Кетеван Цихелашвили: Возможность свободного передвижения должна быть предоставлена всем жителям Ахалгори

Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявляет, что возможность свободного передвижения должна быть предоставлена всем жителям Ахалгори. При этом, Цихелашвили приветствует сегодняшнее открытие пропускного пункта для пенсионеров.
«Конечно, это не тот результат, которого мы ждём – т.н. переходный пункт должен быть открыт полностью и передвижение должно быть восстановлено полностью. Но, конечно, даже такая мера – это огромное облегчение для жителей. Они уже 5 месяцев фактически находятся в плену, за колючей проволокой. Это ставит под угрозу их жизненные интересы. Конечно, хорошо, что у этих, конкретных людей появилась возможность передвижения. Такая возможность должна быть у всех», - заявила Цихелашвили.
Министр также считает, что недопустимо связывать вопрос Ахалгори с ситуацией близ села Цнелиси.
«Необходимо преодолеть те вызовы, которые связаны с ситуацией близ сёл Цнелиси и Чорчана. Это касается вопросов безопасности. Но недопустимо связывать эту тему с темой Ахалгори и добиваться достижения определённых целей, взяв население в заложники», - говорит Цихелашвили.
Член грузинского кабмина отметила, что проблему, связанную с Ахалгори, она обсудила в Тбилиси со Специальным представителем ЕС. Кроме того, этот вопрос был одним из основных во время её официальных переговоров в Брюсселе.
Сегодня пенсионерам впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из Ахалгори. Таким образом, спустя полтора месяца выполнено решение Совбеза самопровозглашенной республики южная Осетия от 2 декабря прошлого года. Тогда было объявлено что для пенсионеров, получающих пенсию в Грузии, сделают исключение и пропустят через пункт пропуска.
Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста вблиз села Цнелиси.
При этом, российский МИД посчитал «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси.
В МВД Грузии заявили о раскрытии нападения на семью экс-замкомандира «Мхедриони» Додо Гугешашвили, в результате чего она была ранена, а её сын, Григол Гугешашвили, погиб.
Задержан гражданин Грузии З. М. 1975 года рождения. Ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет, или пожизненное заключение. Об этом заявил на специальном брифинге первый заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе.
Нападение на семью Гугешашвили было совершено 7 февраля 2018 года. Её сын погиб на месте, а женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Додо Гугешашвили в 1992-1993 годах была заместителем командира военизированного формирования «Мхедриони» Джабы Иоселиани, участницей гражданской войны в Грузии в начале 90-х годов, а также грузино-абхазской войны 1992-93 гг.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет стать последним президентом своей страны, и выразил мнение, что, если бы он согласился на присоединение Белоруссии к России, белорусы бы "съели" его "в течение одного года после принятия подобного решения".
Лукашенко в пятницу выступил перед сотрудниками завода по производству бумаги в городе Шклов. Значительная часть его выступления была посвящена отношениям с Россией. Лукашенко обвинил Москву в давлении на Белоруссию. По его словам, российский налоговый маневр в нефтяной отрасли был осуществлён для того, чтобы шантажировать Минск падением доходов. "Это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь. Зачем надавить, догадайтесь с трех раз" - заявил Лукашенко. Кроме того, как сказал президент, Россия потребовала от Белоруссии платить за поставки нефти цену выше мировой, из-за чего стороны пока не договорились о поставках.
Лукашенко подчеркнул, что Минск сейчас договаривается с различными странами, включая США и страны Ближнего Востока, о поставках нефти, которые могли бы пойти через порты на Балтике, а также через Украину. "Это не блеф" - сказал белорусский президент.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Россия остаётся для Белоруссии братской страной и "главным союзником": "Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям" - сказал он о России. "Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - заметил Лукашенко. Он также высказал мнение, что большая часть проблем в отношениях с Россией исходила от российского правительства Дмитрия Медведева, которое Владимир Путин недавно отправил в отставку.
Некоторые участки Великой Китайской стены вблизи Пекина, начиная с субботы, 24 января, будут закрыты для посетителей. Этот шаг, по мнению китайских властей, может предотвратить распространение нового коронавируса. Он передаётся от человека к человеку и поражает дыхательные пути.
По последним данным, число погибших от новой инфекции достигло 26. Ещё почти 900 человек заражены, в их числе медики. Один смертельный случай зафиксирован в провинции, которая граничит с Россией.
Несмотря на быстрое распространение вируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять чрезвычайную ситуацию. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что Китай принимает достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни. Гебреисус при этом всё же допустил сценарий, при котором новый коронавирус может стать общемировой проблемой.
Ранее случаи заражения уже зафиксировали в США, Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме. В России и других странах бывшего СНГ подтвержденных случаев заболевания пока нет. Роспотребнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Китай. Ведомство также усилило контроль в аэропортах. У пассажиров дистанционно проверяют температуру тела.
В самом Китае в городе Ухань, где появился вирус, введён строгий карантин. Там не ходят автобусы, паромы и метро, не работают аэропорт и железнодорожные станции. Кроме Ухани закрыты еще 12 ближайших городов с населением около 35 миллионов человек.
Ситуация осложняется в связи с приближающимся китайским Новым годом. Традиционно в во время праздников многие жители Китая участвуют в массовых мероприятиях и отправляются в отпуск в другие страны.
В здании Тбилисского городского собрания (сакребуло) произошла драка. Избит депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. У него поврежден глаз.
В драке участвовали члены правящей партии «Грузинская мечта», в том числе депутат Тараш Шургая.
Министерство внутренних дел уже начало расследование инцидента.
Бывшего премьер-министра Грузии, руководителя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили обвиняют в плагиате. НПО «Институт свободы» требует лишить миллиардера ученой степени.
Специалисты считают, что диссертация, которую защитил Иванишвили более 30 лет назад, не соответствует академическим стандартам. Более того, она очень похожа на диссертацию российского ученого, доктора технических наук Евгения Новожилова.
НПО публикует оба документа. Название работы Иванишвили – «Нормативно-методическое Обеспечение Коллективной Формы Организации и Стимулирования Труда в промышленности и пути его совершенствования».
Партия «Акзаара» первой зарегистрировалась в ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия для участия в президентских выборах. Председателем партии является Леонид Дзапшба, который уже заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.
«Мною принято решение выдвигаться кандидатом на президентских выборах с главной целью – восстановить взаимопонимание народа и доверие народа к власти, укрепить все институты власти и направить их на служение народу и развитию страны, а не личным интересам», - заявил Дзапшба.
«Нужная газета» напоминает, что Дзапшба уже третий раз выдвигает свою кандидатуру на пост абхазского лидера.
Выдвижение кандидатов и регистрация инициативных групп и партий началась 22 января и продлится до 11 февраля. Досрочные выборы состоятся 22 марта.
Грузинский полицейский Георгий Двалишвили считает, что его преследуют из-за задержания брата высокопоставленного силовика. Интервью Двалишвили и кадры, снятые в 2014-м году, распространила телекомпания «Мтавари архи».
В материале видно задержание майором полиции Вахо Изория - брата Левана Изория, который тогда занимал пост замглавы МВД, позднее был министром обороны, а сейчас является главой службы внешней разведки и секретарем Совета национальной безопасности Грузии.
Вскоре после задержания, в дело вмешиваются другие полицейские и Вахо Изория отпускают. Георгий Двалишвили заявляет, что после этого инцидента его начали преследовать, и в конечном итоге фактически отстранили от работы.
Двалишвили говорит, что обратился в прокуратуру несколько месяцев назад после того, как руководитель патрульной полиции Тбилиси Каха Бухрадзе потребовал от него переслать видео инцидента. По информации полицейского, против Бухрадзе возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий, но расследование затягивается.
1 марта в России пройдёт учредительный съезд новой партии, которую, как ожидается, возглавит основатель и владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Источники газеты утверждает, что новая партия должна быть "ориентирована на городскую молодежь" и придерживаться праволиберальной идеологии.
О подготовке к созданию новой партии рассказал бывший совладелец Faberlic Александр Даванков. По его словам, документы для проведения съезда были поданы в государственные органы уже в декабре. Источник "Коммерсанта", близкий к Кремлю, сказал, что партия рассчитана "на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы".
Это не первый партийно-политический проект, рассчитанный на молодого избирателя либеральных взглядов и при этом создающийся с "благословления" Кремля. К числу таких проектов относились, например, "Правое дело" или "Гражданская платформа". Ни один из них не смог ранее привлечь значительного числа сторонников.
Компания Алексея Нечаева Faberlic основана в 1997 году, она занимается производством и продажей косметики и других товаров, ведёт бизнес более чем в 20 странах. Нечаев является членом центрального штаба Общероссийского народного фронта, созданного по инициативе Владимира Путина.
Ранее сообщалось о создании ещё нескольких партийных проектов, в той или иной степени лояльных Кремлю. Бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net, блогер Вячеслав Макаров заявил о создании Партии прямой демократии. Среди её создателей есть работавшие на Кремль политтехнологи.
1 февраля, как сообщается, состоится съезд движения "За правду" во главе с писателем и бывшим "майором" сепаратистов "ДНР" Захаром Прилепиным. Как заявлял сам Прилепин, это движение может быть переформатировано в партию. Среди его участников, как сообщалось - член Совета Федерации, бизнесмен Александр Бабаков, политолог, бывший советник ныне покойного главы "ДНР" Александра Захарченко Александр Казаков, нередко выступающие в "ДНР" музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Александр Скляр. Идеология этой партии, как ожидается, будет "левопатриотической". "Россия – Империя, была, есть и будет. Империя всегда приходит за своим! <...> Демократия во всём так называемом цивилизованном мире зашла в тупик, так как превратилась в «диктатуру меньшинств», самых разных, от сексуальных до идеологических. Мы должны вернуть права большинству! Это путинское «безмолвное» большинство: мы готовы стать его голосом!" - говорится в манифесте движения.
Пенсионерам впервые с сентября прошлого года дали возможность выехать из Ахалгори. Как передаёт корреспондент Радио Свобода, 10 пенсионеров уже перешли на территорию, подконтрольную грузинским властям.
Они говорят, что направляются в село Церовани и у них есть 10 дней, чтобы вернуться в Ахалгори. Пенсионеров у села Одзиси встретили наблюдатели миссии мониторинга Евросоюза и глава Ахалгорского муниципалитета Нугзар Тиникашвили.
Об открытии де-факто границы в социальной сети пишет гражданский активист Тамара Меаракишвили. «Аллилуйя! Открыли дорогу для пенсионеров, которые не имеют югоосетинского гражданства и пенсий. Через несколько дней они должны обратно вернуться. Дорогу в следующий раз для них откроют через 2 месяца. Жаль, что не всем пенсионерам сделали пропуски - часть из этой категории людей уже 5 месяцев взаперти, без единого дохода», - пишет Меаракившили.
Таким образом, спустя полтора месяца выполнено решение Совбеза самопровозглашенной республики южная Осетия от 2 декабря прошлого года. Тогда было объявлено что для пенсионеров, получающих пенсию в Грузии, сделают исключение и пропустят через пункт пропуска.
Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста вблиз села Цнелиси.
При этом, российский МИД посчитал «чрезмерной» реакцию Цхинвали на обустройство грузинского поста в Цнелиси.
Морис Квителашвили принёс Грузии первую в историю медаль чемпионата Европы в мужском одиночном фигурном катании. На турнире в австрийском Граце Квителашвили стал обладателем бронзовой медали.
Результат фигуриста по итогам двух соревновательных дней составил 246.71 балла. Он уступил только российским спортсменам – Дмитрию Алиеву и Артуру Данеляну.
Морис Квителашвили живёт в Москве и тренируется у Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова.
Первой спортсменкой, которая выиграла медаль для Грузии в одиночном фигурном катании, была Элене Гедеванишвили. Она получила «бронзу» в 2010-м и 2012-м годах.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра культуры Владимира Мединского своим помощником. На такую же должность назначен бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.
Бывший вице-премьер России Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента. Для этого назначения отдельным указом увеличено число заместителей главы президентской администрации с двух до трех.
Позиция помощника президента России по экономике стала вакантной после того, как занимавший её Андрей Белоусов, 21 января сталпервым вице-премьером нового правительства Михаила Мишустина.
Владимир Мединский был министром культуры с 2012 года. В составе нового правительства его на этой должности сменила глава департамента кинематографии Ольга Любимова.
15 января после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин объявил о внесении изменений в Конституцию, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.
Новым премьером был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 21 января Мишустин сформировал новое правительство России. Список министров обновился наполовину.
Телекомпания «Мтавари архи» сообщила о предстоящей экстрадиции из Грузии в Россию дагестанского спортсмена, обладатель кубка мира по кикбоксингу Курбана Омарова. Решение принял судья Верховного суда Грузии, бывший генпрокурор страны Шалва Тадумадзе, который оставил в силе решения предыдущих инстанций.
По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, вердикт Верховного суда окончательный. Для экстрадиции теперь необходимо решение министра юстиции Грузии Теи Цулукиани.
Прокурор Нанико Зазунашвили заявляет, что уголовное дело против Омарова в России возбуждено по факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью. По её информации, из России поступило ходатайство об экстрадиции и Грузия руководствуется межгосударственным договором.
«Мтавари архи» сообщает, что Омаров приехал в Грузию несколько месяцев назад и тренировал грузинских спортсменов.
"Новая газета" опубликовала "манифест граждан России" против конституционной реформы, предложенной президентом Владимиром Путиным.
Авторы манифеста заявляют, что сегодня на глазах россиян происходит конституционный переворот, цель которого "пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима". Для этого "придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции", говорится в документе.
Поправки в Конституцию вносятся в спешке, "с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии". "Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума — нелегитимное "общероссийское голосование"", —отмечается в обращении.
По мнению авторов манифеста, в текст Конституции "намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя".
Изменение текста основного закона "под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти", говорится в обращении.
Авторы манифеста призывают всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к этому заявлению, принять участие в массовой общественной кампании и сказать "нет" конституционному перевороту.
На данный момент манифест подписали по меньшей мере 20 человек, среди которых журналист и муниципальный депутат Илья Азар, экономист Сергей Гуриев, политики Юлия Галямина и Андрей Пивоваров, правозащитник Сергей Давидис, общественный деятель Марина Литвинович. Под манифестом могут подписаться все желающие.
Управление МВД по Нижегородской области не нашло признаков правонарушения в призыве Рамзана Кадырова «убивать» за оскорбления чести в интернете.
Проверить высказывание главы Чечни просила редактор местного издания KozaPress Ирина Славина. В четверг на своей странице в Facebook она опубликовала официальный ответ из полиции, в конце которого сказано, что «рассмотрение обращения прекращено».
В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров в одном из своих выступлений призвал «убивать», «сажать» и «пугать» тех, кто «оскорбляет честь в интернете, нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями и раздорами». Позже глава Чечни посоветовал не воспринимать его слова буквально, объяснив их «чеченской этикой».
Ирину Славину в конце октября оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за поста о мемориальной доске Иосифу Сталину. Суд постановил, что в высказывании Славиной содержалось оскорбление власти.
Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза, принятый ранее парламентом. Документ приобрел силу закона. Он предусматривает, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января в 23 часа по лондонскому времени (2 часа ночи 1 февраля по Москве).
Закон основан на соглашении, заключённом ранее премьер-министром Борисом Джонсоном и лидерами Евросоюза. Это соглашение еще должен одобрить Европарламент. Как ожидается, это произойдет 29 января. Хотя многие представители стран ЕС заявляют, что не рады Брекзиту, они, как ожидается, не будут чинить препятствий и одобрят согласованный документ.
Великобритания покидает ЕС спустя три с половиной года после референдума о Брекзите, на котором большинство избирателей неожиданно для многих высказались за выход из Евросоюза. Дату Брекзита трижды переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключенное с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с ЕС, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и одержал на них победу. В Палате общин теперь большинство у консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект.
После выхода Британии из ЕС начнется переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение.
РУП «Черноморэнерго» вводит график отключений электроэнергии по всей территории самопровозглашенной республики Абхазия.
«В связи возросшей нагрузкой на высоковольтные линии Ачгуара (номинал - 690А, фактическая нагрузка - 869А) и Шешелети-1 (номинал - 520А, фактическая нагрузка - 615А), а также на другие линии электропередач, во избежание выхода из строя данных высоковольтных линий, что повлечет за собой масштабные аварийные работы, по мере необходимости будут вводиться временные ограничения на срок до одного часа по всей территории республики», - говорится в сообщении «Черноморэнерго», передает «Апсадгьыл-инфо».
Мужчина, открывший стрельбу в ереванском бизнес-центре «Эребуни Плаза», обезврежен и доставлен в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Армении.
Отмечается, что переговоры с вооруженным мужчиной вел исполняющий обязанности начальника полиции Армении Арман Саргсяном, после чего человек сдал огнестрельное оружие.
«Мужчина в сопровождении и. о. начальника полиции на его служебной машине был доставлен в полицию. Пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.
В Израиле открылся Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. Форум посвящен 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти "Освенцим" на территории Польши.
На церемонию прибыли главы государств и правительств из десятков стран, в том числе президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский, французский президент Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии форума заявил, что в основе еврейского государства лежит необходимость предотвращения повторения ужасов Второй мировой войны. " Мы помним жертвы солдат и народов, принесенные ради победы над Гитлером", - сказал Нетаньяху. Он также назвал Иран "самым антисемитским режимом на планете" и призвал мировое сообщество противостоять Тегерану.
Президент России в своей речи назвал преступления нацистов против евреев одной из самых чёрных страниц истории. При этом Путин подчеркнул, что нацисты получали поддержку жителей оккупированных стран Европы.
Майк Пенс отметил, что мировые державы должны объединиться против антисемитизма и отметил вклад стран-союзников в победе над фашизмом. Вице-президент США так же призвал к объединению против Ирана, открыто угрожающему государству Израиль. "США никогда не оставят Израиль", - подчеркнул Пенс.
Киев отдаст государственную железнодорожную компанию в управление национальному оператору Германии - Deutsche Bahn. Об этом на экономическом форуме в Давосе сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По словам главы украинского правительства, срок управления составит 10 лет. Гончарук подчеркнул, что этот шаг покажет, что Украина открыта для мировых инвестиций.
Премьер-министр отметил, что Киев сохранит полный контроль над госконцерном. Ожидается, что договор о стратегическом партнёрстве будет подписан в феврале. Гончарук считает, что сотрудничество с Германией поможет Украине в борьбе с коррупцией.
Представитель Deutsche Bahn заявил украинским СМИ, что компания будет оказывать консультационные услуги, однако речи об управлении пока не идёт.
Государственную железнодорожная компания Украины управляет дорогами протяжённостью 22 тысячи километров. Штат компании составляет более 260 тысяч человек.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в открытии Всемирного форума памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.
До начала мероприятия президент пообщалась с вице-президентом США Майком Пенсом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и принцем Чарльзом. Фотографии Зурабишвили опубликовала в социальной сети «Твиттер».
В рамках визита Зурабишвили уже встретилась с президентом Израиля Реувеном Ривлином и обсудила с ним договор о трудовой миграции граждан Грузии. Президент получила высшую награду «Организации друзей Сиона» за поддержку евреев грузинским народом, а также осмотрела достопримечательности Иерусалима, в том числе Стену плача. Зурабишвили также открыла в Иерусалиме новое здание почетного консульства Грузии.
В Израиле открывается Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. Форум посвящен 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти "Освенцим" на территории Польши.
На церемонию прибыли главы государств и правительств из десятков стран. Среди участников - президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский, французский президент Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии форума заявил, что в основе еврейского государства лежит необходимость предотвращения повторения ужасов Второй мировой войны. " Мы помним жертвы солдат и народов, принесенные ради победы над Гитлером", - сказал Нетаньяху. Он также назвал Иран "самым антисемитским режимом на планете" и призвал мировое сообщество противостоять Тегерану.
Ранее стало известно, что от участия в мероприятии отказался президент Польши Анджей Дуда из-за того, что одним из главных гостей стал Путин. Как писали польские СМИ для Варшавы неприемлема ситуация, когда глава польского государства будет вынужден слушать, как российский лидер "продолжит высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне"
В высокогорном регионе Сванети изъяли 600 аппаратов для майнинга, необходимых для выработки криптовалюты. Об этом Первому каналу Грузии сообщил мэр муниципалитета Местиа Капитон Жоржолиани.
По его же информации, на прошлой неделе в регионе уже изъяли до двух тысяч т.н. майнеров. Кроме того, МВД начало расследование. Правда, по какой статье, пока не сообщается.
Известно, что население Сванети не платит за электроэнергию, из-за чего в регионе выгодно вырабатывать криптовалюту. В результате, значительно возросло энергопотребление и участились отключения электроэнергии. Местные жители устроили акцию протеста с требованием изъять майнеры.
Россия и Украина ведут переговоры об обмене заключёнными и задержанными гражданами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Израиль.
По словам украинского лидера, имеются два списка, над которыми работают в Киеве. В первом представлены лица, находящиеся в неподконтрольных Киеву самопровозглашённых республиках Донбасса. Во втором списке на обмен – украинцы, задержанные и отбывающие тюремные сроки в России, включая крымских татар.
29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. Сепаратисты освободили 76 человек, Украина отправила на неподконтрольную территорию 124 заключённых. Киев настаивает, что сепаратисты удерживают ещё около 300 человек.
В сентябре прошёл большой обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Тогда Киев и Москва освободили по 35 человек с каждой стороны.
Как сообщал офис Зеленского, президенты России и Украины обсуждали новый обмен удерживаемых лиц накануне нового года.
Глава МИД Турции в интервью немецкому изданию Bild рассказал о поддержке Турцией вступления Грузии в НАТО. При этом, по словам Мевлюта Чавушоглу, этому противятся Германия и Франция.
«Германия и Франция в своем стремлении не ухудшить отношения с Россией выступают против принятия Грузии в НАТО. Однако Турция всегда поднимала тему интеграции Тбилиси в Североатлантический альянс», - заявил Чавушоглу.
Цитату министра приводит турецкое информационное агентство Anadolu.
Кроме того, турецкий политик поддержал амбиции Грузии на вступление в НАТО в ходе панельной дискуссии в Давосе.
«Нас критикуют за то, что у нас относительно хорошие отношения с Россией. Но наши западные друзья не приглашают Грузию в НАТО, потому что не хотят провоцировать Россию. Но мы нужны Грузии и Грузия как союзник нужна нам. Необходимо расширение НАТО и Грузия должна стать членом Альянса», - заявил Чавушоглу.
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