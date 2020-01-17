Кризис легитимности не разрешить переворотом

Неделя была насыщена любопытными событиями, связанными с государственным переворотом, результатом которого, напомню, стала отставка действующего президента Рауля Хаджимба. Чтобы не повторять то, о чем уже поведали широкой общественности СМИ и активные пользователи социальных сетей, остановлюсь лишь на том, что обсуждается в кулуарах и комитетах парламента и что видится мне сегодня наиболее важным.

После «благородного» решения депутатов «позволить» свергнутому президенту уйти в отставку, «народные избранники» принялись приводить в порядок выборное законодательство. Вернее – ту самую злополучную поправку, которую они внесли в закон перед выборами и которая стала поводом для кризиса и последующего переворота. Напомню, что депутаты парламента отказались дать Центризбиркому пояснения по поводу внесенной ими поправки, связанной с подсчетом голосов во втором туре выборов. С этим уже после выборов разбирался суд, который под давлением противников Хаджимба (я отказываюсь их называть оппозицией) признал 10 января выборы президента недействительными.

Теперь часть депутатов парламента настаивает на внесении в закон уточнений, которые, если бы были приняты вовремя, означали бы победу Хаджимба. Из всего этого следует, что вся кампания по признанию выборов недействительными изначально была смоделирована под свержение президента Рауля Хаджимба.

Но это просто констатация того, что политики пытаются подогнать закон под свои личные интересы, не имеющие ничего общего с интересами страны и общества.

А теперь давайте разбираться по существу. Есть же в наших законах что-то, что позволило двум сотням человек свергнуть президента без всякого сопротивления с его стороны. Я не про традиции, а про закон. И в нем, по всей вероятности, надо «ковырять не поправку», а смотреть на закон о выборах в целом. Где там собака зарыта? Она зарыта в антинародном духе закона, который позволяет признать выборы состоявшимися, если в них приняло участие «не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей».

Сейчас модно говорить о легитимности. Так вот это абсурд – игнорировать мнение 75% избирателей, которые не приняли участие в выборах. Получается, что мнения половины от четверти, которая все же пришла на выборы, достаточно для того, чтобы кандидат стал президентом или депутатом. Может ли президент, избранный 12,5% избирателей, считаться всенародно избранным? По закону – может. Вот в этом и кроется причина того, что 200 человек могут свергнуть главу государства.

На мой взгляд, этот закон надо менять. И не надо меня убеждать, что это общепринятая практика. У нас своя практика – 2004, 2014, 2020 годы. Это закон, в котором заложен механизм свержения главы государства.

Дальше – больше. Давайте через призму закона посмотрим на «народных избранников». Интересы какой части народа представляют депутаты парламента, если для их избрания оказалось достаточно голосов пятой части населения? Да, представьте себе, что 35 депутатов нынешнего парламента избрало 27% граждан страны, имеющих право на голосование, то есть за каждого депутата в отдельности проголосовало меньше 1% избирателей? Это их мы называем «народными избранниками»?

Вот, посмотрите: за идейного вдохновителя переворота, депутата парламента Аслана Бжания на выборах в парламент проголосовало 982 избирателя, а за его единомышленников Батала Табагуа и Дмитрия Дбар – соответственно, 927 и 1043 избирателя. А «герой нашего времени» Ахра Авидзба вообще не прошел в парламент, так как за него отдали голоса всего 233 человека из 5 392 избирателей округа.

Из всего сказанного следует, что наше выборное законодательство надо не «припудривать», внося в него ничего не значащие коррективы, а менять его антинародную суть. В выборах должны участвовать не 25% избирателей. Глава государства или депутат парламента должны быть наделены доверием хотя бы половины всех избирателей страны.

Избиратели не придут на выборы? Тогда это показатель непопулярности выдвинувшихся политиков в народе. Значит, не те люди выдвигаются. Значит, они не представляют народ и не пользуются его поддержкой. Значит, им не место во власти. Значит, они нелегитимны.

Я сомневаюсь, что у депутатов нынешнего парламента есть потенциал для столь важных проблем.

Поэтому я возвращаюсь к традиционному спасательному кругу. В абхазских народных сходах, на которых принимались значимые для страны решения, участвовали все дееспособные абхазы, и решение принималось практически единогласно.

Нет у нас сегодня президента, а парламент не представляет интересы народа Абхазии. Потому единственный способ изменить ситуацию – собрать народный сход. Мы должны решить, как избрать легитимного президента и легитимных депутатов. И как их потом защитить. Выбора у нас нет: если не соберемся на площади Свободы, Лыхненской или Моквской поляне всем народом, то будут торжествовать личные интересы агрессивного меньшинства, разлагающего основы существования нации и разрушающего страну.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия