Проект Анаклиа: назад в будущее?

Правительство Грузии приступило к проведению правовых процедур по прекращению договора с «Консорциумом развития Анаклии». Представители консорциума намерены обжаловать решение кабмина в международных инстанциях. За ситуацией вокруг проекта глубоководного порта сегодня следили и эксперты.

Последняя отсрочка для выполнения обязательств была дана консорциуму до 31 декабря. В заявлении Минэкономики говорится о невыполнении ряда обязательств со стороны консорциума, в том числе по привлечению капитала, а также невыполнении обязательств по заключению договора с оператором терминала первой фазы и контрактором строительных работ той же фазы.

Глава Министерства регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили подчеркнула, что обязательства по строительству глубоководного порта будут возложены на другого игрока:

«После завершения процедур по разрыву контракта мы займемся поисками нового инвестора. Разумеется, для нас будет неприемлем партнер, который не будет соответствовать стратегическим интересам Грузии. Речь идет не просто о коммерческом порте, а об объекте, который содержит компонент вопросов безопасности государства».

Сегодняшнее решение правительства ставит крест на перспективах развития проекта в условиях правления «Грузинской мечты», считает один из основателей консорциума, оппозиционный политик Мамука Хазарадзе. По его мнению, власти осуществили диверсию против будущего страны:

«Завершен первый этап спецоперации против меня и моего партнера Бадри Джапаридзе. Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили в угоду Кремлю целенаправленно сорвал проект государственной важности. Со всей ответственностью заявляю, что мы ни на шаг не отходили от взятых на себя обязательств».

В оппозиции считают, что проект государственной важности пущен под откос. Глава парламентской фракции Роман Гоциридзе возложил ответственность на «Грузинскую мечту» и ее лидера Иванишвили:

«С самого начала было ясно, что власти занимались запугиванием потенциальных инвесторов, чтобы они не вкладывали деньги в строительство порта. По сути, уже осенью этого года порт должен был принять первое судно, а правительство до сих пор не выполнило своих обязательств по подводу железнодорожных и автомобильных путей к порту. Разговор о поиске нового инвестора – фикция и попытка растянуть время. За это время РФ завершит строительство глубоководного порта в Тамани, и благодаря предательству Иванишвили их цель будет достигнута».

Аналитик Гия Хухашвили уверен, что отныне будущее порта Анаклиа всецело зависит от предпочтений лидера «Грузинской мечты»:

«Многие думают, что проект сорван в угоду России, но, зная характер Иванишвили, я считаю, что он нужен ему исключительно для политического торга с заинтересованными сторонами. Не вызывает сомнений, что проект не выгоден РФ, в то время как США четко выразились в его поддержку. Ставки высоки, и, по всей видимости, Иванишвили решил взять на себя осуществление проекта, взамен он попросит американцев предоставить ему долгосрочные политические гарантии».

В свою очередь, директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета Вахтанг Чарая считает, что кризис возник задолго до того, как вопрос принял политический характер:

«Это вполне справедливое решение, так как правительство семь раз предоставляло консорциуму отсрочки для выполнения обязательств. Кроме того, государство внесло около 40 изменений в первоначальный контракт по просьбе Хазарадзе и партнеров. Правительство не могло до бесконечности находиться в режиме ожидания, поэтому разрыв контракта выглядит вполне обоснованным».

Тем не менее основатели консорциума намерены продолжить судебную тяжбу в Женевском арбитраже. Речь идет о возмещении 75 миллионов долларов, израсходованных консорциумом в подготовительной стадии проекта. В свою очередь, правительство выдвинуло встречный иск и требует выплаты 115 тысяч долларов в качестве штрафа за невыполненные консорциумом обязательства.