Об уроках Ильича, мартышках и пустом президентском кресле

Последнее время я никак не могу выкинуть из своей головы слова из знакомого всем советским людям «Интернационала». Я его мысленно напеваю на работе и дома. А на собраниях и митингах хочется вскочить и запеть в голос: «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем».

Только объективная оценка собственных музыкальных «способностей» останавливает меня от этого героического шага. Почему героического? Да потому что догадываюсь, что публика, собравшаяся, к примеру, на погром здания правительства, на парламентское, партийное или другое какое заседание, зачастую похожее пусть и не на многочисленный, но комсомольский съезд, воспримет мое пение в свой адрес. И будет права. А после того как из меня вырвется «Интернационал», бежать будет поздно – произойдет самоузнавание, и уверена, что никого не остановит ни гендерный фактор, ни мой возраст, ни другие морально-этические принципы. Кому ж приятно признать себя неодушевленным «ничем»?

Вот такая эта январская «молодежная революция», посетившая нашу страну и посеявшая в ней хаос. Вообще-то она планировалась на февраль, но до февраля не дотянули, и теперь мы все в полном январе.

То, как «ничемы» пытаются стать «всем», несложно пронаблюдать по абхазскому сегменту социальных сетей. Они заполнены красноречивыми фото и видеокадрами, на которых мало кому известные субъекты то примеряются к креслу президента, то напяливают на себя папаху первого президента страны Владислава Ардзинба. Прямо как мартышка у Крылова – «то к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет». Но мартышку запечатлел известный баснописец, а наши «ничемы» пытались сохранить в истории свои «подвиги», используя современные технологии. На кнопки нажимать они научились – сомненья нет, а вот обратной реакции на эту непристойную вакханалию, видимо, спрогнозировать не смогли.

А реакция есть – и сегодня уже очевидно, что рейтинг идейных вдохновителей переворота, благодаря, в том числе, и таким вот обезьянкам, неуклонно падает. Об этом свидетельствуют опросы, которые анонимные пиарщики, видимо, рассчитывающие на невнимательность пользователей, выставляют в различных группах. Но я любопытная, а потому заглянула на страницу к каждому и выяснила, что за героев переворота все больше «голосуют» анонимы. Иногда небольшими отделениями, реже взводами и ротами (наверное, танковыми, так как в них не более 30 человек). На батальоны, дивизии и армию не набирается единомышленников даже вместе с анонимами.

Но причины «падения» рейтинга политиков, свергнувших президента, не только в замечательных «картинках» в социальной сети. Есть и другие детали. Я остановлюсь на самых, на мой взгляд, поучительных. И, конечно, вспомню школьную программу, Владимира Ильича Ленина и Октябрьскую социалистическую революцию.

Так вот Ильич-то соблазнял крестьян землей, рабочих – фабриками. А сразу после того как переворот удался, он обратился к гражданам и поставил задачу, от которой у штурмовавших Зимний дыханье сперло – сформировать рабоче-крестьянское правительство. На следующий день была речь вождя, адресованная рабочим, солдатам и крестьянам. Напомню: в ней про власть Советам, про безвозмездную передачу помещичьей и монастырской земли крестьянам, про демократизацию армии и про право народов на самоопределение. Что из этого получилось – все знают, но мы же не про политиков, которые обманывают народ, а о методологии захвата и удержания власти.

А что сделали наши ленинцы? Все прямо наоборот – видимо, в школе совсем плохо учились. Мало того, что покинули страну сразу после переворота и перессорились между собой, так еще и на территории иностранного государства затеяли переговоры за спиной «пролетариата» и изредка «вещают» из-за границы. И даже не про народный интерес, а больше про свой, «коммерческий» – недвижимость, непонятно от кого доставшуюся им, надо продать, вкрутиться в нефтяные схемы, а еще «наладить» какие-то экономические связи. Нестыковочка получается, надо напомнить забытые строчки «Интернационала», там совсем про другое – «пускай вернут рабочим массам назад народное добро». Видимо, народное добро возвращать-то «ничемы» не собираются.

Отсутствие востребованного в народе посыла – на мой взгляд, очень важный минус. Но дальше вообще минусище – давление сторонников ОНД (партия «Амцахара» и «Единая Абхазия») на оппонентов в кадровых вопросах. Просто позорные истории и чуть ли не публичная драчка за должности, а как результат – раскол в рядах ОНД. Поэтому немудрено, что рейтинг политиков, совершивших переворот, сошел на нет даже в нашем поляризованном обществе.

Есть еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. Президент Рауль Хаджимба, подав в отставку, думаю, что сам того не подозревая, лишил своих бывших оппонентов, так сказать, «идеологической» базы. Две партии – «Амцахара» и «Единая Абхазия», – которые пять лет рекламировали себя, ругая Хаджимба, утратили точку опоры. Президентское кресло – пустое, ругать им больше некого, и молчание затянулось. А народ-то пребывает в ожидании чудес – экономических, политических, повышения благосостояния, пенсий, зарплат, исчезновения преступности, парада признаний и громадных незнамо откуда взявшихся доходов.

Что ж тут им ответить, землю крестьянам отдавать не хочется, как и недра – народу. Похоже, пустующее кресло президента не помогает, и остается снова вспомнить симпатичную обезьянку, в руках которой «очки не действуют никак».

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