Анаклиа от заката до рассвета

В Грузии будет объявлен новый тендер для главного инвестора порта Анаклиа. Об этом сегодня заявили в правительстве. Большинство экспертов считают, что при нынешней власти вероятность реализации проекта равна нулю.

Сегодня глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава заверила, что условия нового тендера будут значительно отличаться от предыдущих, так как после 2017 года контракт был многократно изменен в пользу инвесторов:

«Контракт с «Консорциумом развития Анаклиа» был расторгнут после того, как правительство семь раз продлевало инвестору сроки выполнения обязательств. Несмотря на это строительство все равно не было начато и не было предоставлено необходимое финансирование. Новые процедуры будут такими же прозрачными, как и предыдущие. Убеждена, что вскоре будет выявлена другая компания, Анаклиа – наш стратегический приоритет. Порт будет построен», – заявила Натия Турнава.

Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе говорит, что без наличия политической воли возведение порта выглядит проблематичным:

«Было бы желание, а возможность найдется. Мы прекрасно помним, под каким прессингом России Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе пытались проложить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Напомню, что после покушения 29 августа 1998 года Шеварднадзе на время укрылся в Сванетии, куда ему позвонил Ельцин, который сразу после приветствия в категорической форме потребовал свернуть работу над прокачкой «большой каспийской нефти» через территорию Грузии и Турции. Несмотря на угрозы физической ликвидации, Шеварднадзе добился реализации проекта, который в значительной мере укрепил геополитическое значение страны. Нынешние власти обладают значительно более широкими ресурсами по постройке Анаклиа без оглядки на РФ, однако не спешат реализовать этот потенциал».

У экспертов сферы транспорта свои доводы. Директор Центра исследований транспортного коридора Паата Цагареишвили считает, что момент упущен, когда Россия наращивает усилия в направлении Тамани, где строится глубоководный порт. Продолжение проекта в нынешнем виде проблематично, признал специалист:

«Власти избрали радикально неверную стратегию. У них с 2014 года было предостаточно времени для развития логистической сети, проведения работ по привлечению дополнительных грузопотоков из Центральной Азии, что не было сделано, в ответ мы слышали бесконечные обещания по превращению Грузии в транспортный хаб. Также в заявлениях представителей правительства зачастую проскальзывало соображение, что транзитный грузопоток недостаточен для загрузки порта Анаклиа, что также считаю в корне неправильным. Современная практика свидетельствует, что только наличие работающей портовой и транспортной инфраструктуры вызывает заинтересованность у потенциальных перевозчиков. Необходимо понимать, что современный порт – это не пункт по перевалке контейнеров, существует масса специальных причалов по перевалке специфических грузов, будь то металлоизделия или грузы химической промышленности. Необходимо создать основной порт, а затем инвесторы по мере надобности сами достроят новые причалы».

На фоне оптимистичных заявлений министра сегодня стало известно, что с территории порта Анаклиа уже вывозят строительную технику.

«Компания Van Oord наш акционер и подрядчик, который занимался углублением дна. Компания вывозит с объекта принадлежащую ей технику», – заявил гендиректор консорциума Леван Ахвледиани.