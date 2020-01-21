Борьба за избирательную систему. Раунд №5

В ближайшие дни при посредничестве аккредитованных в Грузии послов США и ЕС должен состояться очередной, пятый, раунд переговоров между властью и оппозицией по вопросу внесения изменений в избирательную систему. Правда, мало кто верит в то, что власть пойдет на уступки.

За победу правящей «Грузинской мечты» в парламентских выборах активно бороться обещает министр Тея Цулукиани. Слова жесткого министра в стане оппонентов восприняли как сигнал о том, что власти на уступки в переговорах с оппозицией не пойдут. Цулукиани в той группе представителей правящей «Грузинской мечты», которые по настоянию послов США и ЕС сели за стол переговоров после провала обещанной избирательной системы. То, что выборы 2020 пройдут по пропорциональной, а не существующей мажоритарно- пропорциональной системе, в июне 2019 года лично обещал лидер «Мечты» Бидзина Иванишвили. Но в ноябре, ссылаясь на протест мажоритарных депутатов, высказанный в отношении необходимых конституционных поправок, правящая сила провалила голосование.

Представители оппозиции и гражданские активисты перешли в режим перманентных акций протестов у зданий госучреждений. Ситуация оказалась настолько кризисной, что в дело вмещались послы США и Евросоюза. К концу года им удалось усадить за стол переговоров противоборствующие стороны четыре раза, но все эти встречи оказались безрезультатными.

«Грузинская мечта» напрочь отказалась рассматривать предлагаемый объединенной оппозицией альтернативный вариант изменений избирательной системы по так называемой германской модели. Правящая сила на последней встрече в декабре предложила свой вариант под условным названием «100 на 50», что подразумевает сохранение смешанной избирательной системы, но с увеличением числа депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам до ста за счет сокращения 73 мажоритарных депутатов до 50.

Тогда же оппозиция напрочь отклонила инициативу «Мечты». Отступать не намерена и правящая сила, о чем четко дал понять накануне спикер парламента Арчил Талаквадзе:

«Мяч пока на поле оппозиции. В следующем раунде мы ожидаем обсуждения конкретных вопросов по теме. Если оппозиция в формате этого диалога не согласится на наше предложение, тогда все мы знаем, что случится – выборы пройдут по существующей смешанной системе».

В оппозиции выступают за диалог и с нетерпением ждут пятого раунда, чтобы предъявить свои аргументы, почему не согласны с новой инициативой правящей силы. Говорит депутат от «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Баланс «100 на 50» дает правящей силе возможность при поддержке не менее одной трети избирателей вновь получить парламентское большинство. Планы оппозиции – продолжить акции протеста».

Этот протест с пикетированием госучреждений и здания парламента, с накладыванием на их ворота цепей с замками Бокерия называл в прошлом году «маленьким политическим адом» для «Мечты».

Оппозиции не нравится предложения «Мечты» еще по одной причине, которую называет один из лидеров лейбористкой партии Георгий Гугава:

«Наглости власти нет предела, они предлагают также изъять из Конституции запись о том, что следующие выборы с 2024 года в стране будут проходить по пропорциональной системе. Они хотят, чтобы в стране смешанная избирательная система осталась навсегда».

Досаду у оппонентов вызывает и отказ власти от германской модели, который был мотивирован необходимостью конституционных поправок для ее внедрения, в то время как предлагаемая самой «Мечтой» инициатива также требует конституционных изменений. Не одобряют предложение «Грузинской мечты» и в профильных НПО, говорит глава «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе:

«Представители правящей силы перешли в какой-то режим шантажа, их последнее предложение существенно не отличается от действующей сегодня системы».

А эта смешанная система устроена так, что правящая партия получает немалые шансы для прихода в парламент большинством. Видимо, из-за острых заявлений сторон послы пока не спешат назвать точную дату пятой встречи, анонсированной ими еще в начале января. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель лишь сообщил, что в Брюсселе очень ждут, что стороны достигнут консенсуса на этой встрече. Отсрочка встречи, возможно, входит и в интересы оппозиции, которая ждет от экспертов ОБСЕ оценки предлагаемой ими и отвергнутой властями германской модели избирательной системы.