решений.

После публикации решения Совета безопасности прошло более месяца, говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили, но оно так и осталось на бумаге – для его выполнения до сих пор ничего не предпринято:

«Первый рабочий день после Нового года у нас был 8 января. Сегодня уже 13 января, но до сих пор ни глава района, ни два его зама не появились на своих рабочих местах в районной администрации. Скажите, как нам жить, на что нам надеяться с такими начальниками? К примеру, мой дядя нуждается в химиотерапии. Даже если его запишут в список на выезд, он все равно не сможет поехать на лечение, потому что срок действия его пропуска истек, а новый, как и многим другим, ему не выдают. Я каждый день вижу, как одинокие старики идут из пекарен с одной буханкой хлеба, которую вот уже несколько месяцев они берут в долг. В последний раз они получили пенсии за август, по ним видно, что они плохо питаются. Никто не занимается пенсионерами, никто не занимается режимом пропуска на «Раздахане»... Чего они ждут?»

Сегодня утром Тамара Меаракишвили опубликовала на своей странице в Facebook пост на грузинском языке, в котором описала тяжелую гуманитарную ситуацию, складывающуюся в районе из-за закрытия пункта пропуска «Раздахан», и упрекнула грузинские власти в бездействии, в равнодушии к людям:

«Я написала, что грузинские власти вводят в заблуждение общественность, когда утверждают, будто использовали уже все международные форматы, будто каждый день работают над открытием дороги. Я думаю, что это ложь, потому что в Праге в формате Карасин-Абашидзе нашу проблему не обсуждали, говорили только о Важе Гаприндашвили. В Женеве только на последнем раунде в декабре рассматривали наше положение. Я написала, что если власти Грузии действительно беспокоит наше положение, то они должны или договариваться с Цхинвалом об открытии дороги, или подавать на Россию в международный суд, как это уже давно рекомендуют юристы».

По мнению Тамары, проблема ленингорцев явно замалчивается грузинскими властями, в первую очередь, чтобы скрыть истинные причины этого кризиса.

Под постом в комментариях активистка разместила публикации, в которых говорится о том, что проблемы начались после того, как грузинские власти установили полицейский пост над югоосетинским селением Цнелис. Чтобы привлечь к вопросу как можно больше внимания, Меаракишвили включила в рассылку грузинских журналистов, правозащитников, политиков. В результате резонанс превзошел все ее ожидания. Сегодня около двух десятков грузинских СМИ, в том числе и телекомпании, в той или иной форме отметили ее пост: его комментировали политики, представители экспертного сообщества и просто неравнодушные пользователи:

«Статус привлек внимание. Как рассказывали мне журналисты, к ним звонили политики и эксперты, предлагали обсудить эту тему. Официальные структуры отреагировали дежурными заявлениями. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что они работают над этой проблемой, но в условиях, когда еще нет деоккупации, это не получается.

Министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили пообещала поставить этот вопрос на обсуждение в формате МПРИ и в Женеве.

Представители грузинской общественности задают вопросы: «Какое стратегическое значение имеет этот пост в лесу, если ради него готовы жертвовать жизнями людей?»

Грузинский политик Паата Закареишвили прямо сказал, что никакого смысла в этой цнелисской акции не видит, и, если он ошибается, пусть ему объяснят, в чем. Досталось от Закарешвили и президенту Бибилову. Он сказал, что так поступают только террористы: берут заложников, чтобы противная сторона выполнила их требования».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия