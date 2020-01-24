Кетеван Цихелашвили: Возможность свободного передвижения должна быть предоставлена всем жителям Ахалгори

Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявляет, что возможность свободного передвижения должна быть предоставлена всем жителям Ахалгори. При этом, Цихелашвили приветствует сегодняшнее открытие пропускного пункта для пенсионеров.

«Конечно, это не тот результат, которого мы ждём – т.н. переходный пункт должен быть открыт полностью и передвижение должно быть восстановлено полностью. Но, конечно, даже такая мера – это огромное облегчение для жителей. Они уже 5 месяцев фактически находятся в плену, за колючей проволокой. Это ставит под угрозу их жизненные интересы. Конечно, хорошо, что у этих, конкретных людей появилась возможность передвижения. Такая возможность должна быть у всех», - заявила Цихелашвили.

Министр также считает, что недопустимо связывать вопрос Ахалгори с ситуацией близ села Цнелиси.

«Необходимо преодолеть те вызовы, которые связаны с ситуацией близ сёл Цнелиси и Чорчана. Это касается вопросов безопасности. Но недопустимо связывать эту тему с темой Ахалгори и добиваться достижения определённых целей, взяв население в заложники», - говорит Цихелашвили.

Член грузинского кабмина отметила, что проблему, связанную с Ахалгори, она обсудила в Тбилиси со Специальным представителем ЕС. Кроме того, этот вопрос был одним из основных во время её официальных переговоров в Брюсселе.

Сегодня пенсионерам впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из Ахалгори. Таким образом, спустя полтора месяца выполнено решение Совбеза самопровозглашенной республики южная Осетия от 2 декабря прошлого года. Тогда было объявлено что для пенсионеров, получающих пенсию в Грузии, сделают исключение и пропустят через пункт пропуска.

Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста вблиз села Цнелиси.

При этом, российский МИД посчитал «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси.