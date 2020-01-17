Премьер-министр отрекламировал финальную серию

Бидзина Иванишвили, возможно, вновь станет премьер-министром. Оживленные дискуссии по этому поводу сегодня спровоцировал Георгий Гахария, отказавшись отвечать на вопрос об этом, сославшись на нежелание убивать интригу финальной серии. В правящей партии этот ответ расценили как шутку, в оппозиции – как подтверждение правдивости слухов.

«Дождитесь финала», – со свойственным ему юмором сказал премьер-министр Георгий Гахария журналистам в Гардабани, где он вместе с другими членами правительства торжественно открыл новую Гардабанскую ТЭС-2. Прессу интересовали не мегаватты новой ТЭС, а слухи о его предполагаемой отставке и возвращении на пост главы правительства Бидзины Иванишвили:

«Не торопитесь. Хотите, чтобы я проспойлерил? Дождитесь финальной серии».

Несмотря на настойчивость представителей СМИ, Гахария отказался убивать интригу и раскрывать сюжет о грядущих планах «Грузинской мечты» и ее партийного лидера Бидзины Иванишвили. Но дискуссия все-таки началась.

«Он все-таки проспойлерил свою отставку», – решили в оппозиции. Лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава полагает, что Гахария о своей отставке говорил как человек, который знает, что его уволят. Не в восторге оппозиционер и от «послужного списка» Гахария, особенно в ранге министра внутренних дел, под началом которого были жестко разогнаны акции протестов в июне прошлого года:

«Факт, что после всего этого, назначив Гахария премьер-министром, Иванишвили дал пощечину грузинскому народу. Если Гахария уйдет, это будет победа народа, с учетом того, какой натиск со стороны общества испытывает «Грузинская мечта» из-за того, что его назначили премьер-министром».

Гиги Угулава имел в виду малочисленные, но перманентные и шумные акции протеста, которые устраивали представители оппозиции и активисты у зданий госучреждений после назначения Гахария премьер-министром, и эти акции длились вплоть до наступления 2020 года.

Слова Гахария о финальной, то есть последней серии раззадорили почти всех. Независимый депутат, бывший «Мечтатель» Леван Коберидзе весело импровизировал на тему неформального правления Бидзины Иванишвили:

«Кто режиссер и автор сценария, мы знаем. Что ему взбредет в голову, я уверен, неизвестно и самим представителям его партии, и они не знают, что уготовано для них самих в последней серии. Думаю, и Гахария не знает, что его ждет в финале. То, что в этом составе правительство не может провести выборы, я уверен. Нам следует ожидать каких-то косметических изменений, что правительство подправит макияж».

В этих дискуссиях назывались помимо Иванишвили и другие вероятные кандидаты на пост премьер-министра, среди них министры инфраструктуры Майя Цкитишвили и образования Михаил Чхенкели, сулили продвижение и спикеру парламента Арчилу Талаквадзе. Все это категорически опровергали представители «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства правящей силы Мамука Мдинарадзе, недоумевая, почему слова Гахария вызвали такой ажиотаж, все-таки решил заглянуть в будущее, как выяснилось, в далекое и неопределенное:

«Этот человек ответил СМИ, обществу: в последней серии вы увидите, что этого не произойдет. Никто не вечен на своей должности. Когда-нибудь и я не буду лидером большинства и вице-спикером, и Гахария не будет премьером. Настанет такое время, но сегодня этот вопрос не стоит в повестке дня».

Но эти категоричные опровержения правительственных изменений со стороны представителей правящей силы многим показалось неубедительными. Власть каждый раз опровергает информацию о грядущих отставках, а вскоре это происходит. Так было при всех прежних сменах премьер-министра правительства «Мечты», а их с 2012-го было пять.

И, конечно же, по поводу финальной серии планов правящей партии перед выборами в грузинских соцсетях и СМИ начали обсуждать разные версии и поиски ответов на вопрос: «Иванишвили решит сам вернуться на пост премьер-министра или же назначит кого-нибудь другого?» Часть наблюдателей предполагает, что Иванишвили будет вынужден сам взять в свои руки формальные бразды правления, тем самым он якобы сможет нейтрализовать генсека «Грузинской мечты», мэра Тбилиси Каху Каладзе, который, в отличие от Иванишвили с его антирейтингом, в последнее время – самый популярный «мечтатель». К тому же, как считают сторонники этой версии, Иванишвили только так сможет спасти свою партию перед парламентскими выборами.

У противников этой версии свои аргументы, основывающиеся на том, что, покидая должность главы правительства, Иванишвили свое возвращение допускал лишь в случае библейского второго пришествия. К тому же, считают наблюдатели, при его низком рейтинге лидер «Мечты» не рискнет стать публичным должностным лицом, которому придется тесно общаться с народом.

А народ, как показали последние соцопросы NDI, глубоко разочарован в правлении «Грузинской мечты». Впервые за десять лет 59% опрощенных считают, что в стране нет демократии, а 53% придерживаются мнения, что Грузия развивается в неправильном направлении. Учитывая все это, политолог, бывший замглавы Совбеза Леван Бодзашвили берется прогнозировать лишь следующее:

«Предвыборные процессы будут очень напряженными. Оппозиция будет стараться сохранять протестный заряд, генерировать протест против власти, и если действия властей не станут более адекватными, то, безусловно, многие голоса уйдут в копилку оппозиции».

Впрочем, по мнению Бодзашвили, в отличие от 2012 года, когда Иванишвили смог объединить всю оппозицию против Михаила Саакашвили, сейчас у оппозиции нет такого единого центра притяжения, в том числе, и с точки зрения финансов.

Исход, по мнению многих наблюдателей, особенно при продолжающейся полемике об изменениях избирательной системы, зависит от вовлеченности в процесс международных партнеров и их давления на правительство «Грузинской мечты» с целью провести справедливые и прозрачные выборы в равных условиях для всех политических сил.