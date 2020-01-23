Дело об убийстве школьников: продолжение следует

Тбилисский городской суд рассматривает дело Михаила Каландия, который обвиняется в участии в групповом убийстве Давида Саралидзе. В рамках громкого дела, более известного как убийство на улице Хорава, параллельно проходит еще один процесс – в Верховном суде.

Заза Саралидзе в знак протеста покинул сегодняшнее заседание. Выходя из зала суда, он стукнул по деревянному ограждению и обратился к адвокату Михаила Каландия, обвиняемого в участии в групповом убийстве его сына: «Для меня этих показаний было достаточно, остальное – за тобой, господин Зураб».

Отец сидящего на скамье обвиняемых – Тенгиз Каландия выругался вдогонку Саралидзе и попытался догнать его. Позже на вопрос, что именно его так разозлило, Каландия, не сдерживая себя в выражениях, заявил, что Саралидзе спровоцировал его:

«Потому что стучит здесь и спектакли ставит! Пусть стучит (в присутствии) своей матери и своих потомков. Подонок, я его *** ! Вы что не видите, что он спекулирует душой своего сына? Кто ему больше платит – того он и поддерживает».

Семья Каландия убеждена, что Михаил Каландия не должен находиться на скамье обвиняемых, что его пытаются оговорить. Взамен, как заявляет Лука Каландия – брат обвиняемого, с другими фигурантами дела прокуратура намерена оформить процессуальное соглашение.

«Мы столько времени терпим оскорбления, ничего не говорим, но это не значит, что у нас нет самолюбия. Мы просто все это время уважали души погибших. Два года, мы, Каландия, молчали, и нас сравняли с землей. Все ответят перед нами, и следователи, и свидетели, которые врут и дают ложные показания против моего брата».

Михаил Каландия – это человек, которого семья Саралидзе требовала задержать уже давно. Летом 2018-го масштабная волна протестов в Тбилиси поднялась именно по этой причине. Акциям солидарности с Саралидзе предшествовал судебный процесс над обвиняемыми в убийстве Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили – Г.Дж. и Г.Б. Суд оправдал Г.Б. в эпизоде с Саралидзе (оставив за ним вину за убийство Дадунашвили), но признал виновным Г.Дж.: правда, не в убийстве, а в попытке убийства – и вынес решение, означающее, что в деле пока нельзя ставить точку. Протест семьи Саралидзе и солидарных с ним граждан в конечном счете завершился тем, что этим летом обвинения предъявили и Михаилу Каландия.

Параллельно с делом Каландия сейчас в Верховном суде пересматривается дело Г.Дж. и Г.Б. Именно после того, как прокуратура заявила о намерении оформить процессуальное соглашение с Г.Дж., семья Каландия заявила, что «скостить» срок ему пообещали за то, что он оговорил Михаила Каландия.

«Осужденный (Г.ДЖ.) признался и покаялся в совершенном преступлении. Также он предоставил стороне обвинения важную информацию. Исходя из этого, сторона обвинения посчитала целесообразным оформить с ним процессуальное соглашение», – заявил прокурор Торнике Надирадзе в эту среду.

Детали процессуальной сделки пока не разглашается. Сам Заза Саралидзе по этому поводу заявил, что его «не интересует, кому какой срок дадут, главное, чтобы правда была установлена».

Адвокат Саралидзе – Нестан Лондаридзе говорит, что он изначально придерживался этой позиции. Впрочем, в то же время это не означает, сказала Лондаридзе после сегодняшнего инцидента в суде, что ему легко наблюдать за тем, как с людьми, признанными виновными в преступлении, оформляются процессуальные соглашения. Не исключено, что обвинение пойдет на сделку и с Михаилом Каландия, заявила Лондаридзе.

Серги Капанадзе из «Европейской Грузии», который возглавлял парламентскую комиссию, расследовавшую дело об убийстве на улице Хорава, считает, что все происходящее сегодня – результат действий прокуратуры на начальном этапе следствия – покрывательства. При желании это дело могло быть раскрыто очень оперативно, заявил сегодня Капанадзе.

«Это очень хороший пример того, как прокуратура одним делом может нанести удар всей системе и испортить само дело. Очень жаль, что сегодня власть намерена вернуть Шотадзе в прокуратуру».

Ираклий Шотадзе – экс-генпрокурор, который подал в отставку на фоне протестов, связанных с делом об убийстве школьников. Недавно стало известно, что Шотадзе участвует в конкурсе, объявленном на эту же должность.