«Кавказский меловой круг» для ахалгорцев

Покончить с гуманитарным кризисом и открыть пропускные пункты на разделительной линии призвала сегодня де-факто власти Южной Осетии и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд. Сегодня же представители полиции Шида Картли заявили, что на отрезке Чорчана-Цнелиси с югоосетинской стороны работы по установлению так называемой границы не ведутся. Тем временем гуманитарный кризис в неподконтрольном грузинским властям районе Ахалгори усугубляется. Цхинвали взамен на открытие пропускных пунктов требует демонтаж полицейского поста в Чорчана. Тбилиси заявляет, что пост находится в глубине подконтрольной ему территории и возведен в целях безопасности.

Тысяча пятьсот человек в Ахалгори остаются заложниками жесткой позиции Цхинвали, там гуманитарный кризис усугубляется. Последние месяцы об этом почти каждый день говорят представители грузинских властей. Отмечая, что страдают пожилые люди, онкобольные, что там нет медикаментов и жителям Ахалгори не оказывается соответствующая медицинская помощь, что люди страдают, гибнут, сегодня говорил глава Ахалгорского района в изгнании Нугзар Тиникашвили. За усугубление гуманитарного кризиса он всю ответственность возлагает на российские и югоосетинские власти.

Де-факто власти Южной Осетии разрешение кризиса видят лишь в согласии грузинской стороны убрать возведенный в августе прошлого года полицейский пост у села Чорчана, что граничит с подконтрольным югоосетинским властям селом Цнелиси. Тем самым, как считает президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, будет обеспечена безопасность жителей осетинского села Цнелиси. Но такой выход из кризиса не устраивает Тбилиси, и эту позицию поддерживает Нугзар Тиникашвили:

«Со стороны оккупантов и сепаратистов выдвигается категорическое требование о демонтаже поста в Чорчане. (Отказ от демонтажа) считаю стратегически важным решением грузинских властей, и оно не должно измениться. Потому что, если так продолжится, не исключено, что условную границу и колючие ограждения выведут на центральную магистраль».

Опасения в том, что российские пограничники и югоосетинские силовики выдвигаются вглубь контролируемых грузинскими властями территорий, сегодня развеял замдиректора департамента полиции Шида Картли Коба Церцвадзе:

«Работы по незаконной бордеризации не ведутся. Что касается сел Чорчана и Цагвлиси – эти села расположены вблизи оккупационной линии. Безопасность, мирное проживание и свободное передвижение жителей этих сел полностью обеспечивается МВД».

Это как-то не увязывается со вчерашним заявлением СГБ Грузии. 14 января ведомство заявило, что на отрезке Чорчана в лесу у разделительной линии идет незаконная бордеризация.

Все эти заявления подталкивают регионального корреспондента грузинской службы Радио Свобода Гогу Апциаури к предположению, что у грузинских властей нет четкого представления, как разрешить кризис, который длится уже пять месяцев, и они поэтому предпочитают умалчивать:

«Видимо, эти работы велись все это время, но грузинская сторона об этом ничего не говорила. СГБ заявила о возобновлении незаконной бордеризации 14 января, после того как подтверждающие материалы распространили активисты антиоккупационного движения. На их фотографиях и видеокадрах видно, что эта так называемая граница проведена на достаточно большом отрезке, это и заставляет предположить, что процесс идет давно. Проведена абсолютно новая дорога из Цнелиси в лес Чорчана, установлены два так называемых пограничных блокпоста, на них возведены югоосетинские флаги. И это в ответ на то, что в августе прошлого года грузинская полиция соорудила пост».

После августа прошлого года, продолжает Гога Апциаури, грузинские власти не допускают журналистов к этому месту. В конце августа грузинская сторона в ответ на острую реакцию и ультиматум Цхинвали пригласила журналистов и дипломатов на полицейский пост Чорчана, чтобы убедить их в том, что пост находится в глубине контролируемой грузинскими властями территории и сооружен исключительно в целях безопасности.

В грузинском обществе пока не очень поддерживают попытку нескольких гражданских активистов обсудить вопрос, что произойдет, если грузинская сторона уберет полицейский пост.

Такое решение принять грузинским властям будет очень трудно, считает Зураб Бендианишвили – конфликтолог, глава Коалиции за права беженцев. Он убежден, что в этом случае Москва и Цхинвали расценят этот поступок как факт покорения Тбилиси:

«Самым страшным, ужасным фактом для меня является то, что человек и его права – самая маленькая ценность в тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Этих людей ограничили не только в праве на свободу передвижения или ущемили в других правах. Ориентир взят на их полное моральное уничтожение. И поэтому Тбилиси либо должен защитить их права, либо поступиться грузинской государственностью. Вот так поставила вопрос Россия, которая старается проглотить Грузию, Кавказ и восстановить контроль над постсоветским пространством».

По мнению Бендианишвили, нужно не переставая искать пути выхода, и в этих поисках разрешения кризиса он видит опору в содействии западных партнеров. И они в свою очередь стараются разрешить проблему.

О необходимости открытия пропускных пунктов сегодня вновь говорила и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд. Она проговорила это на грузинском языке, когда открывала школу, отремонтированную правительством США в селе Квеши у разделительной линии:

«Мы вновь призываем де-факто власти открыть пропускные пункты на административно-пограничной линии и дать местному населению возможность свободного передвижения, получения медицинской помощи, возможность жить без страха».

И хотя представители де-факто властей понимают грузинский язык, пока, видимо, придерживаются языка ультиматума.