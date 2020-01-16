Тбилиси слушает сухумскую революцию

В парламенте Грузии заслушали доклад представителя Службы госбезопасности о ситуации в самопровозглашенной республике Абхазия. Объединенное заседание комитета по внешним связям и временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и деоккупации прошло за закрытыми дверями. Но реакция представителей грузинских властей на заявление оппозиционного абхазского политика Аслана Бжания в поддержку диалога Сухуми и Тбилиси известна.

Это то, что Тбилиси давно предлагает Сухуми, следует из комментария госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили по поводу заявления абхазского политика Аслана Бжания. Претендующий на пост президента де-факто республики заявил, что рассчитывает на восстановление доверия и экономических связей между Тбилиси и Сухуми. «В каком формате, в какой форме будет диалог, не имеет значения», сказал Бжания «ИнтерпрессНьюс».

Почти то же самое говорится, сказала Кетеван Цихелашвили, и в мирной инициативе грузинских властей под названием «Шаг к лучшему будущему». Главное не форма, согласилась госминистр, а содержание:

«Формы диалога можно найти. Скажу более: это неписаная глава в нашей мирной инициативе. Мы не одно мнение рассматривали в этом направлении, в том числе, неформально с представителями абхазского общества. Если такое произойдет, это только можно поприветствовать, формы существуют разные, и встречи могут быть в любом месте, возможно, даже в Тбилиси или же в Сухуми. Главное содержание и готовность к работе в этом направлении».

Интересным посчитал мнение Бжания и замглавы СГБ Александр Ходжеванишвили:

«У нас есть женевский формат, в котором мы обсуждаем все наболевшие вопросы. И, конечно же, если инициативы Бжания будут поставлены в таком формате, мы, с нашей стороны, будем еще интенсивнее двигаться в этом направлении», – сказал представитель СГБ журналистам в парламенте, куда он пришел с докладом о ситуации в целом в Абхазии.

Его выслушали депутаты на объединенном заседании комитета по внешним связям и временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и деоккупации. Само заседание решили сделать закрытым, но перед этим глава комитета по внешним вопросам Ираклий Берая заявил:

«Для нас категорически неприемлемы и недопустимы незаконные вояжи российских чиновников в Абхазии. Эти визиты служат лишь усилению российских интересов».

Ираклий Берая призвал международные организации предпринять дополнительные усилия для снижения российского влияния в отколовшихся регионах Грузии и особенно для разрешения гуманитарного кризиса в Ахалгори.

Заседание длилось более трех часов. После его завершения депутаты заявили, что получили от представителя СГБ исчерпывающую информацию, но какую конкретно – не уточнили. Представители оппозиции не присутствовали на заседании. Причину объяснила депутат от «Нацдвижения» Саломе Самадашвили:

«Мы считаем, что, к сожалению, сегодня СГБ занята преследованием и политических оппонентов власти. Кроме того, – добавила она, – у грузинского государства сегодня нет никакого ресурса для того, чтобы повлиять на статус-кво на оккупированных территориях Абхазии».

Оппозиционеры вновь раскритиковали «Грузинскую мечту» за пассивность в урегулировании конфликтов. На критику ответил вице-спикер парламента, бывший заместитель госминистра по урегулированию конфликтов Гия Вольский:

«У нас был очень хороший формат переговоров при большой поддержке наших партнеров. Назывался он дорожной картой. В этом формате приезжала абхазская делегация в Тбилиси. И у нас были бы довольно позитивные шаги в этом направлении, если бы его не провалила власть Саакашвили».

Видимо, Гия Вольский имел в виду возобновление заседаний координационного совета в 2006 году, в рамках которого в Тбилиси прибыл тогдашний министр иностранных дел де-факто республики Сергей Шамба. Тогда он привез план, предложенный Сухуми, и назывался он «Ключ к будущему».

Дорожная карта, которую упомянул депутат Вольский, была разработан чуть позже, летом 2006 года группой представителей стран друзей генсека ООН. Вспоминать все прежние планы и карты сейчас считает несвоевременным конфликтолог, исполнительный директор Кавказского дома Вано Абрамашвили. Он советует грузинским властям акцентироваться на нынешней ситуации, в том числе и в части заявления Аслана Бжания, который, по словам Абрамашвили, и ранее выступал с такой позицией:

«Это заявление не содержит ничего фундаментально нового: известны красные линии абхазской стороны, и как абхазы в долгосрочной перспективе видят этот диалог. В конечном итоге между Грузией и Абхазией должны установиться равные добрососедские отношения. Тем не менее это заявление дает надежду на то, что, в случае победы Бжания, он не будет препятствовать уже существующим форматам и контактам, и это уже позитивный сигнал, и на это грузинская сторона должна сделать ответное позитивное заявление».

Но не такое, добавил конфликтолог, какое сегодня делали представители грузинской власти. Вано Абрамашвили убежден, что в президентской гонке Абхазии победит Аслан Бжания, и ему так же, как и предыдущим лидерам региона, придется считаться с мнением Москвы.