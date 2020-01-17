– Что вы думаете об отставке Рауля Хаджимба?

Леонид: Хорошего мало, все это отрицательно влияет на ситуацию в Абхазии в любом варианте. Все вещи, которые надо было делать, надо все-таки цивилизованным путем делать. Я не считаю, что такие наскоки, которые могут перестраивать ситуацию в любых вариантах, кто бы ни был прав, правильные. Они в любом случае отодвигают развитие Абхазии назад. Это не совсем правильное решение. Да, конечно, надо высказывать свое мнение, свои позиции, но делать переворот – ненормальный образ жизни.

Денис: По поводу того, что громили здание администрации президента, правительства, парламента – конечно, это неправильно, но, с другой стороны, если это пойдет на благо республики, покажет какой-то урок, то лояльно можно посмотреть на это. Будут президентские выборы, дальше будет жизнь, можно посмотреть, что будет.

Инесса: Мое отношение – это неправильно, конечно. Не нравится нам никому эта смута, ни одному человеку не нравится. Опять выборы, опять стрессы у людей, опять повторяется одно и то же. И отставка, все, что происходит, никому не нравится.

Яна: Конечно, сама ситуация не очень приятная, потому что сами митинги разобщают народ в любом случае, и это приводит к беспорядкам. Но это такой эффект бумеранга. Пошла такая мода с 2014 года постоянно проводить митинги, и до этого проходили митинги на постоянной основе. Это уже как само собой разумеющееся. Я надеюсь, что наконец это закончится. Но не хотелось бы, чтобы была такая отставка президента, все-таки это глава государства. Но что посеяли, то и пожинаем.

Талико Андреевна: Это нехорошо, такое не делают в Абхазии. Все друг друга знают. Надеюсь, что мэра Сухума Кана Кварчия не уберут, потому что он облагораживает вокруг, все видно, все. А Хаджимба что сделал?! Здесь все братья, сестры, не захотел, чтобы убивали друг друга, поэтому он ушел, дай бог ему здоровья! Чтобы никто не страдал на этой земле, поэтому Хаджимба так поступил.

Руслан: Случилось то, что должно было случиться, если серьезно говорить. Напряжение доходило до критической точки. Я думаю, что это очень мудрое решение, своевременное и правильное.

Эка: Несправедливо, но что делать? Раз так сделали, сделали.

Женщина: Я считаю, что в свете последних событий, чтобы не накалять ситуацию, он сделал правильный выбор.

Светлана: Это его решение, которое было ответом на основные массы людей, которые попытались выразить свое недовольство последними событиями. Наверное, правильное решение, если он посчитал нужным так отреагировать, а не использовать силовое решение вопроса.

Влада: Мне кажется, что от перемены слагаемых сумма не меняется. Кардинальных перемен не будет.

Артур: Надо сесть за круглый стол, по-братски все вопросы, все решается мирно, красиво, дипломатически, а все остальное нас не украшает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия